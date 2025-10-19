Τι λένε τα ζώδια για την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

(Σελήνη στον Ζυγό– σε χάση)

Κριός

Φανείτε περισσότερο ανεκτικοί και ανοιχτοί με τους γύρω σας σήμερα και δεν

θα χάσετε. Παράλληλα η μέρα σας δίνει αρκετή ενέργεια και έμπνευση για να

μπορέσετε να βρεθείτε ένα βήμα πιο κοντά στους στόχους σας. Τα οικονομικά

σας θα χρειαστούν την προσοχή σας σήμερα και ίσως να είναι απαραίτητη μια

πιο ψύχραιμη ματιά για να σας καθοδηγήσει. Μην αφήνετε την περηφάνια σας

να σας αποτρέπει από το να ζητήσετε βοήθεια εάν αισθάνεστε ότι την

χρειάζεστε.

Ταύρος

Ένα σημαντικό μάθημα ζωής θα λάβετε σήμερα από ένα άτομο του

εργασιακού σας περιβάλλοντος. Στηρίξτε όποιον έχει ανάγκη της βοήθειας

σας και θέστε στην υπηρεσία του γενικού συμφέροντος τις γνώσεις και την

εμπειρία σας. Αισθηματικά αισθάνεστε πληγωμένοι από τον ερωτικό σας

σύντροφο και υψώνετε τείχη γύρω σας για να προστατευτείτε. Αυτό όμως δεν

θα σας βγάλει από τα αδιέξοδα. Επενδύστε σε μια ειλικρινή συζήτηση…

Δίδυμοι

Αγωνιστήκατε σκληρά το τελευταίο διάστημα και είναι καιρός πια να

απολαύσετε το αποτέλεσμα των κόπων σας. Αρμονία χαρακτηρίζει την μέρα

σας και δεν θα πρέπει να την αφήσετε έτσι απλά να πάει χαμένη. Οργανώστε

μια έξοδο με αγαπημένα πρόσωπα ή αφιερώστε τους λίγο δημιουργικό χρόνο.

Καρκίνος

Η μέρα θα είναι ευνοϊκή για να αναπτύξετε την καριέρα σας και να φτάσετε σε

νέα ύψη. Μπορεί να ανακαλύψετε νέες ευκαιρίες και προοπτικές που θα σας

βοηθήσουν να προχωρήσετε. Ωστόσο, να είστε προσεκτικοί και να έχετε κατά

νου την προσωπική σας ζωή για να διατηρήσετε μια ισορροπία μεταξύ

εργασίας και προσωπικού χρόνου.

Λέων

Έχετε τονωμένη αυτοπεποίθηση και πιστεύετε ότι όλος ο κόσμος είναι στα

πόδια σας. Προσοχή στις σας όμως, γιατί ένας λανθασμένος χειρισμός μπορεί

να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα… Κάποια μικρή αδιαθεσία ίσως σας

ταλαιπωρήσει κατά την διάρκεια της μέρας. Ξεκουραστείτε και φροντίστε τον

οργανισμό σας για να μην αφήσετε περιθώρια για επιδείνωση της κατάστασης

σας.

Παρθένος

Μπορεί να φέρει η μέρα μεγάλη στήριξη σε όσους από σας σκέφτεστε να

αλλάξετε δουλεία ή καριέρα. Αξιολογήστε την επαγγελματική σας πορεία και

κάντε τις απαραίτητες προσαρμογές. Η Σελήνη ευνοεί την προώθηση του

εαυτού σας, επικοινωνώντας τις δεξιότητες και τα ταλέντα σας.

Ζυγός

Προσέχετε τον τρόπο που εκφράζετε τις απόψεις σας σήμερα στον

επαγγελματικό σας χώρο, γιατί είναι εύκολο να παρεξηγηθείτε και να

δημιουργηθούν από το πουθενά προβλήματα με τους συνεργάτες. Υπάρχει

επίσης το ενδεχόμενο να έχετε εμμονές με την υγεία σας. Παρόλα αυτά εάν

αντιμετωπίζετε κάποια προβλήματα υγείας, καλό θα ήταν να επισκεφτείτε τον

γιατρό σας για κάθε ενδεχόμενο.

Σκορπιός

Οι οικονομικές συνθήκες σας ευνοούν και ένα μεγάλο βάρος φαίνεται να

φεύγει από πάνω σας. Τα δύσκολα έχουν παρέλθει και με την πάροδο του

χρόνου τα πράγματα θα πηγαίνουν όλο και καλύτερα. Καλλιεργήστε κάποιο

ταλέντο σας, όσο μπορείτε, και επενδύστε σ αυτό, γιατί μπορεί να σας βγάλει

από την τυχόν δύσκολη οικονομική κατάσταση…

Τοξότης

Μην σας παίρνουν οι δυσκολίες από κάτω. Επιστεφθείτε τις ικανότητες σας

και με αποφασιστικότητα αλλά και πλάνο κινηθείτε για να εκπληρώστε τους

στόχους σας. Όλα είναι στο χέρι σας… Εν ανάγκη ζητήστε την βοήθεια

συνεργατών σας, εάν κρίνετε ότι μπορούν να σας βοηθήσουν

αποτελεσματικά.

Αιγόκερως

Αποδίδετε χωρίς δεύτερη σκέψη τα όποια προβλήματα που παρουσιάζονται

στην ευθύνη των άλλων. Σήμερα θα πρέπει να ασκήσετε την αυτοκριτική σας

και να δείτε τα δικά σας λάθη και το δικό σας μερίδιο ευθύνης… Τίποτε δεν

είναι δεδομένο στην ζωή και σήμερα θα πάρετε για μια ακόμη φορά μια γεύση.

Θα πληροφορηθείτε κάτι που δεν θα μπορείτε να το πιστέψετε…

Υδροχόος

Η πρόσφατες επιτυχίες φαίνεται να σας έχουν πάρει τα μυαλά και

παρουσιάζετε μια υπερφίαλη συμπεριφορά! Αναγνωρίστε τον ρόλο που

έπαιξαν οι γύρω σας στην επιτυχία σας και αποδώστε τους τα εύσημα. Κάντε

μια καλή αξιολόγηση και μια ιεράρχηση των δραστηριοτήτων σας.

Ασχοληθείτε άμεσα με ότι μπορεί να είναι αποδοτικό ή να εμπλουτίσει τις

γνώσεις και τις εμπειρίες σας.

Ιχθείς

Ίσως να μην αισθάνεστε καλά στο εργασιακό σας περιβάλλον λόγω των

αντικειμενικών συνθηκών που επικρατούν. Φροντίστε όμως να

προσαρμοστείτε, γιατί μια ενδεχόμενη αλλαγή εργασιακής στέγης δεν είναι

πολύ πιθανή αυτή τη στιγμή. Μην παίρνετε οικονομικά ρίσκα και

συμβουλευτείτε έμπιστα σας άτομα για τις κινήσεις σας στον οικονομικό στίβο.

Υποστήριξη θα βρείτε και από το οικογενειακό σας περιβάλλον.