Τηλεθέαση: Ασφυκτική η μάχη στην prime time το βράδυ της Πέμπτης 16/10

Για τα καλά έχει ενταθεί ο ανταγωνισμός στην prime time ζώνη, με τις σειρές μυθοπλασίας να διεκδικούν τα υψηλότερα δυνατά νούμερα τηλεθέασης και την κορυφή.

Σύμφωνα με το zappit.gr το βράδυ της Πέμπτης (16/10) ήταν το “Να Με Λες Μαμά” και το Hotel Elvira τα δύο προγράμματα που κονταροχτυπήθηκαν για την πρωτιά, βάζοντας στο κάδρο το δίλημμα “δράμα ή κωμωδία”.

Τα ηνία της ζώνης πήρε η σειρά του Alpha με ποσοστό 15% στο δυναμικό κοινό (18-54) έναντι 14,7% της νέας κωμωδίας του MEGA. Λίγο πίσω βρέθηκε ο “Άγιος Έρωτας” (12,1%) και μία μονάδα χαμηλότερα το First Dates, ενώ σε διψήφια νούμερα τηλεθέασης κρατήθηκε και η “Γη της Ελιάς” (10,3%).

Στο 9,8% “έκλεισε” το Grand Hotel για λογαριασμό του ΑΝΤ1 την ώρα που οι σειρές της ΕΡΤ1 δεν κατάφεραν να “σηκώσουν κεφάλι” από τα χαμηλά μονοψήφια επίπεδα, γράφοντας 2,6% (Ηλέκτρα, Το Παιδί) και 2,4% (Απαραίτητο Φως).

Όσον αφορά το γενικό σύνολο, εκεί η επικράτηση του Alpha ήταν πιο καθαρή, αφού τόσο ο “Άγιος Έρωτας” (19,2%) όσο και το “Να Με Λες Μαμά” (18,5%) κράτησαν τον σταθμό στην κορυφή στο slot 21:00-00:00. Ακολούθησε η “Γη της Ελιάς” με 16% και από κοντά το Grand Hotel (15,3%), ενώ στο 11,1% έφτασε το Hotel Elvira.

Σε μονοψήφια ποσοστά το First Dates (8,9%), η “Ηλέκτρα” (4,3%), το “Παιδί” (2,6%) και το “Απαραίτητο Φως” (1,8%).

Η τηλεθέαση αναλυτικά

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Να με λες μαμά – 15%

Hotel Elvira – 14,7%

Άγιος Έρωτας – 12,1%

First Dates – 11,1%

Γη της Ελιάς – 10,3%

Grand Hotel – 9,8%

Ηλέκτρα – 2,6%

Το Παιδί – 2,6%

Απαραίτητο Φως – 2,4%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Άγιος Έρωτας – 19,2%

Να με λες μαμά – 18,5%

Γη της Ελιάς – 16%

Grand Hotel – 15,3%

Hotel Elvira – 11,1%

First Dates – 8,9%

Ηλέκτρα – 4,3%

Το Παιδί – 2,6%

Απαραίτητο Φως – 1,8%

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.