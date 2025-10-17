To Μονοπάτι του Μαινάλου: Ψηφίστηκε ως ένα από τα κορυφαία πεζοπορικά μονοπάτια της Ευρώπης

Η Ελλάδα προσφέρει μερικές εκπληκτικές πεζοπορίες, και το Μονοπάτι του Μαινάλου στην Πελοπόννησο είναι από τα ωραιότερα, σύμφωνα με αφιέρωμα του The Guardian.

Με μήκος 75 χιλιόμετρα, αυτό το αρχαίο μονοπάτι, που χρησιμοποιούνταν από χωρικούς και μουλάρια επί αιώνες, συνδέει οικισμούς και μοναστήρια.

Πώς δημιουργήθηκε

Η περιοχή του Μαινάλου βρίσκεται στην Αρκαδία, στην καρδιά της Πελοποννήσου, της πλουσιότερης σε ιστορία και τοπία περιοχής της Ελλάδας.

Δεκάδες χωριά, άλλα στα πόδια του δάσους, άλλα στην περίμετρο των εύφορων λεκανών και άλλα στις εξόδους των μεγάλων κεφαλαριών, οριοθετούν τον όγκο του βουνού, που υψώνεται σχεδόν 1000 μ. πάνω από το απέραντο αρκαδικό υψίπεδο, ήδη γύρω στα 1000 μ. πάνω από το επίπεδο της θάλασσας.

Τόπος πολυσχιδής και φυσικά κερματισμένος, η κεντρική Αρκαδία σμιλεύτηκε με πείσμα από τον άνθρωπο για χιλιάδες χρόνια και έφτασε στην εποχή μας στολισμένη με κάθε ιστορική ή τοπιολογική αναφορά που άνθισε ποτέ στη Μεσόγειο: σε κάθε πτυχή του φυσικού σκηνικού, πολιτείες και ξεμόνια, ακροπόλεις και ασκητήρια, δεξαμενές και γεφύρια, μπαρουτόμυλοι και αλώνια, ξέφωτα και κρήνες, ξεφυτρώνουν αδιάκοπα μέχρι που το μολύβι κουράζεται να καταγράφει και το μάτι να καταχωρεί. Και ανάμεσα σε όλα αυτά, ένα ατέρμον δίκτυο μονοπατιών ανεβαίνει, κατεβαίνει, φιδογυρίζει και αναστομώνεται στα λιβάδια και τα διάσελα.

Πάνω στον ιστό αυτόν χαράχτηκε το μεγαλύτερο οργανωμένο μονοπάτι της Ελλάδας, το Menalon Trail.