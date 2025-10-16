Δωρεάν σπιρομετρικοί έλεγχοι στις επιχειρησιακές δυνάμεις που συνέβαλαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών του Αυγούστου

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε αναγνώριση της καθοριστικής συμβολής των δυνάμεων της πρώτης γραμμής στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών του Αυγούστου και στο πλαίσιο της προστασίας της Δημόσιας Υγείας, υλοποιεί πρόγραμμα δωρεάν σπιρομετρικών ελέγχων.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των αντίστοιχων ελέγχων στους πολίτες των πληγεισών περιοχών, σε συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, το πρόγραμμα πρόληψης και φροντίδας επεκτείνεται και στις επιχειρησιακές δυνάμεις.

Η δράση στοχεύει στην έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη πιθανών επιβαρύνσεων της αναπνευστικής λειτουργίας, λόγω της έκθεσης σε καπνούς και υποπροϊόντα καύσης.

Οι σπιρομετρικοί έλεγχοι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (8/10), στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας (14/10), στους Πυροσβέστες που συμμετείχαν ενεργά στις επιχειρήσεις κατάσβεσης (16/10).