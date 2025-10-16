Ένας χρόνος λειτουργίας για την "ΤΡΙΓΚΑΣ HEALTH" - Η Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλίας που άλλαξε τα δεδομένα

Έναν χρόνο λειτουργίας συμπληρώνει αυτές τις ημέρες η Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλίας "ΤΡΙΓΚΑΣ HEALTH".

Το όραμα του επιτυχημένου επιχειρηματία και ιατρού Παναγιώτη Τρίγκα ήταν, με τη δεύτερη κατά σειρά Μονάδα μετά την "ΤΡΙΓΚΑΣ NEPHROS", να παρέχει καινοτόμες ιατρικές υπηρεσίες, δημιουργώντας μία ολοκαίνουργια One Day Clinic που αφορά σε τέσσερις ειδικότητες: την πλαστική χειρουργική, την δερματολογία, καθώς και τις ΩΡΛ επεμβάσεις.

Κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, η "ΤΡΙΓΚΑΣ HEALTH" κατόρθωσε να καλύψει το μεγάλο κενό που υπήρχε στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή στις μονάδες ημερήσιας νοσηλείας, με όλο και περισσότερους πολίτες να εμπιστεύονται το εξαιρειτκό και έμπειρο ιατρικό προσωπικό.