Ένας χρόνος λειτουργίας για την "ΤΡΙΓΚΑΣ HEALTH" - Η Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλίας που άλλαξε τα δεδομένα

Γιορτάζει και με μία μοναδική προσφορά
Έναν χρόνο λειτουργίας συμπληρώνει αυτές τις ημέρες η Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλίας "ΤΡΙΓΚΑΣ HEALTH".
Το όραμα του επιτυχημένου επιχειρηματία και ιατρού Παναγιώτη Τρίγκα ήταν, με τη δεύτερη κατά σειρά Μονάδα μετά την "ΤΡΙΓΚΑΣ NEPHROS", να παρέχει καινοτόμες ιατρικές υπηρεσίες, δημιουργώντας μία ολοκαίνουργια One Day Clinic που αφορά σε τέσσερις ειδικότητες: την πλαστική χειρουργική, την δερματολογία, καθώς και τις ΩΡΛ επεμβάσεις.
Κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, η "ΤΡΙΓΚΑΣ HEALTH" κατόρθωσε να καλύψει το μεγάλο κενό που υπήρχε στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή στις μονάδες ημερήσιας νοσηλείας, με όλο και περισσότερους πολίτες να εμπιστεύονται το εξαιρειτκό και έμπειρο ιατρικό προσωπικό.
Ο Παναγιώτης Τρίγκας με μέλη του ιατρικού προσωπικού της Μονάδας
Σε αυτή την περίσταση του εορτασμού του ενός χρόνου λειτουργίας, η "ΤΡΙΓΚΑΣ HEALTH" θέλει να ευχαριστήσει τους πολίτες που την αγκάλιασαν με εμπιστοσύνη και να τους προσφέρει ως αντίδωρο μία μοναδική προσφορά, σχετική με θεραπίες καθαρισμού προσώπου.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθεινθείτε στα τηλέφωνα 2610334334 και 2610330230.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr