Πέντε λαχανικά που αξίζει να δοκιμάσετε το φθινόπωρο

Μπορεί οι θερμοκρασίες να παραμένουν καλοκαιρινές, αλλά η εποχή του φθινοπώρου φέρνει κάτι απολαυστικό: τα θρεπτικά και γευστικά εποχικά λαχανικά που αξίζει να εντάξετε στο πιάτο σας.

Σύμφωνα με διατροφολόγους που μίλησαν στο TODAY.com, αυτή η μεταβατική περίοδος είναι ιδανική για να ανακαλύψουμε λαχανικά πλούσια σε φυτικές ίνες, βιταμίνες, αντιοξειδωτικά και άλλα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά.

Όπως εξηγεί η διατροφολόγος Frances Largeman-Roth, το φθινόπωρο είναι η εποχή των πιο «βαριών» λαχανικών, όπως οι ρίζες, οι κονδυλώδεις καρποί και τα σταυρανθή. «Σκεφτείτε λαχανικά που είναι πιο βαριά, όπως οι κολοκύθες, οι πατάτες και τα φυλλώδη πράσινα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ακόμα και αν δεν μπορείτε να αποχωριστείτε εντελώς τις γεύσεις του καλοκαιριού, αξίζει να εμπλουτίσετε τη διατροφή σας με τα φθινοπωρινά λαχανικά, που είναι όχι μόνο θρεπτικά, αλλά και εξαιρετικά γευστικά.

Η διατροφολόγος Kristen Smith, εκπρόσωπος της Academy of Nutrition and Dietetics, τονίζει πως «η κατανάλωση ποικιλίας χρωματιστών λαχανικών εξασφαλίζει ότι προσλαμβάνετε ένα ευρύ φάσμα απαραίτητων θρεπτικών συστατικών και ισχυρών αντιοξειδωτικών που ενισχύουν από το ανοσοποιητικό μέχρι την καρδιακή και εγκεφαλική υγεία».

Ακολουθούν πέντε φθινοπωρινά λαχανικά που, σύμφωνα με τους ειδικούς, αξίζει να προσθέσετε στο διατροφολόγιό σας:

Γλυκοπατάτες

Μπορεί να είναι διαθέσιμες όλο τον χρόνο, αλλά η συγκομιδή της γλυκοπατάτας γίνεται το φθινόπωρο και είναι αναμφίβολα από τις πιο θρεπτικές επιλογές. Η Kristen Smith τονίζει πως είναι «πλούσια σε σύνθετους υδατάνθρακες, φυτικές ίνες και απαραίτητες βιταμίνες και μέταλλα». Η υψηλή περιεκτικότητά της σε βιταμίνη A, σε μορφή β-καροτίνης, ενισχύει το ανοσοποιητικό, την όραση και την υγεία του δέρματος. Είναι, επίσης, καλή πηγή καλίου, που συμβάλλει στην καρδιαγγειακή υγεία. Δοκιμάστε τις ψητές με κανέλα και μέλι ή με αβοκάντο και μαύρα φασόλια για πιο αλμυρές γεύσεις.

Λάχανο Kale

Ένα ακόμη «σούπερ» λαχανικό του φθινοπώρου είναι το kale. Η Largeman-Roth επισημαίνει πως τα σκουροπράσινα φύλλα του είναι πλούσια σε β-καροτίνη, λουτεΐνη και ζεαξανθίνη, ενώ η Smith προσθέτει πως είναι εξαιρετική πηγή βιταμινών A, C και K, καθώς και ασβεστίου. Μάλιστα, μία μόνο κούπα kale προσφέρει πάνω από το 100% της ημερήσιας συνιστώμενης πρόσληψης σε βιταμίνη Κ, η οποία είναι καθοριστική για την πήξη του αίματος. Απολαύστε το σε σαλάτες, σοτέ, σούπες ή ακόμα και σε smoothies, για έξτρα δόση θρεπτικών συστατικών μέσα στη μέρα.

Λαχανάκια Βρυξελλών

Τα μικροσκοπικά αλλά ισχυρά λαχανάκια Βρυξελλών ανήκουν στην οικογένεια των σταυρανθών και δεν πρέπει να λείπουν από τη φθινοπωρινή σας λίστα. Σύμφωνα με τη Smith, είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, βιταμίνες C και K, καθώς και σε φολικό οξύ, συμβάλλοντας στην καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού, την υγεία των οστών και την πέψη. Η Largeman-Roth σημειώνει ότι περιέχουν γλυκοσινολάτες, φυτοχημικά με αντικαρκινική δράση. Μπορείτε να τα προσθέσετε ωμά σε σαλάτες ή να τα ψήσετε στον φούρνο μέχρι να καραμελώσουν.

Κολοκύθα

Καμία λίστα φθινοπωρινών λαχανικών δεν είναι ολοκληρωμένη χωρίς την κολοκύθα. Πέρα από διακοσμητικό στοιχείο, είναι και ένα θρεπτικό superfood. «Η κολοκύθα είναι χαμηλή σε θερμίδες αλλά πλούσια σε β-καροτίνη, βιταμίνη C, κάλιο και φυτικές ίνες», εξηγεί η Smith στο TODAY.com. Είναι εξαιρετική ψητή ή στον ατμό, ενώ ο πουρές κολοκύθας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οτιδήποτε από dips και oatmeal μέχρι υγιεινά γλυκά. Και φυσικά, μην ξεχάσετε να ψήσετε και τους σπόρους της, για μεγαλύτερη απόλαυση.

Μπρόκολο

Το μπρόκολο μπορεί να μην είναι κάτι το καινούργιο, αλλά η φθινοπωρινή του φρεσκάδα και η διατροφική του αξία το κατατάσσουν στα πιο «δυνατά» της εποχής. Περιέχει βιταμίνες Κ και C, αντιοξειδωτικά, καθώς και φυτικές ίνες, ενώ ανήκει και αυτό στα σταυρανθή λαχανικά με αντικαρκινικές ιδιότητες, όπως αναφέρει η διατροφολόγος και συντάκτρια του TODAY.com, Natalie Rizzo. Απολαύστε το ωμό, στον ατμό, ψητό ή σοταρισμένο. Είναι μια πολυδιάστατη τροφή που μπορεί να συνοδεύσει σχεδόν κάθε γεύμα. Αν και πολλά από αυτά τα λαχανικά είναι διαθέσιμα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, κατά τη διάρκεια των μηνών του φθινοπώρου βρίσκονται στην καλύτερη γεύση και φρεσκάδα τους.