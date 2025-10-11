Δημογραφικό: Μια βραδυφλεγής βόμβα

Η Ελλάδα γερνάει, και μαζί της μαραζώνει ένα ολόκληρο κοινωνικό σώμα που αδυνατεί να ανανεωθεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 23% των Ελλήνων είναι άνω των 65 ετών, ενώ οι γεννήσεις του 2023 – μόλις 71.000 – δεν καλύπτουν ούτε το ήμισυ των θανάτων. Οι προβολές είναι ζοφερές: μέχρι το 2050, ο πληθυσμός της χώρας θα μειωθεί κατά 1,5 εκατομμύριο, και το ποσοστό των ηλικιωμένων θα αγγίξει το 30%. Δεν μιλάμε απλώς για στατιστική ανωμαλία, αλλά για μια υπαρξιακή απειλή με μακροπρόθεσμες συνέπειες για την οικονομία, την κοινωνική συνοχή και την ίδια την έννοια της κοινότητας.

Κι όμως, το πολιτικό σύστημα το γνωρίζει. Το έχει δει, το έχει συζητήσει, το έχει «αντιμετωπίσει» με επιτροπές, συνέδρια και μεγαλόστομες εξαγγελίες. Αλλά στην πράξη αδιαφορεί. Αφήνει ασύδοτη μια ακρίβεια που τρώει τα ήδη καθημαγμένα εισοδήματα, υπονομεύοντας κάθε προσπάθεια σταθερότητας. Την τελευταία τριετία, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι τιμές στα τρόφιμα αυξήθηκαν κατά 22%, στα ενοίκια κατά 18%, ενώ οι μέσοι μισθοί έμειναν στάσιμοι. Ποια νέα οικογένεια μπορεί να σταθεί αξιοπρεπώς όταν ο βασικός μισθός εξανεμίζεται στα σούπερ μάρκετ και στους λογαριασμούς;

Η Ελλάδα είναι πια μια χώρα κατοίκων χωρίς αποκεντρωτική πολιτική. Τα χωριά έχουν μετατραπεί σε θερινά υπνωτήρια – ζωντανεύουν για λίγες εβδομάδες τον χρόνο με αιχμή τον Αύγουστο-για να ξαναβουλιάξουν στη σιωπή. Οι ημιαστικές περιοχές αδυνατούν να προσφέρουν υποδομές, παιδεία, υγεία, πολιτισμό. Και όλα αυτά μάλιστα σε μια χώρα με άπειρο φυσικό κάλλος. Αντί αυτού, οι νέοι φεύγουν είτε προς τα μεγάλα αστικά κέντρα είτε στο εξωτερικό, αναζητώντας ποιότητα ζωής και προοπτική. Και το πολιτικό προσωπικό, αντί να σχεδιάζει πολιτικές συγκράτησης, αραδιάζει παραμύθια περί «αναστροφής της τάσης του brain drain» – λες και οι άνθρωποι επιστρέφουν με πατριωτικά προσκλητήρια κι όχι με όρους αξιοπρέπειας.

Στο εσωτερικό, όσοι παραμένουν σε παραγωγική ηλικία είτε υπερεργάζονται είτε παλεύουν για να επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον χωρίς σταθερότητα. Οι επιχειρήσεις-κυρίως οι μικρομεσαίες- ανήμπορες να προσφέρουν καλοπληρωμένες θέσεις, διογκώνουν τις απαιτήσεις τους από τους ήδη υπάρχοντες εργαζόμενους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η επαγγελματική εξάντληση να έχει γίνει κανονικότητα, και η προσωπική ζωή, πολυτέλεια. Πώς να σχεδιάσει κανείς το μέλλον, όταν ο χρόνος, το χρήμα και η ψυχική αντοχή εξαντλούνται καθημερινά;

Είναι σαφές πια πως το δημογραφικό δεν είναι αριθμοί σε ένα δελτίο τύπου. Είναι ο καθρέφτης μιας χώρας που χάνει τη ζωτικότητά της. Οφείλουν άμεσα οι ιθύνοντες να αντιληφθούν πως η Ελλάδα πολύ γρήγορα θα αντιμετωπίσει μια νέα υπαρξιακή κρίση που αυτή δεν θα έχει να κάνει με την τσέπη ή με την υγειονομική σταθερότητα. Και όσο το πολιτικό σύστημα επιλέγει να κοιτά αλλού, η βραδυφλεγής βόμβα συνεχίζει να καίει το φυτίλι της, σιωπηλά, κάτω από τα θεμέλια της κοινωνίας.

