Θεσσαλία - Ευλογιά των προβάτων: Παράνομους εμβολιασμούς καταγγέλλουν κτηνοτρόφοι

Η δραματική κατάσταση στην κτηνοτροφία έχει φέρει παράνομους και ανεπίσημους εμβολιασμούς στα αιογοπρόβατα, καταγγέλλει η Συντονιστική Επιτροπή Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας.

Η επιτροπή, όπως μεταδίδει η voria, ζητά καθολικό πρόγραμμα υποχρεωτικού εμβολιασμού όλων των αιγοπροβάτων της χώρας, υπό την εποπτεία του ΥΠΑΑΤ και των Περιφερειακών Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Στο υπόμνημα της συντονιστικής επιτροπής κτηνοτρόφων Θεσσαλίας προς το ΥΠΑΑΤ αναφέρεται:

«Με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις των αρμόδιων υπουργών και την κατάσταση που επικρατεί στην κτηνοτροφία, οι παραγωγοί της Θεσσαλίας και ολόκληρης της χώρας εκφράζουν την έντονη ανησυχία και αγανάκτησή τους για τη συνεχιζόμενη αδράνεια και τις καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση της ευλογιάς και την καταβολή των αποζημιώσεων.

Η πραγματικότητα είναι δραματική: τα κρούσματα ευλογιάς όχι μόνο δεν βρίσκονται σε ύφεση, αλλά εξαπλώνονται. Οι εμβολιασμοί προχωρούν αποσπασματικά και ανεπαρκώς, χωρίς ενιαίο, οργανωμένο πρόγραμμα. Σε πολλές περιοχές δεν υπάρχουν ενεργές κτηνιατρικές μονάδες, ενώ επικρατεί παρανομία και ανεπίσημοι εμβολιασμοί που υπονομεύουν τη νομιμότητα και την αποτελεσματικότητα των μέτρων. Παράλληλα, οι αποζημιώσεις για τα θανατωθέντα ζώα και τις ζωοτροφές καθυστερούν υπερβολικά, οδηγώντας τους παραγωγούς σε απόγνωση.

ΖΗΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ:

Καθολικό πρόγραμμα υποχρεωτικού εμβολιασμού όλων των αιγοπροβάτων της χώρας, υπό την εποπτεία του ΥΠΑΑΤ και των Περιφερειακών Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε το κόστος εμβολιασμού να μην επιβαρύνει τους κτηνοτρόφους.

Άμεση και δίκαιη αποζημίωση όλων των πληγέντων για θανατωθέντα ζώα, απώλεια παραγωγής και αυξημένο κόστος ζωοτροφών.

Διαφανές ηλεκτρονικό μητρώο εμβολιασμών, διασταυρωμένο με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, για να εξαλειφθούν οι παρανομίες.

Ενίσχυση των Περιφερειακών Κτηνιατρικών Υπηρεσιών με προσωπικό και εξοπλισμό για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα εμβολιασμού.

Εφόσον οι αρμόδιοι φορείς και πολιτικοί προϊστάμενοι αδυνατούν να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί, οφείλουν να το αναγνωρίσουν και να αποχωρήσουν. Δεν μπορεί ο κτηνοτρόφος να επωμίζεται μόνος του την ευθύνη για τη διάσωση της ζωής των ζώων του και του βιοπορισμού του.

Ο αγροτικός και κτηνοτροφικός κόσμος δεν αντέχει άλλη καθυστέρηση. Απαιτείται άμεση εθνική παρέμβαση για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, της παραγωγής και του εισοδήματος των κτηνοτρόφων. Αν συνεχιστεί η κοροϊδία χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα και πράξεις, πολύ φοβόμαστε πως θα υπάρξει κοινή σύζευξη του αγροτικού και του κτηνοτροφικού κλάδου, οδηγώντας σε μαζικές και δυναμικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα».