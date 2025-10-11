Τι λένε τα ζώδια για την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025.

Σελήνη στον Καρκίνο – σε χάση

Κριός

Κάποια γεγονότα που σας γέμισαν άγχος ή απογοήτευση θα αποτελέσουν παρελθόν και θα ανασάνετε. Σήμερα θα έχετε την δυνατότητα να υλοποιήσετε τα σχέδια σας και να θέσετε τις βάσεις για την επιτυχία που προσδοκάτε. Ορισμένοι ωστόσο ίσως να αναγκαστείτε να επιστρέψετε σε κάτι που κάνατε προηγουμένως, προκειμένου να ανασυντάξετε τις δυνάμεις σας και να εξορμήσετε στο μέλλον με καλύτερες προοπτικές επιτυχίας των δράσεων σας.

Ταύρος

Κάποιες αναμνήσεις από το πρόσφατο ή απώτερο παρελθόν επιστρέφουν και στοιχειώνουν την μέρα σας. Απωθήστε ότι σας προκαλεί πόνο και αγωνία για να μην αποτελέσει τροχοπέδη στην πορεία σας. Είστε εξαιρετικά ευαίσθητα άτομα και επηρεάζεστε σε σημαντικό βαθμό από τις ανησυχίες και τα προβλήματα των άλλων. Άλλο είναι όμως να συμπαρίστασθε σε φίλους και άλλο να οικειοποιείστε ξένα προβλήματα και να υποφέρετε…

Δίδυμοι

Παραμερίστε τα συναισθήματα σας σήμερα και βάλτε μπροστά την λογική. Με πρακτικό τρόπο θα βρείτε τις λύσεις που χρειάζονται για να πετύχετε αυτό που επιδιώκετε. Πολεμήστε τις φοβίες σας και απελευθερώστε τις δημιουργικές σας δυνάμεις που παραμένουν φυλακισμένες εξαιτίας των ανασφαλειών σας.

Καρκίνος

Είστε λίγο χαοτικοί στην σκέψη και στην πράξη σήμερα και αυτό δεν σας βοηθάει καθόλου να διεκπεραιώσετε τις τρέχουσες υποχρεώσεις σας. Ηρεμήστε και βάλτε σε μια τάξη το μυαλό σας. Κατά την σημερινή μέρα σημαντικό είναι να αποφύγετε την πεπατημένη και να αναζητήσετε νέους τρόπους έκφρασης ή χειρισμού των καταστάσεων που θα προκύψουν. Ένα άτομο ίσως φωτίσει κάποια άγνωστα μονοπάτια μέσα σας που θα σας οδηγήσουν σε μια νέα περιπέτεια.

Λέων

Ο στόχος σας θα πρέπει να είναι να χαρίστε στιγμές χαλάρωσης στον εαυτό σας και να αισθανθείτε ευεξία, μια και σας περιμένει ένας νέος μήνας και σημαντικές προκλήσεις. Οι διαπροσωπικές σας σχέσεις κάθε άλλο παρά στατικές είναι και για να παραμείνουν ζωντανές και λειτουργικές χρειάζεται προσπάθεια και από τις δύο μεριές. Εσείς βάλατε τον αυτόματο πιλότο και νομίζετε πως κάνατε το καθήκον σας…

Παρθένος

Μέσα από την ομαδική προσπάθεια ή από τις συνεργασίες θα καταφέρετε να λύσετε σήμερα ευκολότερα κάποια μακροχρόνια προβλήματα και να πραγματοποιήσετε βήματα προόδου. Η επιτυχία σας εξαρτάται τώρα σε μεγάλο βαθμό από το περιβάλλον σας, από τους συνεργάτες ή τα άτομα που σας στηρίζουν. Γιατί μόνοι σας ελάχιστα θα καταφέρετε.

Ζυγός

Είστε μεταξύ δύο πυλώνων της ζωής σας και θα πρέπει να κάνετε προσεκτικές κινήσεις. Ίσως να βρίσκονται αντιμέτωπες η προσωπική και η επαγγελματική σας ζωή, ίσως όμως να βρίσκεστε μεταξύ δύο εραστών και να πρέπει να κάνετε τις επιλογές σας. Σκεφτείτε προσεκτικά τι είναι αυτό που αγαπάτε, τι είναι αυτό που θέλετε πραγματικά στην ζωή σας.

Σκορπιός

Η μέρα μπορεί να τονίσει την ανάγκη σας για ξεκούραση και ανανέωση, μακριά από τον κόσμο και τις πολλές υποχρεώσεις σας. Είναι υπέροχο να μπορέσετε να ανανεωθείτε ψυχικά και σωματικά την περίοδο των γενεθλίων σας. Αφουγκραστείτε επίσης το σώμα σας, γιατί σας λέει αυτό που πρέπει να ξέρετε. Μην αψηφάτε κάποια πρώιμα σημάδια μιας ασθένειας, για να προλάβετε καταστάσεις εν τη γενέσει τους.

Τοξότης

Μια δουλειά ολοκληρώνεται σήμερα και πέρα από την λεκτική επιβράβευση για την ποιοτική σας δουλειά θα έχετε και οικονομικά οφέλη. Μια νέα επαγγελματική υποχρέωση θα απαιτήσει την αφοσίωση σας αλλά και πολύ ενέργεια και επιμονή για να μπορέσετε να την διεκπεραιώσετε με επιτυχία, μέσα στα στενά χρονικά όρια που θα σας τεθούν. Με την υπομονή και την υπομονή όλα μπορούν να γίνουν…

Αιγόκερως

Είναι μια μέρα που φέρνει κριτική σκέψη και χωρίς μια παραγωγική απασχόληση του μυαλού σας, μπορεί να βυθιστείτε σε μαύρες σκέψεις και να διολισθαίνετε στην κατάθλιψη. Σκληρά ή επικριτικά λόγια ενδέχεται να προκαλέσουν μεγάλα προβλήματα στις σχέσεις σας και να σας οδηγήσουν σε απομόνωση ή και απόρριψη. Είναι ωστόσο η σωστή χρονική στιγμή να καταπιαστείτε με ζητήματα που απαιτούν συγκέντρωση, υπομονή και ορθή κρίση.

Υδροχόος

Νοιώθετε μπερδεμένοι και απογοητευμένοι σήμερα. Το ένστικτο σας είναι αρκετά δυνατό και θα σας βοηθήσει να ξεκαθαρίσετε καταστάσεις από το παρελθόν. Αισθάνεστε ότι δεν σημειώνετε τα βήματα προόδου που θέλετε. Εάν δείτε όμως ψύχραιμα όλα αυτά που καταφέρατε από την αρχή του χρόνου, θα διαπιστώσετε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι.

Ιχθείς

Η σημερινή μέρα θα επιτείνει την επιθυμία σας να εξελιχθείτε επαγγελματικά και να πετύχετε στους στόχους που έχετε θέσει. Εισέρχεστε τώρα σε ένα νέο στάδιο στην ζωή σας, που θα σας οδηγήσει σε αλλαγές σε πολλούς τομείς. Το αποτέλεσμα των αλλαγών αυτών θα εξαρτηθεί απόλυτα από τις πρωτοβουλίες που θα πάρετε και προς ποια κατεύθυνση θα διοχετεύσετε την ενέργεια σας. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να έχετε σαφείς στόχους και ένα πλάνο δράσης, ώστε να μην πελαγοδρομείτε και χάσετε την δυναμική της περιόδου.