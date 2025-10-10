Ρυθμοί tango στο Welcome to UP 2025: Εντυπωσιακή εμφάνιση από το «El Conventillo»- BINTEO & ΦΩΤΟ

Εντυπωσιακή παρουσίαση χορογραφιών Tango από την ομάδα της σχολής χορού “El Conventillo”, στο Πάρκο της Ειρήνης στην Πανεπιστημιούπολη.

Η εμφάνιση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Welcome to UP 2025, προσφέροντας στο κοινό μια γοητευτική ατμόσφαιρα με ρυθμούς, πάθος και την ιδιαίτερη αισθητική του αργεντίνικου Tango.

Οι χορευτές εντυπωσιάζουν με τη δεξιοτεχνία και την εκφραστικότητά τους, χαρίζοντας στους παρευρισκόμενους μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία που «ντύνει» με ρυθμό την πανεπιστημιούπολη.