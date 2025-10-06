Το ποτό που σε κάνει… μαγνήτη για κουνούπια!

Έχεις τελειώσει με τις υποχρεώσεις της ημέρας, κάθεσαι στο μπαλκόνι ή στον καναπέ σου με μια παγωμένη μπύρα στο χέρι, απολαμβάνοντας τη δροσιά του βραδινού αέρα. Και τότε ξαφνικά… επίθεση!

Τα κουνούπια κάνουν αισθητή την παρουσία τους, και μάλιστα με ένταση. Τι πήγε στραβά;

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη από το Πανεπιστήμιο Radboud στο Νάιμεχεν της Ολλανδίας, υπάρχει μια απλή εξήγηση: τα κουνούπια προσελκύονται περισσότερο από ανθρώπους που έχουν πιει μπύρα.

Η ερευνητική ομάδα του Felix Hol παρακολούθησε τη συμπεριφορά χιλιάδων κουνουπιών κατά τη διάρκεια του μουσικού φεστιβάλ Lowlands, χρησιμοποιώντας 500 εθελοντές. Οι συμμετέχοντες είτε κατανάλωσαν μπύρα είτε όχι και στη συνέχεια τοποθέτησαν το χέρι τους σε ειδικό κουτί με κουνούπια που μπορούσαν να μυρίσουν αλλά όχι να τσιμπήσουν. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι είχαν πιει μπύρα ήταν κατά 35% πιο "ελκυστικοί" στα έντομα.

Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν είναι το ίδιο το αλκοόλ που τα προσελκύει, αλλά η αλλαγή στη σωματική οσμή – πιθανώς λόγω του μεταβολισμού, της εφίδρωσης ή και της αυξημένης δραστηριότητας, όπως ο χορός. Επιπλέον, παρατηρήθηκε πως τα κουνούπια "προτιμούν" ανθρώπους που έχουν κοιμηθεί πρόσφατα με άλλον, δεν φοράνε αντηλιακό ή δεν κάνουν συχνά ντους.

Συμπέρασμα:

Αν θες να απολαύσεις τη βραδινή σου μπύρα χωρίς… ανεπιθύμητη παρέα, κλείσε τις μπαλκονόπορτες, βάλε αντικουνουπικό και… ίσως σκέψου διπλά πριν ανοίξεις δεύτερο κουτάκι!