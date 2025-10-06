Δέκα χρόνια μακριά από την Ευρωζώνη

Στην Ελλάδα του 2025, οι πολίτες δεν χρειάζονται τους αριθμούς των στατιστικών για να καταλάβουν ότι η τσέπη τους αδειάζει πιο γρήγορα από ποτέ. Αυτή τη δυσμενή πραγματικότητα βιώνουν καθημερινά στο σούπερ μάρκετ, στον λογαριασμό του ρεύματος, στα ενοίκια που έχουν φτάσει σε δυσθεώρητα επίπεδα, στα καύσιμα. Αναπόφευκτη επίπτωση για χιλιάδες νοικοκυριά είναι να τα βγάζουν πέρα με ζόρι κάθε μήνα, αν τα βγάζουν πέρα.

Είναι, λοιπόν οι αριθμοί που έρχονται απλώς να επιβεβαιώσουν αυτό που κάθε νοικοκυριό γνωρίζει ήδη: η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων έχει κατρακυλήσει στο χαμηλότερο ευρωπαϊκό σημείο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία:

-Το μέσο μηνιαίο εισόδημα στην Ελλάδα αντιστοιχεί μόλις στο 54% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

-Η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων φτάνει στο 70% των αγαθών που μπορεί να αγοράσει ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης.

-Σε όρους αγοραστικής δύναμης (μονάδες PPS), η Ελλάδα βρίσκεται τελευταία με μόλις 1.710 μονάδες, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 3.155.

Αυτοί οι ψυχροί αριθμοί δεν είναι μια στατιστική θεωρία. Συνιστούν μια απτή πραγματικότητα που μεταφράζεται σε γονείς που παλεύουν να βγάλουν τον μήνα,

σε νέους που αναγκάζονται να ζουν με τους γονείς τους μέχρι τα 35, σε ηλικιωμένους που μετρούν τα κέρματα για να αγοράσουν φάρμακα.

Η αιτία αυτής της τραγικής εικόνας είναι οι πολύ χαμηλοί μισθοί που δεν συμβαδίζουν με το υψηλό κόστος ζωής. Η Ελλάδα, δυστυχώς, κατέχει την τελευταία θέση στην Ε.Ε., τόσο σε ονομαστικές όσο και σε πραγματικές αυξήσεις μισθών. Κι έτσι, ενώ οι τιμές σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες έχουν εκτοξευθεί, το εισόδημα του Έλληνα εργαζόμενου παραμένει στάσιμο ή αυξάνεται με ρυθμούς που δεν καλύπτουν ούτε τον πληθωρισμό.

Όπως τόνισε ο επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή (ΓΠΚΒ), καθηγητής Γιάννης Τσουκαλάς, για να συγκλίνει η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων με τον μέσο όρο της ευρωζώνης θα χρειαστούν πολλά χρόνια, ίσως και πάνω από μία δεκαετία ισχυρής ανάπτυξης.

Για να επιτευχθεί η πραγματική σύγκλιση, η ελληνική οικονομία θα πρέπει να διατηρεί ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από 2%, ενώ ταυτόχρονα απαιτούνται περισσότερες επενδύσεις και μια ουσιαστική αύξηση της παραγωγικότητας.

Την ίδια ώρα, η υπεραπόδοση του προϋπολογισμού στηρίζεται κυρίως στα αυξημένα φορολογικά έσοδα. Συγκεκριμένα, μόνο από τον ΦΠΑ, τα έξτρα έσοδα αναμένεται να φτάσουν το 1 δισ. ευρώ μέσα στο 2025, ποσό που έρχεται να προστεθεί στα 2 δισ. ευρώ του 2024. Έσοδα, όμως, που δεν μεταφράζονται σε ουσιαστική ανακούφιση των νοικοκυριών, τα οποία εξακολουθούν να πιέζονται ασφυκτικά.

Στο μέτωπο του πληθωρισμού, ο κ. Τσουκαλάς δεν έκρυψε την ανησυχία του, δεδομένου ότι αυτός διαμορφώνεται κοντά στο 3% για το 2025, υψηλότερα από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, όπως προβλέπει και η Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτό σημαίνει ότι το ήδη περιορισμένο εισόδημα του Έλληνα πολίτη συνεχίζει να χάνει αξία, οδηγώντας σε έναν φαύλο κύκλο οικονομικής και κοινωνικής πίεσης.

Η πολιτική διάσταση αυτής της κρίσης είναι ξεκάθαρη. Χωρίς στρατηγική για μια δίκαιη αύξηση των μισθών, για ενίσχυση της παραγωγικότητας και για στοχευμένη μείωση του κόστους ζωής, η Ελλάδα θα συνεχίσει να βρίσκεται ουραγός. Οι αριθμοί το λένε καθαρά. Κι αυτή η αδυσώπητη αλήθεια είναι πιο σκληρή από κάθε πολιτικό αφήγημα.

Η πραγματική ανάπτυξη δεν μετριέται μόνο με το πλεόνασμα ή με τα δημοσιονομικά πλεονάσματα. Μετριέται με το χαμόγελο της οικογένειας που βιοπορίζεται με αξιοπρέπεια, με τον νέο που μπορεί να ονειρευτεί το μέλλον του στη χώρα του, με τον ηλικιωμένο που δεν αναγκάζεται να διαλέξει ανάμεσα στο φαγητό και τα φάρμακά του.