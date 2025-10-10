Τι λένε τα ζώδια για το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025.

Κριός

Το συναίσθημα της μοναξιάς ή της ελαφριάς κατάθλιψης υποχωρεί σήμερα σημαντικά και ατενίζετε την μέρα σας με μια νέα ανεβασμένη ψυχολογία. Σήμερα μπορεί να γίνετε αποδέκτης πολύς αγάπης, εάν το επιτρέψετε… Φροντίστε καλύτερα τον εαυτό σας με το διατρέφεστε καλύτερα, να κοιμόσασθε περισσότερο και να αθλείστε όσο γίνεται περισσότερο.

Ταύρος

Παραπαίετε στην καριέρα σας γιατί δεν έχετε σαφή άποψη για την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσετε. Βάλτε τις σκέψεις σας σε τάξη και οργανώστε τις δράσεις σας για να είναι αποτελεσματικές. Εάν επίσης αισθάνεστε άσχημα επειδή βλάψατε κάποιον άθελα σας, δεν έχετε παρά να ζητήσετε συγνώμη και να προσπαθήσετε να κλείσετε το θέμα για να πάψει να σας ταλαιπωρεί.

Δίδυμοι

Έχετε πολύ και δημιουργική ενέργεια και είναι η ιδανική μέρα να διεκπεραιώσετε υποθέσεις που χρονίζουν. Από την βιασύνη σας όμως κινδυνεύετε να κάνετε λανθασμένες κινήσεις. Μπορείτε να καταγράψετε επιτυχία στην νέα επιχειρηματική σας προσπάθεια ή στην νέα δουλειά που ξεκινάτε, αρκεί να καταφέρετε να θέσετε υπό έλεγχο την ισχυρογνωμοσύνη σας…

Καρκίνος

Η σημερινή μέρα στρέφει την προσοχή σας στην αισθηματική σας ζωή. Οι μοναχικοί του ζωδίου σας μπορεί να γνωρίσετε ένα ενδιαφέρον άτομο, ενώ οι δεσμευμένοι συνιστάται να είστε πιο ανεκτικοί με τον σύντροφό σας. Κάποιοι μεταξύ σας θα αποζητήσουν την ελευθερία τους, άλλοι θα προβούν σε αλλαγές στην σχέση τους, ώστε να καλύπτει τις τρέχουσες ανάγκες τους, και άλλοι θα την εμβαθύνουν, σκεπτόμενοι μια επισημοποίηση.

Λέων

Η εγωιστική σας συμπεριφορά μπορεί να σας φέρει αντιμέτωπους με το περιβάλλον σας, επαγγελματικό ή οικογενειακό. Μην δημιουργείτε θέματα εκεί που δεν υπάρχουν… Επαγγελματικά τουλάχιστον χρειάζεται λίγη υπομονή, μια και σύντομα θα εμφανιστούν στον δρόμο σας νέες επαγγελματικές προοπτικές και ίσως μια πρόταση για επιχειρηματική συνεργασία.

Παρθένος

Η μέρα θα γεννήσει από την μια έντονα συναισθήματα, θα σας αναγκάσει όμως από την άλλη να εγκαταλείψετε την ασφάλεια του γνώριμου και να ανοίξετε τα φτερά σας σε καινούργιες εμπειρίες. Θα αναδειχθούν οι ηγετικές σας ικανότητες και θα ενθαρρυνθείτε να αναλάβετε πρωτοβουλίες και ευθύνες, τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική σας ζωή.

Ζυγός

Η μέρα φέρνει εξαιρετικά δώρα για σας. Μπορεί να είναι μια νέα ευκαιρία επαγγελματική, ίσως μια νέα θέση εργασίας, δεν αποκλείεται ακόμη και μια απροσδόκητη οικονομικά ανάσα. Αισθάνεστε πνευματικά αναγεννημένοι και οι φοβίες και οι ανησυχίες σας εξαφανίστηκαν ως δια μαγείας… Απολαύστε μια ήρεμη μέρα και μην αφήνετε τα μικρά απρόοπτα που μπορεί να παρουσιαστούν να σας χαλάσουν την θετική διάθεση.

Σκορπιός

Το πλανητικό σκηνικό θα τονώσει την αυτοπεποίθηση σας και θα σας κάνει πιο αισιόδοξους για το μέλλον. Η προσωπική σας ζωή θα είναι πιο αρμονική τώρα και οι επαγγελματικές σας δραστηριότητες θα παρουσιάσουν βελτίωση. Είναι μια ευνοϊκή χρονική στιγμή για να ανανεωθείτε ή να ανανεώσετε ότι δεν σας ικανοποιεί πια στην ζωή σας.

Τοξότης

Θα σας αναγκαστείτε να επαναξιολογήσετε κάποιες αρχές ή πεποιθήσεις σας, που τώρα θα σας φανούν αναχρονιστικές ή λανθασμένες. Οι σχέσεις με τους γύρω σας υπάρχει έντονη πιθανότητα να αλλάξουν. Κάποιοι θα χωρίσουν το διάστημα αυτό, άλλοι θα ερωτευθούν, ορισμένοι ίσως επιστρέψουν στην πατρική εστία και ίσως άλλοι να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους με συγγενικά πρόσωπα.

Αιγόκερως

Η έλλειψη κινήτρων και η μάλλον ράθυμη διάθεση σας θα αποτελέσουν τα εμπόδια που βάζετε εσείς οι ίδιοι στον δρόμο σας και δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε όσα πρέπει. Κάποιο πρόσωπο δεν βγαίνει από το μυαλό σας… Εάν είστε δεσμευμένοι, καλά θα κάνετε να αποβάλετε κάθε σκέψη παράλληλης σχέσης, για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.

Υδροχόος

Δεν θα μπορέσετε να κάνετε το επόμενο βήμα στην ζωή σας εάν δεν καταφέρετε να βάλετε σε τάξη τις σκέψεις σας και να τα βρείτε με τον εαυτό σας. Εάν δεν τα καταφέρνετε μόνοι, υπάρχουν και οι φίλοι να σας βοηθήσουν. Κάποια μικρά και ασήμαντα ίσως προβλήματα υγείας θα σας απασχολήσουν σήμερα και θα αποδιοργανώσουν την μέρα σας.

Ιχθείς

Η μέρα προσφέρεται για χαρές και γλέντια! Είναι μια ιδανική μέρα να οργανώσετε μια γιορτή ή να στήσετε ένα πάρτι και να απολαύσετε την χαλαρή ατμόσφαιρα αλλά και την προσοχή των άλλων. Ένα ευχάριστο οικογενειακό γεγονός θα σας δώσει χαρά! Χαρείτε με την χαρά των άλλων και αναπρογραμματίστε και σεις τις δράσεις, ώστε να έχετε στο μέλλον τα επιθυμητά αποτελέσματα.