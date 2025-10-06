Τι λένε τα ζώδια για την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025.

Κριός

Είναι μια δυναμική μέρα για σας, μια πέρα που μπορείτε να διεκδικήσετε και να κερδίσετε ότι έχετε βάλει στόχο. Η αυτοπεποίθηση σας είναι στα ουράνια και εκφράζετε με πηγαίο τρόπο τον αυθεντικό σας εαυτό, αδιαφορώντας για το τι σκέφτονται οι γύρω σας. Ανοίγετε νέους δρόμους, διεκδικείτε, ίσως όμως και να ανακαλύψετε κάτι ενδιαφέρον σήμερα…

Ταύρος

Η ενέργεια της μέρας μπορεί να σας ωθήσει να επανεκτιμήσετε τις δράσεις σας και να δέσετε νέα προσωπικά όρια, γιατί θυσιάσατε πολλά τον τελευταίο καιρό, κάνατε πολλές υποχωρήσεις για να ικανοποιήσετε τις ανάγκες ή απαιτήσεις των άλλων, αλλά αυτό ήταν τελικά σε βάρος της δικής σας προσωπικής ισορροπίας ή των δικών σας συμφερόντων και αναγκών. Είναι καιρός να τεθούν τα ζητήματα σε νέες βάσεις και να υπάρξουν καινούργιες ισορροπίες.

Δίδυμοι

Θα είστε σήμερα σε θέση και θα σας προσφερθούν οι κατάλληλες ευκαιρίες να πραγματοποιήσετε ορισμένα τολμηρά βήματα προς την επίτευξη των φιλοδοξιών σας. Προχωρώντας με σταθερά και αποφασιστικά βήματα, πιστοί στο πάθος και τους στόχους σας, θα καταφέρετε να πετύχετε αυτό που έχετε θέσει σαν στόχο, όσο και αν φαίνεται κάτι τέτοιο δύσκολο να επιτευχθεί.

Καρκίνος

Η μέρα θα φέρει διαύγεια στον συναισθηματικό σας κόσμο, κάτι θα ξεκαθαρίσει μέσα σας και θα μπορέσετε να κλείσετε κάποιους ανοιχτούς λογαριασμούς που σας εμποδίζουν να προχωρήσετε μπροστά. Απελευθερωθείτε ψυχικά και συναισθηματικά για να δημιουργήστε χώρο να έρθει κάτι καινούργιο στην ζωή σας.

Λέων

Η δημιουργικότητα σας βρίσκεται στα ύψη σήμερα! Η μέρα προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία να εκφράσετε τα ταλέντα σας και να καταπλήξετε τα πλήθη. Πέρα από αυτό, θα σας δοθούν ευκαιρίες να αναλάβετε τα ινία στον επαγγελματικό σας χώρο, αναγνωρίζοντας με τον τρόπο αυτό την εξαιρετική δουλειά που κάνατε το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Παρθένος

Υπάρχει το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσετε προκλήσεις κατά την διάρκεια της μέρες, τις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσετε με άμεσο και δυναμικό τρόπο. Σε ένα εναλλακτικό σενάριο, κάποιοι μεταξύ σας μπορεί να κληθείτε να υπερασπιστείτε τις απόψεις ή τις πεποιθήσεις σας, κάτι που δεν θα είναι εύκολο, εάν είστε δογματικοί σε ορισμένα ζητήματα.

Ζυγός

Υπάρχουν κάποιες ανισορροπίες στις σχέσεις σας, προσωπικές ή επαγγελματικές, τις οποίες θα πρέπει πλέον να αντιμετωπίσετε, γιατί όσο υποχωρείτε για να διατηρήσετε την ηρεμία, τόσο θα θέτε σε κίνδυνο τα δικά σας συμφέροντα. Είναι καιρός να ορθώσετε το ανάστημα σας και να διεκδικήσετε όσο σας αξίζουν και επιθυμείτε. Δεν είναι ανάγκη να κηρύξετε τον πόλεμο, απλά να θέσετε με σαφή και αδιαπραγμάτευτο τρόπο τα προσωπικά σας όρια.

Σκορπιός

Η μέρα θα σας φέρει αντιμέτωπους με κάποια από τις φοβίες σας, προκειμένου να την αντιμετωπίσετε και να την ξεπεράσετε. Θα χρειαστεί να κάνετε ένα θαρραλέο βήμα, να πάρετε μια απόφαση που θα σας δυσκολέψει, αλλά θα ξεπεράσετε ένα σημαντικό εμπόδιο σε επαγγελματικό ή προσωπικό επίπεδο.

Τοξότης

Η μέρα θα φέρει έντονο πάθος και θα σας δώσει την ευκαιρία να ασχοληθείτε με οτιδήποτε σας εκστασιάζει. Είναι ιδανικές οι συνθήκες να αφιερώσετε κάποιες ώρες στην μελέτη ή στο διάβασμα, ικανοποιώντας την βαθύτερη ανάγκη σας για μάθηση και προσωπική ανάπτυξη. Και στο επαγγελματικό περιβάλλον θα σας βοηθήσει η συμβατή με σας φλογερή ενέργεια της μέρας να διαχειριστείτε τα ζητήματα που θα ενσκήψουν με αποτελεσματικό τρόπο.

Αιγόκερως

Είναι καιρός να αποδεσμευθείτε από υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που έχουν ξεπεραστεί από τις συνθήκες ή τον χρόνο και το μόνο που επιτυγχάνουν είναι να ανακόπτουν την εξελικτική σας πορεία. Στρέψτε το βλέμμα σας στο μέλλον και χαράξτε μια καινούργια πορεία, που να εξυπηρετεί τις δικές σας επιθυμίες ή τα δικά σας συμφέροντα.

Υδροχόος

Θα θελήσετε να υιοθετήσετε σήμερα μια πιο τολμηρή στάση στην επικοινωνία σας και να εκφράσετε χωρίς περιστροφές τις απόψεις και τις επιθυμίες σας. Αυτό όμως ενδεχομένως να ανοίξει νέους δρόμους και να επωφεληθείτε όχι μόνο εσείς προσωπικά, αλλά να υπάρξει και μια μεταστροφή ως προς τον τρόπο που βλέπουν οι άλλοι κάποιες καταστάσεις.

Ιχθείς

Η μέρα θα απαιτήσει από σας να βάλετε σε τάξη τα συναισθήματα σας, να ξεκαθαρίσετε μέσα σας κάποιες καταστάσεις και να πάρετε οριστικές αποφάσεις. Οι συναισθηματικής φύσης εκκρεμότητες σας φορτίζουν και δεν σας αφήνουν να λειτουργήσετε αποτελεσματικά και στους υπόλοιπους τομείς της ζωής σας.