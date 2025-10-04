Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 5 και τη Δευτέρα 6-10-2025

(ΕΤΩΝ 89) Θανούσα κηδεύουμε την Κυριακή 5/10/2025 & ώρα 1 μ.μ. Από τον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Γουμένισσας Καλαβρύτων ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: Θεόδωρος & Αγγελική Τσίπης ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106.

ΚΗΔΕΙΑ Την αγαπημένη μας ΜΑΡΙΑ (ΧΗΡΑ) ΑΘΑΝ. ΤΣΙΠΗ

Παράκληση όπως αντί στεφάνων γίνουν καταθέσεις υπέρ του Ιερού Ναού.

Τα εξαδέλφια του

Οι θείοι του

Οι γονείς του: Κων/νος και Αγγελική

Κηδεύουμε την Κυριακή 5-10-2025 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Αραχωβιτίκων Πατρών.

Τον πολυαγαπημένο μας

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΥΘΥΜΙΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΜΠΕΡΔΕ

ΕΤΩΝ 87

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 6-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 10,30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΜΠΕΡΔΕ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΗΣ, ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΠΑΝ. ΔΙΑΚΑΤΟ

ΕΤΩΝ 71

Κηδεύουμε την Δευτέρα 6-10-25 & ώρα 10.30 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου -Αγίων Αποστόλων Ζαβλανίου.

Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

ΓΙΩΡΓΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ : ΜΑΤΙΝΑ, ΓΙΑΝΝΑ

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΒΑΣ. ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ

{ΕΤΩΝ 75}

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 2 Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΓΛΑΪΑ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΥΤΥΧΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΦΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΡΤΕΜΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΑΛΚΜΗΝΗ & ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΑΣΠΑΣΙΑ ΙΩΑΝ. ΚΟΜΠΟΛΙΤΟΥ

ΕΤΩΝ 71

Κηδεύομε την Δευτέρα 6-10-2025 και ώρα 5 μ.μ. απο τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξωτίσσης Πατρών

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : Σπυρίδων Ποδαράς

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : Ελένη-Γερασιμούλα Ποδαρά,Παναγιώτης Ποδαράς, Σωκράτης-Ιωάννης Ποδαράς, Όλγα Ποδαρά.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

