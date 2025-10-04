Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 5 και τη Δευτέρα 6-10-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΤ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 91)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΟΛΓΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΛΙΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ,
ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
--------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΩΝ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 55
Κηδεύουμε την Κυριακή 5-10-2025 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Αραχωβιτίκων Πατρών.
Οι γονείς του: Κων/νος και Αγγελική
Οι θείοι του
Τα εξαδέλφια του
Οι λοιποί συγγενείς
Παράκληση όπως αντί στεφάνων γίνουν καταθέσεις υπέρ του Ιερού Ναού.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
---------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΜΑΡΙΑ (ΧΗΡΑ) ΑΘΑΝ. ΤΣΙΠΗ
(ΕΤΩΝ 89)
Θανούσα κηδεύουμε την Κυριακή 5/10/2025 & ώρα 1 μ.μ. Από τον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Γουμένισσας Καλαβρύτων
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
Θεόδωρος & Αγγελική Τσίπης
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106.
ΚΙΝ.: 6972 119124, e-mail: teletaianasto@gmail.com
------------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΜΠΕΡΔΕ
ΕΤΩΝ 87
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 6-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 10,30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΜΠΕΡΔΕ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΗΣ, ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΠΑΝ. ΔΙΑΚΑΤΟ
ΕΤΩΝ 71
Κηδεύουμε την Δευτέρα 6-10-25 & ώρα 10.30 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου -Αγίων Αποστόλων Ζαβλανίου.
Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΓΙΩΡΓΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ : ΜΑΤΙΝΑ, ΓΙΑΝΝΑ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΒΑΣ. ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ
{ΕΤΩΝ 75}
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 2 Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΥΤΥΧΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΦΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΡΤΕΜΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΑΛΚΜΗΝΗ & ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΑΣΠΑΣΙΑ ΙΩΑΝ. ΚΟΜΠΟΛΙΤΟΥ
ΕΤΩΝ 71
Κηδεύομε την Δευτέρα 6-10-2025 και ώρα 5 μ.μ. απο τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξωτίσσης Πατρών
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : Σπυρίδων Ποδαράς
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : Ελένη-Γερασιμούλα Ποδαρά,Παναγιώτης Ποδαράς, Σωκράτης-Ιωάννης Ποδαράς, Όλγα Ποδαρά.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γαλαριώτης Κωνσταντίνος Π.
Οδός Ιωνίας 64, Πάτρα, 26224, Αχαΐα.
Τηλ. 261034160.
-------------------------------------
