ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ: Συνέντευξη Κατρίνη, Μάντζου, Σταρακά και Σολωμού

Την Τρίτη 7 Οκτωβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι, στα γραφεία της ΕΣΗΕΠΗΝ (Μαιζώνος 200) θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ.

Στο πάνελ θα βρεθούν ο Δημήτρης Μάντζος (βουλευτής Επικρατείας), ο Μιχάλης Κατρίνης (βουλευτής Ηλείας), η Χριστίνα Σταράκα (βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας) και η Κατερίνα Σολωμού (μέλος του Πολιτικού Κέντρου).

Η συνέντευξη έχει ως στόχο την ενημέρωση των τοπικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης σχετικά με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, όπως αυτό παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.