Η λειτουργία της πόλης, η Δημοτική Αστυνομία και οι ευθύνες της Δημοτικής Αρχής

«Ο Δήμαρχος και ο Μελάς δεν μπορούν να αστυνομεύσουν τους πεζόδρομους!». Αυτή η δήλωση του Αντιδήμαρχου Παναγιώτη Μελά σε ραδιοφωνική εκπομπή τοπικού σταθμού αποκαλύπτει για άλλη μια φορά την αδυναμία λόγω ιδεοληψίας της Δημοτικής Αρχής να διαχειριστεί τα φλέγοντα θέματα της πόλης.

Μετά τους βανδαλισμούς δημοτικής περιουσίας σε διάφορα σημεία της πόλης

Μετά την αδυναμία εφαρμογής και ελέγχου του κανονισμού καθαριότητας

Μετά την αδυναμία ελέγχου της χρήσης των κοινόχρηστων χώρων και της ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων

Μετά την αδυναμία ελέγχου της παράνομης στάθμευσης και του κυκλοφοριακού προβλήματος της πόλης

Μετά τις πυρκαγιές του Αυγούστου όπου σύμφωνα με το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο και κατά δήλωση πολλών προέδρων διαμερισματικών και τοπικών συμβουλίων «δεν υπήρχε κάποιος να κατευθύνει τους δημότες ούτε και κάποιος να βοηθήσει τους προέδρους στις δύσκολες ώρες της πυρκαγιάς»

έρχεται τώρα και η αδυναμία ελέγχου των πεζοδρόμων.

Το πρώτο ατύχημα έχει ήδη γίνει και δεν ξέρουμε πόσα έχουν αποφευχθεί την τελευταία στιγμή. Συνεχίζοντας όμως έτσι, είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή δυστυχώς θα υπάρξει κάτι παραπάνω από υλικές ζημιές.

Μάλιστα κ. Μελά, δεν μπορείτε εσείς και ο κ Δήμαρχος να αστυνομεύσετε τους πεζοδρόμους. Δεν μπορείτε και δεν πρέπει να το κάνετε, γιατί δεν είναι η δουλειά σας αυτή. Εκείνο όμως που είναι η δουλειά σας, αυτό που πρέπει να κάνετε και δεν το κάνετε, είναι να φροντίσετε -μετά από τόσα χρόνια πλέον θα έπρεπε να το είχατε ήδη φροντίσει- να υπάρχει ο αρμόδιος φορέας της πόλης που θα μπορεί να κάνει όλα τα παραπάνω.

Αφήσατε να χαθεί η δυνατότητα για την στελέχωση Δημοτικής Αστυνομίας, αφήσατε να χαθεί η δυνατότητα της πόλης να λειτουργήσει ομαλά, αφήσατε να χαθεί η δυνατότητα 106 συμπολίτες μας να βρουν εργασία ως δημοτικοί αστυνομικοί του Δήμου Πατρέων.

Κερδίσατε όμως να λέτε, για άλλη μια φορά: «Δεν φταίμε εμείς, φταίνε οι άλλοι». Όλοι γνωρίζουμε -και εσείς αναγνωρίσατε- ότι η ΕΛΑΣ αντιμετωπίζει και αυτή πρόβλημα υποστελέχωσης, πλην όμως σε αυτή ρίχνετε την ευθύνη. Είναι πιο εύκολο άλλωστε αυτό και κυρίως είναι ιδεολογικά -ιδεοληπτικά για την ακρίβεια- σύμφωνο με τις κατευθυντήριες γραμμές που λαμβάνετε εκτός πόλης.

Το έχουμε ξαναπεί: Η στελέχωση και η λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας δεν είναι πανάκεια, δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα. Μπορεί όμως να βοηθήσει ουσιαστικά στη διαχείριση τόσο των επιπτώσεων των προβλημάτων της πόλης, όσο και στη διευκόλυνση της ζωής των δημοτών. Με την προβολή παρουσίας που θα έχει -και όχι την προβολή ισχύος- θα είναι στην πρώτη γραμμή της πόλης, σε επαφή και επικοινωνία με τον δημότη, σε άμεση ανταπόκριση για την ομαλή λειτουργία της.