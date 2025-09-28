Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 29 και την Τρίτη 30-9-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
Γεώργιο Ελευθ. Αντύπα - Χαϊκάλη
(Ετών 73)
Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 29/9/2025 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α’ Δημ. Κοιμητηρίου Πατρών.
Η σύζυγος: Γεωργία
Τα παιδιά του: Ελευθέριος & Θεώνη Αντύπα – Χαϊκάλη, Σοφία & Βασίλειος Θεοδωρόπουλος.
Τα εγγόνια του: Πηνελόπη, Γωγώ, Γεώργιος, Γεώργιος, Ζέτα
Οι αδελφοί
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106
KIN.: 6972 119124, e-mail: teletaianasto@gmail.com
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΘΕΟΔ. ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ
ΕΤΩΝ 87
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΙΑ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΧΑΡ. ΣΩΡΡΑ
ΕΤΩΝ 84
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΛΕΞΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ : ΧΑΡΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ:ΘΕΩΝΗ ΧΗΡΑ ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΗΡΑ ΚΛΑΨΗ,
ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ ΧΗΡΑ ΣΜΥΡΙΛΙΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΜΟΥΛΑ
ΕΤΩΝ 79
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΘΕΚΛΗ ΜΟΥΛΑ, ΘΕΩΝΗ ΚΑΙ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΥΛΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΡΙΑ, ΜΑΡΙΑ, ΚΩΝ/ΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΗΣ,
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΑΜΑΚΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,παππού,αδελφό & θείο
ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ:76
Θανόντα κηδεύουμε Δευτέρα 29-9-2025 και ώρα 4.00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων{επι της οδού Ακτής Δυμαίων} Πατρών.
{ Η ταφή θα γίνει στο Β’ κοιμητήριο Πατρών}
Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Νικολίτσα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Άρης Σπηλιωτόπουλος
Σπυριδούλα & Άγγελος Γαλιατσάτος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:Μαρία-Νικολίτσα,Νικόλαος,
Παναγιώτης,Aριάνα, Κωνσταντίνος
Νικόλαος,Ραφαήλ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΣ. ΛΑΓΓΟΥΡΕΤΟ
{ΕΤΩΝ 78}
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 11:30 ΠΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΣΑΓΑΙΪΚΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΕΤΡΟ ΑΛΕΞ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 94
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΚΙΤΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΣΤΗΣ
ΒΑΒΑΤΣΙΟΥΛΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΘΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ : ΑΡΗΣ-ΙΩΝ, ΑΠΟΛΛΩΝ-ΠΛΑΤΩΝ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΙΡΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΑ ΚΑΛΗ, ΤΖΙΝΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΡΔΑΚΑΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΩΝ. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ
ΕΤΩΝ 88
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΜΥΡΣΙΝΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΜΑΡΙΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΡΙΑΔΝΗ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΑΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
-----------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Tην αγαπημένη μας μητέρα ,γιαγιά & θεία
ΑΙΜΙΛΙΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ:86
Θανούσα κηδεύουμε Δευτέρα 29-9-2025 και ώρα 12.00π.μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Νέο Σούλι Πατρών.
{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Νέου Σουλίου Πατρών}
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Γεώργιος & Άννα Λεωνιδοπούλου,
Σοφία & Κωνσταντίνος Ράβδος,
Μαγδαληνή & Ιωάννης Λιαρομμάτης,
Παναγιώτα Λεωνιδοπούλου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ (ΧΗΡΑ)
ΑΘ. ΣΟΥΡΛΟΥ
ΕΤΩΝ 95
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30/9/2025 & ΩΡΑ 10 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΥΚΙΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΜΑΡΙΑ ΣΟΥΡΛΟΥ,
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ,
ΔΗΜΗΤΡΑ & ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ΝΙΚΗ & ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΗΣ & ΠΕΓΚΥ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ : ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
