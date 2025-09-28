Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 29 και την Τρίτη 30-9-2025

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

Γεώργιο Ελευθ. Αντύπα - Χαϊκάλη

(Ετών 73)

Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 29/9/2025 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α’ Δημ. Κοιμητηρίου Πατρών.

Η σύζυγος: Γεωργία

Τα παιδιά του: Ελευθέριος & Θεώνη Αντύπα – Χαϊκάλη, Σοφία & Βασίλειος Θεοδωρόπουλος.

Τα εγγόνια του: Πηνελόπη, Γωγώ, Γεώργιος, Γεώργιος, Ζέτα

Οι αδελφοί

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106

KIN.: 6972 119124, e-mail: teletaianasto@gmail.com

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΘΕΟΔ. ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ

ΕΤΩΝ 87

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΙΑ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΧΑΡ. ΣΩΡΡΑ

ΕΤΩΝ 84

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΛΕΞΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ : ΧΑΡΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ:ΘΕΩΝΗ ΧΗΡΑ ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,

ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΗΡΑ ΚΛΑΨΗ,

ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ ΧΗΡΑ ΣΜΥΡΙΛΙΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

-------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΜΟΥΛΑ

ΕΤΩΝ 79

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΘΕΚΛΗ ΜΟΥΛΑ, ΘΕΩΝΗ ΚΑΙ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΥΛΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΡΙΑ, ΜΑΡΙΑ, ΚΩΝ/ΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΗΣ,

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΑΜΑΚΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,παππού,αδελφό & θείο

ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ:76

Θανόντα κηδεύουμε Δευτέρα 29-9-2025 και ώρα 4.00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων{επι της οδού Ακτής Δυμαίων} Πατρών.

{ Η ταφή θα γίνει στο Β’ κοιμητήριο Πατρών}

Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Νικολίτσα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Άρης Σπηλιωτόπουλος

Σπυριδούλα & Άγγελος Γαλιατσάτος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:Μαρία-Νικολίτσα,Νικόλαος,

Παναγιώτης,Aριάνα, Κωνσταντίνος

Νικόλαος,Ραφαήλ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΣ. ΛΑΓΓΟΥΡΕΤΟ

{ΕΤΩΝ 78}

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 11:30 ΠΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΣΑΓΑΙΪΚΑ ΑΧΑΪΑΣ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

---------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΕΤΡΟ ΑΛΕΞ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 94

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΚΙΤΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΣΤΗΣ

ΒΑΒΑΤΣΙΟΥΛΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΘΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ : ΑΡΗΣ-ΙΩΝ, ΑΠΟΛΛΩΝ-ΠΛΑΤΩΝ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΙΡΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΑ ΚΑΛΗ, ΤΖΙΝΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΡΔΑΚΑΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΩΝ. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ

ΕΤΩΝ 88

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΜΥΡΣΙΝΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΜΑΡΙΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΡΙΑΔΝΗ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΑΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

-----------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Tην αγαπημένη μας μητέρα ,γιαγιά & θεία

ΑΙΜΙΛΙΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ:86

Θανούσα κηδεύουμε Δευτέρα 29-9-2025 και ώρα 12.00π.μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Νέο Σούλι Πατρών.

{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Νέου Σουλίου Πατρών}

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Γεώργιος & Άννα Λεωνιδοπούλου,

Σοφία & Κωνσταντίνος Ράβδος,

Μαγδαληνή & Ιωάννης Λιαρομμάτης,

Παναγιώτα Λεωνιδοπούλου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

------------------------------