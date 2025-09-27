Φθινοπωρινές αποδράσεις σε τρία διαμάντια των Κυκλάδων

Τρεις πανέμορφοι τόποι «αγκαλιασμένοι» από θάλασσα που πρέπει να γνωρίσεις φέτος το φθινόπωρο, ακόμα και αν η θερμοκρασία είναι πιο δροσερή.

Τα σοκάκια ακόμα είναι άδεια ο ήλιος λάμπει ακόμα. Το σίγουρο είναι πως θα πιστέψεις πως έχεις να κάνεις με έναν άλλο τόπο από αυτόν που έχεις συνηθίσει να βλέπεις τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Κύθνος

Πρόκειται ίσως για το πιο αναπτυσσόμενο τουριστικά νησί των τελευταίων πέντε ετών. Η γειτονική στην Αθήνα Κύθνος απέχει περίπου μία ώρα και 30 λεπτά από το λιμάνι του Λαυρίου και έχει ως χαρακτηριστικό της τις πολλές παραλίες της.

Τι συμβαίνει, όμως, τον Οκτώβρη στην Κύθνο;

Το νησί είναι σχετικά άδειο, όμως τα υπέροχα ταβερνάκια του, τα ιδιαίτερα μπαράκια του και τα μικρά cafe του είναι ανοιχτά και περιμένουν τους εναλλακτικούς παραθεριστές που θα τα απολαύσουν στην πιο ήρεμη εκδοχή τους. Πάρε μαζί σου μαγιό, μιας και οι θάλασσες τώρα είναι πιο ζεστές από ό,τι είναι μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού και πήγαινε να απολαύσεις την απόλυτη φθινοπωρινή εμπειρία.

Όσο για τη χειμερινή εκδοχή της Κύθνου; Είναι σκέτο όνειρο…