Γιάννης Πουλόπουλος: Πωλείται έναντι 2,5 εκατ. ευρώ το ξενοδοχείο του

Το «Ουράνιο Τόξο» ανήκει πλέον στη σύζυγο και την κόρη του αείμνηστου τραγουδιστή

Στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ έχει οριστεί η τιμή πώλησης του ξενοδοχείου που ανήκε στον Γιάννη Πουλόπουλο στην Άνοιξη.

Σύμφωνα με τον μεσίτη Γιάννη Ρεβύθη, η διαδικασία πώλησης βρίσκεται σε εξέλιξη, με δύο ενδιαφερόμενους αγοραστές να συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις.

Το «Ουράνιο Τόξο» ανήκει πλέον στη σύζυγο και την κόρη του αείμνηστου τραγουδιστή. Ο μεσίτης Γιάννης Ρεβύθης μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου ανέφερε: «Εδώ και δύο χρόνια έχουμε αναλάβει αυτό το ιστορικό ξενοδοχείο που ήταν ιδιοκτησία του Γιάννη Πουλόπουλου και τώρα το κληρονόμησαν η σύζυγος και η κόρη του αείμνηστου τραγουδοποιού. Η αρχική τιμή πώλησης είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ, αλλά η οικογένεια θα διαπραγματευτεί με έναν σοβαρό αγοραστή που θα ενδιαφερθεί».

Ο ίδιος τόνισε πως το ακίνητο προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες αξιοποίησης, όπως μετατροπή σε εκπαιδευτήριο, οίκο ευγηρίας ή επαγγελματικό χώρο. «Η θέση του είναι στρατηγική, είναι πολύ κοντά στη συνέχεια της Λεωφόρου Κηφισίας και πολύ κοντά στην Εθνική Οδό», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Γιάννης Πουλόπουλος, που έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο του 2020, διατηρούσε το ξενοδοχείο για αρκετά χρόνια, μέχρι που αποφάσισε να το ενοικιάσει σε επιχειρηματία, καθώς, όπως είπε ο μεσίτης, «κάποια στιγμή κουράστηκε».

Τα τελευταία χρόνια η μονάδα παραμένει κλειστή, ενώ οι συζητήσεις για την πώλησή της βρίσκονται σε εξέλιξη. «Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται από δύο σημαντικούς πελάτες, ακόμα δεν έχουμε καταλήξει σε τελική συμφωνία», σημείωσε ο κ. Ρεβύθης.

