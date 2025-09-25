Χριστίνα Μπόμπα: «Είμαι έτοιμη για τρίτο παιδί»

Η αντίδραση του Τανιμανίδη στον αέρα του Happy Day
Το πρωί της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου, στο πλατό της εκπομπής του ALPHA, Happy Day, βρέθηκαν ως καλεσμένοι η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης.
Ο παρουσιαστής εμφανίστηκε αρχικά μόνος του, καθώς η σύζυγός του δεν είχε προλάβει να ετοιμαστεί ακόμα, προκαλώντας γέλιο.
«Οι άντρες ετοιμαζόμαστε πιο γρήγορα. Οριακά πρόλαβα να βάλω τα κορίτσια στο σχολικό και να έρθω», είπε χαρακτηριστικά ο ίδιος με χιούμορ και αφού είχε λίγο χρόνο μόνος του στον αέρα ξεκίνησε να μιλάει για τις κόρες του, δείχνοντας το τατουάζ που έχει κάνει για εκείνες.
