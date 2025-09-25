Χριστίνα Μπόμπα: «Είμαι έτοιμη για τρίτο παιδί»

Το πρωί της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου, στο πλατό της εκπομπής του ALPHA, Happy Day, βρέθηκαν ως καλεσμένοι η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης.

Ο παρουσιαστής εμφανίστηκε αρχικά μόνος του, καθώς η σύζυγός του δεν είχε προλάβει να ετοιμαστεί ακόμα, προκαλώντας γέλιο.

«Οι άντρες ετοιμαζόμαστε πιο γρήγορα. Οριακά πρόλαβα να βάλω τα κορίτσια στο σχολικό και να έρθω», είπε χαρακτηριστικά ο ίδιος με χιούμορ και αφού είχε λίγο χρόνο μόνος του στον αέρα ξεκίνησε να μιλάει για τις κόρες του, δείχνοντας το τατουάζ που έχει κάνει για εκείνες.

Διαβάστε περισσότερα στο youweekly