Πάτρα: Ο Εμπορικός Σύλλογος τίμησε με αρτοκλασία τον προστάτη του, Άγιο Νικόλαο τον Καρπενησιώτη

Ο Εμπορικός Σύλλογος τίμησε με αρτοκλασία στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας, τον προστάτη Άγιο του - Παρέστησαν εκπρόσωποι της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης & των παραγωγικών φορέων
Ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών τίμησε με αρτοκλασία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελίστριας Πατρών τον Άγιο Νικόλαο τον Καρπενησιώτη, Προστάτη των Εμπόρων, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών φορέων.
Στην τελετή παρέστη ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών κ. Γεράσιμος Κατσιγιάννης, πλαισιωμένος από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εκπροσώπησαν οι Αντιπεριφερειάρχες:
κ. Χαράλαμπος Μπονάνος,
κ. Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος,
κ. Παναγιώτης Αντωνόπουλος,
κα Γεωργία Ντάτσικα.
Από πλευράς του Δήμου Πατρέων παρέστη η Αντιδήμαρχος κα Βίβιαν Σαμούρη.
Στην εκδήλωση του Εμπορικού Συλλόγου παρέστησαν επίσης:
ο κ. Πέτρος Ψωμάς, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης σπιράλ,
ο κ. Βασίλης Αϊβαλής,
ο πρώην Πρόεδρος του ΕΕΣΠ κ. Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος,
ο πρώην Πρόεδρος του ΕΕΣΠ κ. Νίκος Στριφτούλιας,
ο Πρόεδρος του Υπεραστικού ΚΤΕΛ κ. Αντρέας Μανωλόπουλος,
ο Διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας κ. Ηλίας Θεοδωρόπουλος,
ο Διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου κ. Δημήτρης Μπάκος, και
ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Πατρών κ. Παναγιώτης Αναστασόπουλος.
Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών κ. Γεράσιμος Κατσιγιάννης, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, ευχαρίστησε θερμά όλους όσους παρέστησαν και τίμησαν με την παρουσία τους τον Προστάτη των Εμπόρων, Άγιο Νικόλαο τον Καρπενησιώτη. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της ενότητας, της συλλογικής προσπάθειας και της πίστης στις δυνάμεις του εμπορικού κόσμου για την πρόοδο της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.
