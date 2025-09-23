Πάτρα: Ο Εμπορικός Σύλλογος τίμησε με αρτοκλασία τον προστάτη του, Άγιο Νικόλαο τον Καρπενησιώτη

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών τίμησε με αρτοκλασία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελίστριας Πατρών τον Άγιο Νικόλαο τον Καρπενησιώτη, Προστάτη των Εμπόρων, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών φορέων.

Στην τελετή παρέστη ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών κ. Γεράσιμος Κατσιγιάννης, πλαισιωμένος από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.