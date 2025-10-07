Flashback: Η πτυχιακή εργασία γνωστής influenser με θέα τον Παντελίδη

Από το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο SBS Studies

Το 2016 η νεαρή τότε δημιουργός περιεχομένου Σμαράγδα Αλεξανδρή, γνωστή και ως Sma Rag Da, έκανε κάτι ασυνήθιστο: αφιέρωσε την πτυχιακή της εργασία στον «φαινόμενο» Παντελή Παντελίδη. Ο λαϊκός τραγουδιστής είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο τον Φεβρουάριο του 2016, και λίγους μήνες μετά η ιστορία του έγινε αντικείμενο ακαδημαϊκής μελέτης στο University of Westminster, στο Λονδίνο.

Για τους φοιτητές που ετοιμάζουν πτυχιακές ή διπλωματικές εργασίες, η σωστή καθοδήγηση κάνει τεράστια διαφορά. Το φοιτητικό φροντιστήριο SBS προσφέρει συγγραφή εργασιών και στοχευμένη υποστήριξη σε κάθε στάδιο από τη βιβλιογραφική έρευνα και τη δομή μέχρι τη συγγραφή και την τελική επιμέλεια. Με εμπειρία σε δεκάδες ακαδημαϊκά πεδία, βοηθάει τους φοιτητές να παραδώσουν άρτιες εργασίες, έγκαιρα και με ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Ποια είναι η Σμαράγδα

Η Σμαράγδα, τραγουδοποιός με το καλλιτεχνικό όνομα Sma Rag Da, σπούδασε Commercial Music στο Westminster και εκεί παρέδωσε την πτυχιακή της για τον Παντελίδη, μια εργασία 8.000 λέξεων που ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2016. Παράλληλα ακολούθησε καριέρα στη μουσική με παραγωγές όπως το Wisdom Tooth (αν και αρχικά έγινε γνωστή με το “Τσοπανάκος Ήμουνα” που απέσπασε εκατοντάδες χιλιάδες ακροάσεις στο youtube και στα social media).

Τι έψαξε στην πτυχιακή

Η εργασία χωρίστηκε σε τρία μέρη: «The man», «His music», «His times» μέσα από τα οποία και προσπάθησε να εξηγήσει γιατί η πορεία του Παντελίδη έγινε τόσο γρήγορα ένα μαζικό φαινόμενο. Η Σμαράγδα συνδύασε βιβλιογραφία γύρω από τη μουσική βιομηχανία με συνεντεύξεις από ανθρώπους που γνώριζαν ή συνεργάστηκαν με τον καλλιτέχνη.

Τα βασικά ευρήματα

Η αφήγηση ως «μυστικό συστατικό»: Τα τραγούδια του Παντελίδη, με καθαρές ιστορίες και απλές εικόνες, μιλούσαν κατευθείαν στον κόσμο.

Η «ακατέργαστη» παρουσία στο YouTube: Τα απλά, ανεπιτήδευτα βίντεο τον έκαναν να φαίνεται αυθεντικός, δημιουργώντας μια αίσθηση οικειότητας.

Το πλαίσιο της κρίσης: Σε μια Ελλάδα κουρασμένη από στημένα πρότυπα, ο «καθημερινός» Παντελίδης λειτούργησε ως αντίβαρο, ενισχύοντας την ταύτιση του κοινού μαζί του.

Με λίγα λόγια, δεν ήταν μόνο θέμα τύχης. Η σωστή στιγμή, το πρόσωπο και η μουσική συνάντησαν τις ανάγκες του κοινού. Μαθήματα και βοηθήματα σε εργασίες μάρκετινγκ.

Αντιδράσεις και σημασία

Η επιλογή αυτού του θέματος τράβηξε την προσοχή όχι μόνο της μουσικής κοινότητας αλλά και των μέσων. Οι καθηγητές της στο Λονδίνο το θεώρησαν ένα παράδειγμα σύγχρονης κοινωνιολογικής μελέτης, ενώ στην Ελλάδα προκάλεσε συζητήσεις για τη σχέση του κοινού με το λαϊκό τραγούδι.

Η Σμαράγδα μετά την πτυχιακή: από τη μουσική στη γνώση

Τα επόμενα χρόνια η Σμαράγδα έγινε ιδιαίτερα ενεργή στα social media. Δημιούργησε τη δημοφιλή σελίδα «Η γεωγραφία είναι πολύ κουλ» στο Facebook, που εξελίχθηκε σε ολόκληρο οικοσύστημα περιεχομένου και βιβλίων, ακόμα και με φυσικό βιβλιοπωλείο στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Ως ιδρύτρια της εταιρείας ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ, η ομάδα της διακρίθηκε στα Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Greece 2024, κερδίζοντας επιχορήγηση για την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας.

Γιατί μας αφορά σήμερα

Η πτυχιακή της Σμαράγδας για τον Παντελίδη παραμένει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η ποπ κουλτούρα μπορεί να γίνει αντικείμενο σοβαρής μελέτης. Φωτίζει το πώς η αυθεντικότητα και το σωστό timing μπορούν να δημιουργήσουν φαινόμενα που ξεπερνούν τα σύνορα της μουσικής και περνούν στην κοινωνία.

Θέλεις βοήθεια στα μαθήματα;

Κάνε το βήμα σήμερα: ξεκίνα σήμερα τη συνεργασία με το μοναδικό φοιτητικό φροντιστήριο που έχει βραβευτεί για την ποιότητά του το 2025.

Αν κάνεις εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό ή έχεις περιορισμένο χρόνο, το SBS Studies είναι ο πιο γρήγορος και αξιόπιστος τρόπος για να παραδώσεις σωστά και στην ώρα σου.