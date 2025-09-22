Τα εφημερεύοντα φαρμακεία σε Πάτρα και Αχαΐα για σήμερα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Φαρμακεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πάτρας
14:30 - 21:00 μμ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 2 - ΚΑΡΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΚΑΝΑΚΑΡΗ 160 - ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ
ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΙΩΝΙΑΣ 6 ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 27-29
ΣΙΑΜΟΥ ΖΩΗ
ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΑΟΥΣ 126 ΚΟΥΚΟΥΛΙ ΕΝΑΝΤΙ ΕΘΝ. ΣΤΑΔ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΝΟΤΑΡΑ 157 - ΑΓΥΙΑ
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 151 - ΓΟΥΝΑΡΗ
02:00 - 08:30
ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Δύμης
14:30-08:30
ΤΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 93 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 23100
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Παραλίας
14:30-22:30
ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΠΑΓΩΝΑ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ-ΡΟΪΤΙΚΑ ΤΗΛ.: 2610-671.777
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Βραχνεΐκων
14:30-21:00
ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 223 (ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.691 & 6932281205
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Ρίου
14:30-22:30
ΤΣΟΥΡΟΥΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 14-ΣΩΜΕΡΣΕΤ ΚΑΤΩΘΕΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΛ.: 2610-911.449
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Μεσσάτιδας
14:30-22:30
ΠΕΡΟ ΛΥΔΙΑ
ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 10 ΔΕΜΕΝΙΚΑ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαβρύτων
14:30-22:30
ΠΕΝΤΖΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ 18 ΤΗΛ.: 26920-24.164
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Νέου Ερινεού
14:30-21:00
ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6972446935
Διευρυμένο ωράριο
Δευ. & Τετ. : 08.30 - 14.30 Τρι. & Πεμ. & Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 14.30
ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ 35 (παραπ. ΕΤΕ) & ΚΑΝΑΚΑΡΗ 184 (ΑΠΟ ΣΤΟΑ)
Δευ. & Τετ. : 08.30 - 21.00 Τρι. & Πεμ. & Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Σαβ. : 8.00 - 20.00
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 44-46 & ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑΔΙΩΝ 2
Δευ. - Παρ. : 8.30 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 14.30
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 4 - ΑΘΗΝΩΝ (ΕΝΑΝΤΙ ΙΚΑ)
Δευ. - Παρ. : 8.00 - 21.00 Σαβ. : 8.00 - 20.00
ΠΑΣΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΚΙΛΚΙΣ 41 & ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΤΡΟΖΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ (Υπ.Φαρμακοποιός)
ΓΛΑΥΚΟΥ 9, ΠΕΡΙΒΟΛΑ (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ PATRA MALL)
Δευ. & Τρ. & Πεμ. & Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Τετ. : 8.30 - 14.30 Σαβ. : 9.00 - 14.00
Σ.Φ. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 28 & ΦΩΚΑΙΑΣ
Δευ. - Παρ. : 8.00 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 20.00
ΒΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Υπ.Φαρμακοποιός)
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 44 - 48, ΠΛΗΣΙΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ
