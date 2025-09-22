Τα εφημερεύοντα φαρμακεία σε Πάτρα και Αχαΐα για σήμερα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Φαρμακεία

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πάτρας 14:30 - 21:00 μμ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 2 - ΚΑΡΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΝΑΚΑΡΗ 160 - ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΝΙΑΣ 6 ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 27-29 ΣΙΑΜΟΥ ΖΩΗ ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΑΟΥΣ 126 ΚΟΥΚΟΥΛΙ ΕΝΑΝΤΙ ΕΘΝ. ΣΤΑΔ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΝΟΤΑΡΑ 157 - ΑΓΥΙΑ 21:00 μμ - 02:00 πμ ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 151 - ΓΟΥΝΑΡΗ 02:00 - 08:30 ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Εφημερεύοντα Φαρμακεία Δύμης 14:30-08:30 ΤΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 93 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 23100 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Παραλίας 14:30-22:30 ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΠΑΓΩΝΑ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ-ΡΟΪΤΙΚΑ ΤΗΛ.: 2610-671.777 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Βραχνεΐκων 14:30-21:00 ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 223 (ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.691 & 6932281205 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Ρίου 14:30-22:30 ΤΣΟΥΡΟΥΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 14-ΣΩΜΕΡΣΕΤ ΚΑΤΩΘΕΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΛ.: 2610-911.449 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Μεσσάτιδας 14:30-22:30 ΠΕΡΟ ΛΥΔΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 10 ΔΕΜΕΝΙΚΑ Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαβρύτων 14:30-22:30 ΠΕΝΤΖΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ 18 ΤΗΛ.: 26920-24.164 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Νέου Ερινεού 14:30-21:00 ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6972446935 Διευρυμένο ωράριο Δευ. & Τετ. : 08.30 - 14.30 Τρι. & Πεμ. & Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 14.30 ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΟΥΝΑΡΗ 35 (παραπ. ΕΤΕ) & ΚΑΝΑΚΑΡΗ 184 (ΑΠΟ ΣΤΟΑ) Δευ. & Τετ. : 08.30 - 21.00 Τρι. & Πεμ. & Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Σαβ. : 8.00 - 20.00 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 44-46 & ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑΔΙΩΝ 2 Δευ. - Παρ. : 8.30 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 14.30 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 4 - ΑΘΗΝΩΝ (ΕΝΑΝΤΙ ΙΚΑ) Δευ. - Παρ. : 8.00 - 21.00 Σαβ. : 8.00 - 20.00 ΠΑΣΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΙΛΚΙΣ 41 & ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΟΖΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ (Υπ.Φαρμακοποιός) ΓΛΑΥΚΟΥ 9, ΠΕΡΙΒΟΛΑ (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ PATRA MALL) Δευ. & Τρ. & Πεμ. & Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Τετ. : 8.30 - 14.30 Σαβ. : 9.00 - 14.00 Σ.Φ. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 28 & ΦΩΚΑΙΑΣ Δευ. - Παρ. : 8.00 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 20.00 ΒΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Υπ.Φαρμακοποιός) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 44 - 48, ΠΛΗΣΙΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ

