Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 21 και τη Δευτέρα 22-9-2025

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΛΕΩΝ. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟ



ΕΤΩΝ 82

Κηδεύουμε την Κυριακή 21-9-2025 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κάτω Συχαινών.

Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Κάμπου Φωκίδος.

Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΒΑΣΙΛΗΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

-------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ

ΕΤΩΝ 100

Κηδεύουμε την Κυριακή 21-9-2025 & ώρα 2 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα Προαστίου.

Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Προαστίου .

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ – ΚΟΝΤΑΞΗ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ (χήρα) ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΑΘΗΝΑ & ΗΛΙΑΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΝΙΚΟΣ & ΣΟΦΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΓΙΑΝΝΗΣ, ΖΩΗ & ΝΙΚΟΣ,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

--------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ κ ΘΕΙΟ

ΑΓΓΕΛΟ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 90

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-9-2025 & ΩΡΑ 12:00 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΡΡΑΙ ΑΧΑΪΑΣ

Η ΣΩΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 11:15 π.μ

Η Σ Υ Ζ Υ Γ Ο Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α

ΑΘΑΝΑΣΙΑ κ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α

ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ, ΑΓΓΕΛΟΣ κ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Τ Α Δ Ι Σ Ε Γ Γ Ο Ν Α

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Ι Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι Ο Ι Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι

Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ

-----------------------------------------------