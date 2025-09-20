Back to Top
/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 21 και τη Δευτέρα 22-9-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ 

Τον πολυαγαπημένο  μας

ΒΑΣΙΛΕΙΟ  ΛΕΩΝ. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟ
 
ΕΤΩΝ   82 

Κηδεύουμε την Κυριακή  21-9-2025  & ώρα 12  μεσ.  από  τον Ιερό  Ναό  Αγίου  Νικολάου Κάτω Συχαινών.

Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Κάμπου Φωκίδος.

Ο  ΥΙΟΣ ΤΟΥ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ: ΒΑΣΙΛΗΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

-------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ
ΕΤΩΝ  100
Κηδεύουμε  την Κυριακή  21-9-2025  & ώρα  2 μ. μ.  από  τον Ιερό Ναό  Αγίου Παντελεήμονα Προαστίου.

Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Προαστίου .

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ – ΚΟΝΤΑΞΗ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ (χήρα) ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ

ΑΘΗΝΑ & ΗΛΙΑΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΝΙΚΟΣ & ΣΟΦΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΓΙΑΝΝΗΣ, ΖΩΗ & ΝΙΚΟΣ,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

--------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ κ ΘΕΙΟ

ΑΓΓΕΛΟ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 90

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-9-2025 & ΩΡΑ  12:00 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΛΕΙ ΣΤΟΝ   ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΡΡΑΙ ΑΧΑΪΑΣ

Η ΣΩΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 11:15 π.μ

Η    Σ Υ Ζ Υ Γ Ο Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Τ Α    Π Α Ι Δ Ι Α 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ κ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ,  ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Τ Α   Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α

ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ, ΑΓΓΕΛΟΣ κ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Τ Α    Δ Ι Σ Ε Γ Γ Ο Ν Α

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Ι   Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι               Ο Ι   Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι

Ο Ι   Λ Ο Ι Π Ο Ι   Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ

ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ  ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ 165  Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357

-----------------------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας

ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΑΣΤ. ΦΕΛΕΜΕΓΚΟ
(ΕΤΩΝ 100)
Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 22/9/2015 & ώρα 11 π.μ από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ζαρουχλεΐκων Πατρών
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: Ιωάννης & Παναγιώτα Φελεμέγκου
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106 ΚΙΝ.: 6972 119124,

e-mail: teletaianasto@gmail.com

-----------------------------------------

