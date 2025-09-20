Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 21 και τη Δευτέρα 22-9-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΛΕΩΝ. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 82
Κηδεύουμε την Κυριακή 21-9-2025 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κάτω Συχαινών.
Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Κάμπου Φωκίδος.
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΒΑΣΙΛΗΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ
ΕΤΩΝ 100
Κηδεύουμε την Κυριακή 21-9-2025 & ώρα 2 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα Προαστίου.
Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Προαστίου .
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ – ΚΟΝΤΑΞΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ (χήρα) ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΑΘΗΝΑ & ΗΛΙΑΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΝΙΚΟΣ & ΣΟΦΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΓΙΑΝΝΗΣ, ΖΩΗ & ΝΙΚΟΣ,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ κ ΘΕΙΟ
ΑΓΓΕΛΟ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 90
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-9-2025 & ΩΡΑ 12:00 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΡΡΑΙ ΑΧΑΪΑΣ
Η ΣΩΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 11:15 π.μ
Η Σ Υ Ζ Υ Γ Ο Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α
ΑΘΑΝΑΣΙΑ κ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α
ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ, ΑΓΓΕΛΟΣ κ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Τ Α Δ Ι Σ Ε Γ Γ Ο Ν Α
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ο Ι Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι Ο Ι Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι
Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΑΣΤ. ΦΕΛΕΜΕΓΚΟ
(ΕΤΩΝ 100)
Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 22/9/2015 & ώρα 11 π.μ από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ζαρουχλεΐκων Πατρών
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: Ιωάννης & Παναγιώτα Φελεμέγκου
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
