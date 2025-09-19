Κλήρωση Eurojackpot: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε η σημερινή (19/9) κλήρωση του Eurojackpot, το οποίο στην πρώτη κατηγορία.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης του Eurojackpot είναι οι εξής: 9, 37, 40, 41, 46, και 1, 12.

Tο Eurojackpot είναι ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι τύχης. Στόχος του είναι η σωστή πρόβλεψη 5 αριθμών (από 50) στο πάνω μέρος και 2 αριθμοί (από 12) στο κάτω μέρος. Παίζεται είτε με απλές στήλες, είτε με συστήματα (πλήρη ή τυποποιημένα).

Το κόστος συμμετοχής ανά στήλη (5 από 50 αριθμοί στο πάνω πεδίο & 2 από 12 αριθμοί στο κάτω πεδίο, για 1 κλήρωση) είναι 2,50€.

Η κατάθεση δελτίων γίνεται καθημερινά στα καταστήματα ΟΠΑΠ ή ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής Opapstore App για κινητά εντός των καταστημάτων ΟΠΑΠ και οι κληρώσεις του EUROJACKPOT πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη και Παρασκευή από τις 21:00 το βράδυ και μετά, στο Ελσίνκι της Φιλανδίας.