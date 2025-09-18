Η κοινωνία χρειάζεται αλήθειες και λύσεις - όχι μεγάλα λόγια

Η φετινή ΔΕΘ ανέδειξε με τον πιο καθαρό τρόπο δύο διαφορετικές πολιτικές λογικές. Από τη μία, μια κυβέρνηση που επιμένει στη διαχείριση με όρους επικοινωνίας, παρουσιάζοντας μακιγιαρισμένα νούμερα και εξαγγελίες που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα των πολιτών. Από την άλλη, ένα ΠΑΣΟΚ που κατέθεσε μια ρεαλιστική, κοστολογημένη και κοινωνικά δίκαιη πρόταση, απαντώντας με συγκεκριμένα μέτρα στα προβλήματα της καθημερινότητας.

Η αλήθεια είναι πως η κοινωνία σήμερα ασφυκτιά. Οι νέοι αισθάνονται ότι δεν έχουν προοπτική στη χώρα τους. Η στέγαση έχει μετατραπεί σε εφιάλτη για χιλιάδες νοικοκυριά. Τα μεσαία στρώματα βλέπουν το εισόδημά τους να εξανεμίζεται μπροστά σε ένα καλάθι βασικών αγαθών που ολοένα και ακριβαίνει. Και την ίδια ώρα, το κοινωνικό κράτος παραμένει αποδυναμωμένο, αδυνατώντας να στηρίξει όσους πραγματικά έχουν ανάγκη.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι εξαγγελίες της κυβέρνησης ακούγονται κενές. Υποσχέσεις για επιδόματα που δεν αγγίζουν την ουσία των προβλημάτων, μέτρα αποσπασματικά που θυμίζουν «μπαλώματα» και όχι μια ολοκληρωμένη στρατηγική. Η χώρα όμως δεν μπορεί να πορεύεται άλλο με παροχές «κατά περίπτωση» και με μια οικονομία που βασίζεται στην υπερφορολόγηση της εργασίας και στην αισχροκέρδεια εις βάρος των πολιτών.

Το ΠΑΣΟΚ, με την τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, έφερε στο τραπέζι μια διαφορετική πρόταση:

Κεντρική θέση στις εξαγγελίες αποτέλεσε το δημογραφικό, που συνιστά ίσως τη σοβαρότερη πρόκληση για το μέλλον της χώρας. Η Ελλάδα δεν μπορεί να προχωρήσει όταν οι νέοι αναγκάζονται να εγκαταλείπουν την πατρίδα τους ή όταν η δημιουργία οικογένειας αντιμετωπίζεται ως δυσβάσταχτο βάρος. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει μια ολοκληρωμένη στρατηγική με κίνητρα για τη στήριξη των νέων ζευγαριών, ουσιαστικά μέτρα για τη μητρότητα και την πατρότητα, πολιτικές στέγασης και φορολογικές ελαφρύνσεις που θα δώσουν ξανά ελπίδα. Η αντιμετώπιση του δημογραφικού δεν είναι απλώς κοινωνική πολιτική, είναι ζήτημα εθνικής επιβίωσης.

- Για τη στέγαση: Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας με αξιοποίηση δημόσιας γης, φορολογικά κίνητρα για μακροχρόνια μίσθωση και αυστηρό πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις που στραγγαλίζουν την αγορά.

- Για το εισόδημα: Σταδιακή μείωση των έμμεσων φόρων σε βασικά αγαθά, αύξηση του αφορολόγητου για τα νέα ζευγάρια, ενίσχυση του κατώτατου μισθού με κανόνες που δεν αφήνουν χώρο για αυθαιρεσίες.

- Για τη δημόσια υγεία και παιδεία: Επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές, ώστε η πρόσβαση να μην εξαρτάται από το πορτοφόλι του καθενός, αλλά να αποτελεί εγγυημένο δικαίωμα.

- Για την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη: Ένα κράτος που δεν περιορίζεται στη λογική της καταστολής, αλλά διασφαλίζει την καθημερινή ασφάλεια με σεβασμό στα δικαιώματα, με διαφάνεια και λογοδοσία.

Αυτά δεν είναι γενικόλογες εξαγγελίες. Είναι άξονες πολιτικής που μπορούν να εφαρμοστούν, μετρημένα και κοστολογημένα, ώστε να φέρουν άμεσο αποτέλεσμα στην καθημερινότητα του πολίτη.

Γιατί η πολιτική δεν είναι «να περνάμε τον μήνα» με ένα επίδομα. Είναι να χτίζουμε ένα μέλλον με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και ίσες ευκαιρίες. Και το μέλλον αυτό δεν μπορεί να οικοδομηθεί πάνω σε μια λογική «παροχολογίας»που θυμίζει περασμένες δεκαετίες, αλλά σε ένα σχέδιο με αρχές, διαφάνεια και κοινωνική δικαιοσύνη.

Η κυβέρνηση δείχνει ότι έχει εξαντλήσει τα όριά της. Οι πολίτες δεν πείθονται πλέον από επικοινωνιακές κορδέλες, γιατί γνωρίζουν πως η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική από τα success stories που παρουσιάζονται. Το ΠΑΣΟΚ, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, οφείλει να συνεχίσει να αναδεικνύει τα προβλήματα και κυρίως να προτείνει λύσεις.

Σε μια κοινωνία που διψά για ειλικρίνεια, δεν έχουμε το δικαίωμα να σιωπούμε. Ούτε να αρκεστούμε σε διαπιστώσεις. Ο ρόλος μας είναι να παρουσιάζουμε τον δρόμο της αλλαγής: μια Ελλάδα που θα στηρίζει τους νέους να κάνουν οικογένεια, που θα προσφέρει στέγη και εργασία με αξιοπρέπεια, που θα δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους.

Η ΔΕΘ ήταν μόνο η αρχή. Το πραγματικό στοίχημα είναι να φτάσουν οι προτάσεις μας σε κάθε πολίτη που σήμερα νιώθει ότι δεν τον ακούει κανείς. Και αυτό το στοίχημα, το ΠΑΣΟΚ μπορεί και πρέπει να το κερδίσει.