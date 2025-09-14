Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Δευτέρα 15 και την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΛΕΞ. ΚΩΣΤΗΡΗ
{ΕΤΩΝ 90}
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 11 ΠΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΕΥΤΥΧΙΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: vadarakisfunerals@gmail.com
--------------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΘΕΟΔΩΡΑ ΙΩΑΝ. ΚΑΠΕΡΩΝΗ
(ΕΤΩΝ 62)
Θανούσα κηδεύουμε τη Δευτέρα 15/9/2025 & ώρα 11 π.μ
Από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Ά Δημ. Κοιμητήριο Πατρών
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ
Γεώργιος Καπερώνης
Η ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ
Ευγενία Καπερώνη
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106
KIN.: 6972 119124, e-mail: teletaianasto@gmail.com
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΣΩ ΓΕΡ. ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΙΚ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 82
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:ΚΟΝΣΚΛΙΝΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΟΥΡΑΚΗΣ, ΑΡΓΥΡΩ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ .
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ.
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΚΑΝΑΚΑΡΗ
ΕΤΩΝ 84
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΝΤΣΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΖΩΗ-ΠΕΛΑΓΙΑ, ΜΑΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ, ΟΡΦΕΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ”
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΣΠΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΣΠΥΡΟΥ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗ ΒΕΣΚΟΥΚΗ
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 - 9 - 2025 & ΩΡΑ 11.00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 10.30 Π.Μ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΗΡΑ ΣΩΤ. ΚΑΒΒΑΔΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΧΑΡ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
-------------------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 90
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 μ.μ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 4:30 μ.μ )
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΝΝΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΓΚΙΩΝΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ & ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ
ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ 39, ΒΑΡΔΑ ΗΛΕΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 11, ΛΕΧΑΙΝΑ ΗΛΕΙΑΣ
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΕΤΩΝ 68
Κηδεύουμε την Τρίτη 16-9-2025 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο χωριό Κλινδιά Ηλείας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣΣΟΦΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΓΩΝΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΝΤΩΝΙΑ, ΣΩΤΗΡΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΑΝΔΡΕΑΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr