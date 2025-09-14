Επιμελητήριο Αχαΐας για την Κρουαζιέρα: Ελπίδα για την Αχαΐα

Ούριος άνεμος σύμφωνα με την ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Αχαΐας πνέει πλέον για την Πάτρα στην προσπάθεια της να ενταχθεί στον χάρτη της κρουαζιέρας, καθώς τα αποτελέσματα από τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Επιμελητηρίου Αχαΐας στην ευρωπαϊκή Έκθεση «Seatrade Europe 2025», που πραγματοποιήθηκε στο Αμβούργο, είναι ικανοποιητικά.

"Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες διεθνώς Εκθέσεις στον τομέα της κρουαζιέρας, που συγκεντρώνει διαχρονικά όλους τους ηγέτες του κλάδου, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να συζητήσουν τις τελευταίες τάσεις και εξελίξεις γύρω από την κρουαζιέρα με βάση την καινοτομία, την αριστεία και τη βιωσιμότητα στις σχετικές λιμενικές λειτουργίες.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας εκπροσώπησε ο Α΄ αντιπρόεδρός του, Αντώνης Κουνάβης, συνοδευόμενος από την Project Manager του φορέα, Άντζελα Κολλυροπούλου. Στο πλαίσιο της Έκθεσης, ο κ. Κουνάβης είχε εποικοδομητικές επαφές με στελέχη αρκετών εταιριών, στις οποίες παρουσίασε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Πάτρας για την επίτευξη ενός στόχου με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική οικονομία και κατ’ επέκταση την ανάπτυξη της Αχαΐας.

Να σημειωθεί ότι στις συνομιλίες που έγιναν, σημαντική ήταν η συμβολή του τεχνικού συμβούλου, Ιωάννη Μπρα, ο οποίος συνέταξε τον σχετικό φάκελο.

Στην αποστολή συμμετείχε εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, συνοδευόμενος από τον διευθυντή της αρμόδιας διεύθυνσης της ΠΔΕ, Λαυρέντη Βασιλειάδη.

Κάνοντας μια αποτίμηση της συμμετοχής του Επιμελητηρίου Αχαΐας στη «Seatrade Europe 2025», ο κος Κουνάβης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Υπάρχει μια μεγάλη αισιοδοξία, καθώς το κλίμα που διαμορφώθηκε στην Έκθεση ήταν πολύ θετικό για την Πάτρα. Τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά. Προσκαλέσαμε τους εκπροσώπους των εταιριών να έλθουν τον Νοέμβριο στην αχαϊκή πρωτεύουσα, ώστε να τους ξεναγήσουμε στα μέρη μας και να διαπιστώσουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχουμε και τα οποία είναι υπέρ το δέον επαρκή για να μπει η Πάτρα στον χάρτη της κρουαζιέρας.

Για πρώτη φορά καταβάλλεται από κοινού με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μια συντονισμένη προσπάθεια. Αυτά είναι τα πρώτα βήματα που έγιναν, θα ακολουθήσουν κι άλλα. Δε σταματάμε εδώ. Συνεχίζουμε, προχωράμε δυναμικά μέχρι την επίτευξη του τελικού μας στόχου». αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.