Τι λένε τα ζώδια για την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025.

Κριός

Μια εσωτερική φωνή θα σας υποδείξει τον δρόμο που θα πρέπει να ακολουθήσετε κατά την διάρκεια της μέρας, ειδικά εάν πρέπει να πάρετε σημαντικές αποφάσεις. Χρειάζεται επιμονή και κυρίως υπομονή για να δείτε τις επαγγελματικές σας προσπάθειες να καρποφορούν. Δεν γίνονται όλα από την μια μέρα στην άλλη…

Ταύρος

Είναι πιθανό να υπάρξουν σήμερα αστοχίες στις επικοινωνίες σας, είτε σε συναντήσεις δια ζώσης, είτε με την αλληλογραφία σας, που θα οδηγήσουν σε παρεξηγήσεις ή και λογομαχίες. Μπορεί να προσβάλετε κάποιον ή να σας προσβάλουν, χωρίς να υπάρχει η πρόθεση για κάτι τέτοιο. Το θετικό της μέρας είναι, ότι θα έχετε την ικανότητα να δείτε τα πράγματα από μια διαφορετική οπτική, κάτι που μπορεί να είναι διαφωτιστικό και να οδηγήσει σε πρωτότυπες ιδέες.

Δίδυμοι

Η επιρροή σας στον επαγγελματικό σας περίγυρο είναι έντονη. Οι απόψεις σας θα εκτιμηθούν και θα εισακουστούν και εσείς θα τονωθείτε σημαντικά. Φανείτε όμως ρεαλιστές στους στόχους που θέτετε. Τις υποθέσεις σας θέλετε να τις τελειώνετε στην στιγμή, τώρα όμως που κάτι νέο ξεκινάει, θα πρέπει να κινηθείτε με προσοχή για να μην κάνετε λάθη που θα τα βρείτε μπροστά σας.

Καρκίνος

Στην δουλειά θα πρέπει να δείξετε σήμερα φαντασία και εφευρετικότητα στην διαχείριση προβλημάτων, ώστε να καταφέρετε να έχετε τα προσδοκώμενα οικονομικά οφέλη. Η ενέργεια της μέρας θα επιτρέψει να βελτιώσετε τις σχέσεις σας με φίλους και συγγενείς και να ξεπεράσετε τα δύσκολα προβλήματα που είχαν προκύψει τελευταία. Κάποιες καινούργιες επαφές μπορεί να φέρουν μια νέα σχέση σε όσους αναζητούν το άλλο τους μισό.

Λέων

Η πλανητική συγκυρία της μέρας αυξάνει την επιθυμία σας να αγωνιστείτε ή να διαγωνιστείτε και να κερδίσετε. Όποια ενέργεια ξεκινήσει τώρα αναμένεται να στεφτεί από επιτυχία, κυρίως όμως στον αθλητισμό, στις επιχειρήσεις ή ακόμη και στην αισθηματική σας ζωή. Η καλή τύχη που απολαμβάνετε οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ισχυρή πίστη στον εαυτό σας, αλλά και στις καλές σας προθέσεις. Η καλή κρίση θα σας βοηθήσει να διακρίνετε τις ευκαιρίες που θα σας οδηγήσουν σε προσωπική, υλική και πνευματική ανάπτυξη.

Παρθένος

Πρέπει να ξεκαθαρίσετε τι συμβαίνει με ορισμένες φιλικές, επαγγελματικές ή ακόμη και με την συναισθηματική σας σχέση, και θα σας βοηθήσει η επικοινωνία να αποκρυσταλλώσετε άποψη. Μέσα από τεταμένες συζητήσεις και αντιπαραθέσεις, ορισμένες σχέσεις ίσως να ενισχυθούν, ενώ άλλες θα περάσουν στο παρελθόν. Εάν σκοπεύετε να αλλάξετε δουλειά ή και καριέρα, τώρα ευνοείστε πλανητικά να το κυνηγήσετε.

Ζυγός

Έχετε έντονα θετική ενέργεια και διάθεση για ζωή σήμερα και φαίνεται να έχετε αφήσει επιτέλους πίσω σας όλες εκείνες τις δυσάρεστες σκέψεις που σας ταλαιπωρούσαν. Η χρονιά φαίνεται να μπήκε με το δεξί…Είστε στον σωστό δρόμο αλλά βρίσκεστε ακόμη στην αρχή των προσπαθειών σας. Το θετικό είναι ότι στο τέλος της διαδρομής σας περιμένει η επιτυχία. Απολαύστε όμορφες στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα.

Σκορπιός

Σήμερα αποτελεί μια εξαιρετική χρονική στιγμή να αναθεωρήσετε τις δαπάνες και τον προϋπολογισμό σας, ή να αλλάξετε οικονομική στρατηγική. Η μελλοντική σας υλική ευημερία εξαρτάται από την ορθότητα των αποφάσεων που θα λάβετε αυτή την χρονική περίοδο. Εξετάστε ευκαιρίες και ενισχύστε την θέση σας στον επαγγελματικό κύκλο, ώστε να μην χάσετε κάποια ευκαιρία για προαγωγή. Εάν αναζητάτε μια καινούργια δουλειά, τώρα είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για να κινηθείτε.

Τοξότης

Η αισιοδοξία θα σας κάνει να παρατηρήσετε κάτι νέο που εμφανίζεται στην ζωή σας. Ταχτοποιήσετε οικονομικές εκκρεμότητες και θέματα περιουσιακά. Μη διαφωνήσετε με υψηλά ιστάμενα πρόσωπα, θα είναι εις βάρος σας. Δημιουργική σκέψη και αποφασιστικότητα στον χειρισμό των καταστάσεων που θα προκύψουν θα χρειαστεί να επιδείξετε σήμερα. Μην ενεργείτε όμως με βάση τα στενά προσωπικά σας συμφέροντα, αλλά λαμβάνοντας υπόψη ένα ευρύτερο πλαίσιο.

Αιγόκερως

Μην αναιρείτε χωρίς σημαντικό λόγο κάποιες υποσχέσεις που δώσατε, ακόμη και να το μετανιώσατε. Οφείλετε να κρατήσετε τον λόγο σας. Έχετε επίσης την διάθεση να βγείτε και πάλι από το καβούκι σας και να συγχρωτιστείτε με τον κόσμο. Καιρός ήταν, μια και τον τελευταίο καιρό σας έχουν απορροφήσει τα προβλήματα της καθημερινότητας σας.

Υδροχόος

Όσοι από εσάς βρίσκεστε σε μια αισθηματική σχέση, την σημερινή μέρα θα σας δοθεί το ερέθισμα να ξανασκεφτείτε το μέλλον σας δίπλα στο άτομο αυτό. Ίσως να διαπιστώσετε ότι οι ανάγκες ή οι προτεραιότητες σας έχουν αλλάξει. Δείτε εάν μπορείτε να επικοινωνήσετε επί της ουσίας με το ταίρι σας, θέτοντας τα δεδομένα επι τάπητος, ώστε να βρείτε από κοινού λύσεις.

Ιχθείς

Η σημερινή μέρα φέρνει ευνοϊκές συνθήκες στις συνεργασίες σας, καθώς και στην προσωπική ζωή. Το περιβάλλον σας μπορεί να αλλάξει τώρα, νέα πρόσωπα να εμφανιστούν στην ζωή σας, νέοι φιλόδοξοι στόχοι να προκύψουν, καθώς και ενδιαφέρουσες προτάσεις να κάνουν την εμφάνιση τους. Η ομαδική εργασία θα είναι αποδοτική και θα αποφέρει στο ζώδιο σας επιτυχία και κέρδη. Ομοϊδεάτες θα βοηθήσουν να πετύχετε τους στόχους σας και να εξελιχθείτε επαγγελματικά.