Τα ζώδια για την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Τι λένε τα ζώδια για Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025.

Κριός

Ανησυχίες για την υγεία σας φουντώνουν σήμερα και η υποχονδριακή συμπεριφορά σας ξεφεύγει από κάθε έλεγχο. Αντί να φοβόσασθε για το τι μπορεί να συμβεί, αλλάξτε συνήθειες στην προσωπική σας ζωή που μπορούν να προκαλέσουν τα συμβάντα αυτά... Φροντίστε τα οικονομικά σας σήμερα, κάνοντας ένα πολύ καλό υπολογισμό των δαπανών που είναι απαραίτητες. Δεν είναι καλή μέρα να δανειστείτε ή να δανείσετε, γιατί είτε δεν θα μπορέσετε εύκολα να τα επιστρέψετε ή δεν θα μπορέσουν να σας τα επιστρέψουν.

Ταύρος

Ίσως να χρειαστεί να εκμυστηρευτείτε σε άτομα που εκτιμάτε ένα πρόβλημα που σας απασχολεί. Με τον τρόπο αυτό θα φωτιστεί πιθανά μια άλλη οπτική και θα σας βοηθήσει να βρείτε ευκολότερα λύσεις. Τα πράγματα μπορούν να εξελιχτούν έτσι καλύτερα, τουλάχιστον όσο αναφορά μια συζήτηση που θα κάνετε με το σύντροφο σας. Ευνοούνται η κοινωνική ζωή και οι σχέσεις με τους συγγενείς.

Δίδυμοι

Φαίνεται σαν να έχετε μετανιώσει για κάποιες πράξεις σας και να αισθάνεστε θλίψη σήμερα. Ότι έγινε όμως δεν μπορεί να αλλάξει. Κλείστε τις παλιές πληγές και επικεντρώστε την προσοχή σας στο μέλλον. Κάποιος θα προσπαθήσει επίσης να σας χειραγωγήσει, δεν θα τα καταφέρει όμως λόγω της διαύγειας που θα έχετε και της γρήγορης αντίδρασης σας.

Καρκίνος

Χωρίς να το συνειδητοποιείτε είστε σε αναζήτηση συντρόφου! Μην συμβιβάζεστε με τίποτε λιγότερο από τα όνειρα σας και μην αφήνετε να σας παρασύρουν οι γύρω σας, επηρεάζοντας τις επιλογές σας. Καινούργιες προοπτικές ανοίγονται μπροστά σας και αν δεν δειλιάσετε ή δεν κάνετε πίσω από έλλειψη εμπιστοσύνης στις δυνατότητες σας, θα καταγράψετε σημαντικές επιτυχίες στο μέλλον.

Λέων

Παρθένος

Το πλανητικό σκηνικό της μέρας θολώνει την σκέψη σας και δημιουργεί παρανοήσεις στις επαγγελματικές, κοινωνικές και προσωπικές σας επαφές. Καλό είναι να αποφύγετε σημαντικές αποφάσεις σε ζητήματα νομικής φύσης, καθώς και σοβαρές επιχειρηματικές συζητήσεις, χωρίς να έχετε την στήριξη και καθοδήγηση ενός έμπιστού σας ανθρώπου. Η φαντασία σας το διάστημα αυτό μπορεί να είναι η αιτία να δημιουργηθούν δύσκολες καταστάσεις.

Ζυγός

Η συσσωρευμένη ένταση της στιγμής μπορεί να σας οδηγήσει σε απρόβλεπτες συμπεριφορές, ξεσπάσματα αλλά και απότομες ή απερίσκεπτες αλλαγές κατεύθυνσης, ακόμη και σε ατυχήματα. Αποφύγετε συγκρούσεις με άτομα του περιβάλλοντός σας, γιατί μπορούν πολύ εύκολα να ξεφύγουν από κάθε έλεγχο και να δημιουργηθούν καταστάσεις που θα οδηγήσουν σε τελεσίδικη διακοπή σχέσεων. Δεν είναι η κατάλληλη εποχή για ριζικές αλλαγές και πειραματισμούς στην ζωή σας, εκτός και αν αυτές σας επιβληθούν.

Σκορπιός

Εστιάζει σε ζητήματα ανάπτυξης μέσα από την αξιοποίηση κάποιων πληροφοριών. Οι καλές επικοινωνιακές σας δεξιότητες θα έχουν θετική επίδραση στην ποιότητα των επαφών σας και αναμένεται να φέρουν θετικά αποτελέσματα. Η ανταλλαγή εμπειριών με άτομα που δραστηριοποιούνται στον ίδιο επαγγελματικό τομέα θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν να δείτε τις καταστάσεις από διαφορετική οπτική.

Τοξότης

Θα υπάρξει αλλαγή κάποιων σχεδίων σας, ίσως δε προκύψουν ορισμένες ματαιώσεις ή απροσδόκητα συμβάντα. Οι εκπλήξεις μπορεί να είναι πολλές, όχι πάντοτε ευχάριστες. Επιρροή θα δεχτεί και ο αισθηματικός τομέας, καθώς σε φθαρμένες ή προβληματικές σχέσεις θα έρθει οριστικούς χωρισμούς, ενώ σε υγιείς ένα μεγαλύτερο δέσιμο.

Αιγόκερως

Η ελλιπής προετοιμασία σε ένα επαγγελματικό θέμα μπορεί να σας στοιχίσει! Η στήριξη των συναδέλφων ή συνεργατών όμως θα είναι καθοριστικής σημασίας για την τελική έκβαση. Υπάρχει έντονο το ενδεχόμενο λάθους στον οικονομικό τομέα. Προσέχετε να μην παραπέσουν οι λογαριασμοί σας, μην κάνετε επενδύσεις, ξεχάστε τις πιστωτικές σας κάρτες και διπλοτσεκάρετε τα πάντα που έχουν σχέση με χρήματα.

Υδροχόος

Σήμερα θα βρεθούν στο επίκεντρο ζητήματα δανείων, γονικών παροχών ή διατροφών. Μπορείτε να βρείτε λύσεις και να απαλλαγείτε από τα προβλήματα, εάν το αποφασίσετε. Εκπλήξεις ίσως υπάρξουν στα αισθηματικά σας, με μια επανασύνδεση με έναν παλαιότερο σύντροφο ή με μια καινούργια παθιασμένη σχέση.

Ιχθείς

Η ονειροπόληση θα είναι έντονη κατά την διάρκεια της μέρας, το ίδιο και οι φαντασιώσεις. Προσοχή χρειάζεται να μην ενδώσετε σε πλατωνικές σχέσεις ή ανεκπλήρωτους έρωτες, γιατί δεν θα μπορείτε να αντιληφθείτε την πραγματικότητα ή να διαβάσετε τις προθέσεις των γύρω σας σωστά. Είναι μια μέρα ωστόσο που βοηθάει την δημιουργική ή καλλιτεχνική σας φύση να μεγαλουργήσει.