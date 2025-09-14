Το νέο κοινωνικό συμβόλαιο απέναντι στον καθεστωτισμό Μητσοτάκη

Η 89η ΔΕΘ δεν ήταν απλώς μια ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Ήταν η πρώτη ανοιχτή διακήρυξη για το ποιος μπορεί πραγματικά να γυρίσει σελίδα στη χώρα, ποιος έχει την πολιτική βούληση να συγκρουστεί με τον καθεστωτισμό Μητσοτάκη, ποιος διαθέτει σχέδιο για τους πολλούς και όχι για τις ελίτ. Και αυτός δεν είναι άλλος από το ΠΑΣΟΚ.

Γιατί όλοι πλέον γνωρίζουμε ότι η εξαετία Μητσοτάκη είναι μια αλυσίδα σκανδάλων, θεσμικής εκτροπής, πελατειακού κράτους, ακραίας αλαζονείας. Από τις παρακολουθήσεις μέχρι τα Τέμπη, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι τις απευθείας αναθέσεις-μαμούθ, από την καταρρέουσα δημόσια Υγεία και Παιδεία μέχρι τα καρτέλ ενέργειας και τροφίμων, η χώρα βυθίστηκε σε ένα καθεστώς που θυμίζει περισσότερο κλεπτοκρατία παρά ευρωπαϊκή δημοκρατία.

Απέναντι σε αυτό το σάπιο σύστημα, ο Ανδρουλάκης μίλησε καθαρά: δεν έχει χορηγούς, δεν έχει δεσμεύσεις, έχει μόνο το χρέος απέναντι στον ελληνικό λαό. Κατέθεσε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με μετρήσιμους στόχους – όχι τα «προεκλογικά πασαλείμματα» που μας έχει συνηθίσει η ΝΔ. Μίλησε για δημογραφική αναγέννηση, για στέγη που θα είναι δικαίωμα κι όχι προνόμιο, για κοινωνικό κράτος που θα είναι θεμέλιο ισότητας.

Και δεν σταμάτησε εκεί. Έβαλε στο τραπέζι τη μεγάλη μάχη: δίκαιη κατανομή πλούτου. Ειδικός φόρος στα υπερκέρδη τραπεζών και ενέργειας, επαναφορά συλλογικών συμβάσεων, προστασία της πρώτης κατοικίας. Γιατί το ερώτημα είναι απλό: θα συνεχίσουμε με μια κυβέρνηση που λέει κυνικά «κάποιοι κερδίζουν, την ώρα που άλλοι χάνουν» ή θα γυρίσουμε σελίδα με μια πολιτική που βάζει πρώτα τους πολλούς;

Η ΔΕΘ του 2025 έδειξε και κάτι άλλο: το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πια “ουρά” κανενός. Είναι η μόνη αξιόπιστη δύναμη αλλαγής, με πατριωτική στάση στα εθνικά θέματα και ξεκάθαρη θέση ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι ισχυρή και υπερήφανη, όχι συνένοχη και υποτελής.

Το νέο κοινωνικό συμβόλαιο που προτείνει ο Ανδρουλάκης είναι η απάντηση στην κόπωση, στην αδικία, στη διάλυση των θεσμών. Είναι η μόνη ρεαλιστική, προοδευτική εναλλακτική απέναντι στον καθεστωτισμό της Δεξιάς.

Η επιλογή είναι μπροστά μας. Ή θα αφήσουμε τη χώρα να βυθίζεται άλλο στον κυνισμό του «όλα για τους λίγους» ή θα σηκώσουμε το ανάστημά μας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, διαφάνειας και αξιοπρέπειας.

Το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο. Ο Ανδρουλάκης είναι έτοιμος. Το ερώτημα είναι αν είμαστε έτοιμοι κι εμείς, ως λαός, να διεκδικήσουμε το αύριο που μας αξίζει.