Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 15 Σεπτεμβρίου

Σήμερα 15 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Βησσαρίωνος του Αρχιεπισκόπου Λαρίσης και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Βησσαρίων,

Βησσαρίωνας,

Βησσάρης,

Βησσαρία,

Νικήτας,

Νικήτη,

Νικήτα.

Άγιος Βησσαρίων

Μητροπολίτης Λαρίσης (1520-1540), με σπουδαίο εθνικό, πνευματικό και φιλανθρωπικό έργο, για το οποίο αγιοποιήθηκε. Από την Ορθόδοξη Εκκλησία υμνείται ως «Λαρίσης υπέρμαχος και Θεσσαλίας απάσης φρουρός και όντως προστάτης, Ελλάδος τε καύχημα και της Ηπείρου άκουσμα και το της Τρίκκης τείχισμα».

Ο Βησσαρίων γεννήθηκε το 1490 στην Πόρτα Τρικάλων και ασπάστηκε από πολύ μικρός τον μοναχικό βίο. Έζησε κοντά στον μητροπολίτη Λαρίσης Μάρκο, από τον οποίο χειροτονήθηκε σε ηλικία μόλις 20 ετών επίσκοπος Δομενίκου και Ελασσόνας (1510).

Η εκλογή του θεωρήθηκε αντικανονική από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και εξέπεσε του αξιώματός του. Μετά τον θάνατο του πνευματικού του πατέρα εκλέχτηκε μητροπολίτης Λαρίσης (1520) με έδρα τα Τρίκαλα. Κατά τη διάρκεια της διακονίας του, ίδρυσε την περίφημη μονή Βησσαρίωνος πλησίον της γενέτειράς του και την αφιέρωσε στον Δεσπότη Χριστό.

Ο Βησσαρίων κοιμήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 1540, σε ηλικία 50 ετών.

Άγιος Νικήτας

Ο Νικήτας καταγόταν από επιφανή οικογένεια Γότθων (Γερμανών) της πέραν του Ίστρου ποταμού (Δούναβη) χώρας. Από μικρό παιδί έγινε χριστιανός, χάρη στον τοπικό μητροπολίτη Θεόφιλο, που είχε λάβει μέρος στην Α’ Οικουμενική Σύνοδο (325).

Μαρτύρησε επί της πυράς με διαταγή του βασιλιά των Γότθων Αθανάριχου, όταν αρνήθηκε να προσχωρήσει στην αίρεση του Αρειανισμού, που πρέσβευε ο ομοεθνής του άρχοντας.

Επίσης, σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή Ημέρα κατά του Καρκίνου του Προστάτη και Διεθνής Ημέρα Δημοκρατίας.