Ποιες τροφές ρίχνουν την υψηλή αρτηριακή πίεση και τι πρέπει να αποφεύγετε

Η υπέρταση (υψηλή αρτηριακή πίεση) αποτελεί έναν από τους πιο κοινούς κινδύνους για την καρδιαγγειακή υγεία.

Η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου διατροφής παίζει καθοριστικό ρόλο στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, καθώς υπάρχουν ορισμένες τροφές που συμβάλλουν στη μείωσης της σε συνδυασμό, ασφαλώς, με την φαρμακευτική αγωγή.

Η αρτηριακή πίεση δείχνει δύο μετρήσεις, τη συστολική και τη διαστολική πίεση. Σε γενικές γραμμές, λοιπόν, εντοπίζεται υπέρταση όταν η «μεγάλη» τιμή, δηλαδή, η συστολική αρτηριακή πίεση είναι πάνω από 130 mm Hg (χιλιοστά υδραργύρου), καθώς επίσης κι όταν η «μικρή» τιμή – η διαστολική αρτηριακή πίεση – είναι πάνω από 80 mm Hg.

Δείτε μερικές από τις τροφές που «ρίχνουν» την υπέρταση και μπορείτε να εντάξετε στο διατροφικό σας πρόγραμμα, ακολουθώντας και τις κατευθυντήριες οδηγίες του προσωπικού σας γιατρού.

Παντζάρια

Τα παντζάρια είναι πλούσια σε νιτρικά άλατα, τα οποία μετατρέπονται σε μονοξείδιο του αζώτου στον οργανισμό. Το μονοξείδιο του αζώτου βοηθά στη διαστολή των αιμοφόρων αγγείων, μειώνοντας έτσι την αρτηριακή πίεση. Εξάλλου, έχει διαπιστωθεί πως ο χυμός από παντζάρια μπορεί να μειώσει τη συστολική αρτηριακή πίεση.

Σκόρδο

Το σκόρδο περιέχει αλισίνη, μια φυσική ένωση με ισχυρές αντιυπερτασικές ιδιότητες. Η κατανάλωσή σκόρδου χαλαρώνει τα αιμοφόρα αγγεία, βελτιώνοντας, έτσι, την κυκλοφορία του αίματος.

Μπανάνες

Οι μπανάνες είναι πλούσιες σε κάλιο, ένα μέταλλο που βοηθά στη ρύθμιση των επιπέδων νατρίου στον οργανισμό. Η αυξημένη πρόσληψη καλίου συμβάλλει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης, εξισορροπώντας την επίδραση του αλατιού.

Πράσινα φυλλώδη λαχανικά

Τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά (σπανάκι, ρόκα) είναι πλούσια σε μαγνήσιο, κάλιο και φυτικές ίνες – στοιχεία που συμβάλλουν στη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Επομένως, η τακτική κατανάλωσή τους, έχει θετικό αντίκτυπο στην καρδιαγγειακή υγεία.

Βρώμη

Η βρώμη περιέχει διαλυτές φυτικές ίνες (β- γλυκάνη) που βοηθούν στη μείωση της χοληστερόλης και της αρτηριακής πίεσης. Γι’ αυτό το λόγο, τα άτομα που έχουν διαγνωστεί με υπέρταση, μπορούν να εντάξουν στο πρωινό τους βρώμη, συνοδεία φρούτων και ξηρών καρπών.

Γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά

Το γιαούρτι (χωρίς προσθήκη ζάχαρης) είναι πλούσιο σε ασβέστιο και προβιοτικά. Παράλληλα, το γιαούρτι περιέχει βακτήρια, που προάγουν την απελευθέρωση πρωτεϊνών, οι οποίες μειώνουν την αρτηριακή πίεση. Επίσης, τα προβιοτικά υποστηρίζουν την καλή λειτουργία του εντέρου, που σχετίζεται με συνολική καρδιαγγειακή υγεία.

Τι πρέπει να αποφεύγετε

Η αρτηριακή πίεση συναρτάται άμεσα και με τον υγιεινό τρόπο ζωής, συνεπώς, οι ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με υπέρταση οφείλουν να κόψουν «μαχαίρι» το κάπνισμα, να μειώσουν το άγχος, να απολαμβάνουν επαρκή και ποιοτικό ύπνο, και να εντάξουν την σωματική άσκηση στην καθημερινότητα τους. Επίσης, πρέπει να αποφεύγουν τα εξής:

Αλάτι (νάτριο)

Η υπερβολική κατανάλωση αλατιού είναι η βασικότερη αιτία της υπέρτασης. Γι’ αυτό το λόγο, οι ειδικοί συνιστούν τον περιορισμό της ημερήσιας κατανάλωσης αλατιού στα 3.8 γραμμάρια ημερησίως. Επιπλέον, είναι καλό να αποφεύγετε επεξεργασμένα τρόφιμα καθώς και αλλαντικά, που περιέχουν μεγάλες ποσότητες αλατιού.

Κορεσμένα και τρανς λιπαρά

Τα λιπαρά αυτά, που βρίσκονται σε τηγανητά, αρτοσκευάσματα και επεξεργασμένα τρόφιμα, αυξάνουν τη χοληστερίνη και εμποδίζουν την καλή κυκλοφορία του αίματος, επιδεινώνοντας, έτσι, την αρτηριακή πίεση.

Ζάχαρη

Η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης συνδέεται με παχυσαρκία, αντίσταση στην ινσουλίνη καθώς και υψηλή αρτηριακή πίεση. Συνεπώς, είναι καλό να περιορίσετε την κατανάλωση αναψυκτικών, γλυκών και συσκευασμένων χυμών.

Αλκοόλ

Η κατανάλωση αλκοόλ σε μεγάλες ποσότητες αυξάνει την αρτηριακή πίεση. Οι ειδικοί συνιστούν έως ένα ποτό την ημέρα για τις γυναίκες και έως δύο για τους άνδρες.

ΠΗΓΗ newsit.gr