10 τροφές που μειώνουν την αρτηριακή πίεση

Πολλοί ενήλικες έχουν την τάση να έχουν υψηλά επίπεδα πίεσης μεγαλώνοντας και είναι πολύ σημαντικό να βρουν τρόπους, εκτός της φαρμακευτικής αγωγής, για να προστατέψουν τον εαυτό τους από την υπέρταση.

Αυτό μπορεί να γίνει με κάποιες αλλαγές στην διατροφή. Εντάξτε στην διατροφή σας τις παρακάτω τροφές για να κατεβάστε τα επίπεδα της πίεσης σας:

Μπανάνες

Οι μπανάνες περιέχουν άφθονο μαγνήσιο και κάλιο και συνιστώνται για την αρτηριακή πίεση. Σύμφωνα με την American Heart Association, το κάλλιο μειώνει τις επιδράσεις του νατρίου και ανακουφίζει την ένταση στα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων.

Οι ενήλικες πρέπει ιδανικά να καταναλώνουν 4.700 mg καλίου ημερησίως.

Μούρα

Τα μούρα και οι φράουλες περιέχουν αντιοξειδωτικές ενώσεις που ονομάζονται ανθοκυανίνες και είναι ουσιαστικά ένας τύπος των χημικών ενώσεων που ονομάζονται φλαβονοειδή. Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο American Journal of Clinical Nutrition διαπίστωσε ότι η κατανάλωση αυτών των ενώσεων μπορεί να αποτρέψει την υπέρταση, και να βοηθήσει στη μείωση της υψηλής αρτηριακής πίεσης.

Παντζάρια

Ο χυμός από παντζάρια μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα ερευνών.

Μαύρη σοκολάτα

Σύμφωνα με έρευνες η σοκολάτα που έχει υψηλή περιεκτικότητα σε κακάο, τουλάχιστον 70%, μειώνει την αρτηριακή πίεση και βοηθάει τα άτομα με υπέρταση ή προφυπνισμό.

Ακτινίδια

Τα ακτινίδια είναι πλούσια σε βιταμίνη C, η οποία βελτιώνει σημαντικά τα επίπεδα υψηλής πίεσης στο αίμα. Ιδανικά καταναλώστε περίπου 500 mg βιταμίνης C ημερησίως για 8 εβδομάδες ώστε να δείτε αποτελέσματα.

Καρπούζι

Το καρπούζι περιέχει ένα αμινοξύ που ονομάζεται κιτρουλίνη και βοηθά στην αντιμετώπιση της υψηλής αρτηριακής πίεσης.

Η κιτρουλίνη βοηθά το σώμα να παράγει νιτρικό οξείδιο, ένα αέριο που χαλαρώνει τα αιμοφόρα αγγεία και βοηθά στην ευελιξία των αρτηριών. Έτσι διευκολύνεται η ροή του αίματος και μειώνεται η αρτηριακή πίεση.

Βρόμη

Η βρόμη περιέχει έναν τύπο ινών που ονομάζεται βήτα-γλυκάνη, ο οποίος βοηθά στη μείωση των επιπέδων την χοληστερόλης στο αίμα. Η βήτα γλυκάνη ακόμα βοηθά στην μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Πράσινα φυλλώδη λαχανικά

Τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά είναι πλούσια σε νιτρικά, τα οποία βοηθούν στη διαχείριση της αρτηριακής πίεσης, Ορισμένες έρευνες υποδεικνύουν ότι η κατανάλωση 1-2 μερίδων λαχανικών πλούσιων σε νιτρικά μπορεί να μειώσει την υπέρταση για έως και 24 ώρες. Τέτοια είναι το λάχανο, το μαρούλι, το σπανάκι, ο μάραθος, το σέσκουλο και τα χόρτα.

Σκόρδο

Το σκόρδο είναι ένα φυσικό αντιβιοτικό και αντιμυκητιακό φαγητό. Το κύριο δραστικό συστατικό του, η αλικίνη είναι συχνά υπεύθυνο για τα σχετικά οφέλη στην υγεία. Αυξάνει την παραγωγή του νιτρικού οξειδίου του σώματος, πράγμα που βοηθά τους χαλαρούς μυς να χαλαρώσουν και τα αιμοφόρα αγγεία να διαστέλλονται. Έτσι πέφτουν και τα επίπεδα της πίεσης.

Γιαούρτι

Η επικεφαλής ερευνήτρια μιας αμερικανικής μελέτης, δρ Χουίφεν Γουάνγκ, από το Πανεπιστήμιο Tufts στη Βοστώνη έχει δηλώσει μετά τα αποτελέσματα μιας έρευνας πως:

«Το γιαούρτι με λίγα λιπαρά αποτελεί ένα πλούσιο σε θρεπτική αξία γαλακτοκομικό προϊόν και τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι ως τμήμα μιας υγιεινής διατροφής μπορεί να ασκήσει ωφέλιμη δράση στον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης και στην πρόληψη της υπέρτασης».

