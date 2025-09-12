Τα καλύτερα μέρη στον κόσμο για να ταξιδέψετε τον Σεπτέμβριο

Οι καλοκαιρινές διακοπές πλησιάζουν στο τέλος τους, αλλά υπάρχουν πάντα και οι τυχεροί που μπορούν να κάνουν ένα ταξίδι τον Σεπτέμβριο.

Ο Σεπτέμβριος ίσως είναι ο καλύτερος μήνας για διακοπές ή έστω ένα city break καθώς ο καιρός εξακολουθεί να είναι καλός, οτα πλήθη φεύγουν, οι τιμές είναι χαμηλότερες και οι εμπειρίες πιο αυθεντικές. Ο Σεπτέμβριος προσφέρει μια διαφορετική ταξιδιωτική ατμόσφαιρα από αυτήν που βιώνει κανείς τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού.

Ο καιρός είναι γενικά πιο ήπιος, κάτι που μπορεί να είναι εξαιρετικό, και από αγροτικές οινοτουριστικές εκδρομές μέχρι χαλαρωτικές διαμονές στην παραλία, οι καλύτεροι προορισμοί για να ταξιδέψετε τον Σεπτέμβριο είναι μια υπέροχη συλλογή από όλα όσα έχει να προσφέρει ο κόσμος!

Τα καλύτερα μέρη για να ταξιδέψετε τον Σεπτέμβρη

Ετοιμάζεστε να αφήσετε την καρδιά σας στη Νότια Γαλλία; Η Μασσαλία βρίσκεται στο επίκεντρο αυτή τη στιγμή, και όχι άδικα. Το Παλάτι Longchamp είναι ένα εκπληκτικό αρχιτεκτονικό επίτευγμα (και ιδανικό για μια πονηρή φωτογραφία), ενώ μπορείτε να περάσετε τις μέρες σας πηγαίνοντας από γκαλερί σύγχρονης τέχνης σε μουσεία. Επισκεφθείτε ένα παλιό καφέ στην προκυμαία του Παλαιού Λιμανιού και φρέσκες μπαγκέτες από την αγορά, και όταν πέσει το βράδυ, ανακαλύψτε μικρά τζαζ στέκια κρυμμένα στα σοκάκια. Και το καλύτερο; Η Μασσαλία παραμένει ζεστή – τον Σεπτέμβριο η θερμοκρασία διατηρείται στους 25°C, προσφέροντας μια ζεστή αίσθηση.

Κιότο, Ιαπωνία

Η πιο ρομαντική πόλη της Ιαπωνίας λάμπει περισσότερο τον Σεπτέμβριο. Ο καιρός είναι υπέροχος και οι τιμές των ξενοδοχείων πέφτουν κατακόρυφα λόγω της χαμηλής ζήτησης. Τα φθινοπωρινά χρώματα είναι απίστευτα όμορφα, και το τέλος του καλοκαιριού σηματοδοτείται από διάφορα φεστιβάλ και εκδηλώσεις στους δρόμους. Αυτό περιλαμβάνει το Φεστιβάλ Δράκου Seiryu-e, που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Σεπτεμβρίου φέτος, στο οποίο ένας χορευτικός μπλε δράκος παρελαύνει στους λιθόστρωτους δρόμους. Τον συνοδεύουν άνδρες ντυμένοι με παραδοσιακές πολεμικές ενδυμασίες, και οι δρόμοι γεμίζουν με μουσική και εντυπωσιακούς χορούς. Ένα μοναδικό θέαμα!

Μαυροβούνιο

Οι μέρες που το Μαυροβούνιο ήταν ένα μικρό μυστικό παράδεισος έχουν περάσει ανεπιστρεπτί, και το Κότορ είναι εξίσου πολυσύχναστο με το Ντουμπρόβνικ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ωστόσο, ο Σεπτέμβριος είναι μια υπέροχη εποχή για να το επισκεφτείτε, καθώς οι τουρίστες αραιώνουν και η ιστορία και η κουλτούρα αυτής της γοητευτικής μικρής χώρας έρχονται στο προσκήνιο. Το Περάστ (λίγο πιο κάτω από το Κότορ) είναι η καλύτερη επιλογή της ακτής, ενώ οι λάτρεις του πολιτισμού πρέπει να κατευθυνθούν προς το Τσέτινιε (την βασιλική πρωτεύουσα) και το ακατάβλητο Όρος Λόβτσεβ (την τελευταία κατοικία του πρίγκιπα-ποιητή Νέγκος του 19ου αιώνα).

Εσουατίνι, Νότια Αφρική

Ένα σχετικά νέο διεθνές αεροδρόμιο και ένα βελτιωμένο δίκτυο δρόμων σε όλη τη χώρα κάνουν τα ταξίδια σε αυτό το υποτιμημένο βασίλειο πολύ πιο εύκολα – οπότε προλάβετέ το πριν το ανακαλύψουν όλοι οι άλλοι. Αυτή η χώρα προσφέρει εξαιρετικές πεζοπορίες βουνού, ευκαιρίες για ράφτινγκ, zip-lining και περιπέτειες με mountain biking, ενώ υπάρχει επίσης πλούσιος ζωικός κόσμος – ειδικά ρινόκεροι. Επισκεφθείτε την τον Σεπτέμβριο για να απολαύσετε τα λουλούδια και να προλάβετε πριν ξεκινήσει η υγρή καλοκαιρινή εποχή με τις βροχές τον Οκτώβριο.

Βρετανική Κολομβία, Βανκούβερ, Καναδάς

Η εκπληκτική άγρια φύση της Βρετανικής Κολομβίας φαίνεται καλύτερα με καμένα κεχριμπαρένια χρώματα. Πετάξτε στην υπαίθρια πόλη του Βανκούβερ για να προσαρμοστείτε, με μονοπάτια, πάρκα και παράκτιες διαδρομές κοντά σε food trucks και ζωντανές γειτονιές όπως η πρώην βιομηχανική περιοχή Yaletown και η ιστορική Gastown (η Νήσος του Βανκούβερ είναι επίσης κοντά για μερικά από τα καλύτερα φθινοπωρινά χρώματα). Στη συνέχεια, για να νιώσετε πραγματικά την αίσθηση της απόδρασης, κατευθυνθείτε προς τα επιβλητικά δασωμένα βουνά και τους παγετώνες στη Βόρεια Βρετανική Κολούμπια. Εάν προτιμάτε τη φύση με κολύμπι, τοπικό κρασί και λίγο περισσότερη εγγύτητα στον πολιτισμό, δοκιμάστε την Κοιλάδα Okanagan. Μην χάσετε το διάσημο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βανκούβερ ενώ βρίσκεστε εκεί.

Μόναχο, Γερμανία

Από τις μπυραρίες και τα υπόγεια τζαζ κλαμπ μέχρι τα μουσεία, η πρωτεύουσα της Βαυαρίας έχει πολλά να προσφέρει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους – αλλά το πραγματικό πάρτι ξεκινά τον Σεπτέμβριο. Περισσότεροι από έξι εκατομμύρια άνθρωποι επισκέπτονται το Μόναχο για να καταναλώσουν περίπου δύο εκατομμύρια γαλόνια μπύρας κάθε χρόνο για το Oktoberfest, που αρχίζει νωρίτερα στη Γερμανία. Παρακολουθήστε το στο Theresienwiese από τις 21 Σεπτεμβρίου έως τις 6 Οκτωβρίου 2024. Με την πάροδο των χρόνων, η έναρξη του φολκ φεστιβάλ έχει μετατοπιστεί νωρίτερα, και τώρα η μαζική απόλαυση της παραδοσιακής γερμανικής κουζίνας, των αγώνων σκύλων wiener, των lederhosen και της μουσικής polka διαρκεί από τα μέσα Σεπτεμβρίου έως αρχές Οκτωβρίου.

Κάλι, Κολομβία

Σίγουρα, η Καρταχένα και η Μεδεγίν έχουν γεμίσει τη ροή του Instagram εδώ και χρόνια, αλλά ο νότος της χώρας παραμένει σχετικά άγνωστος. Και με τους διαβόητους τοπικούς αρχηγούς καρτέλ στη φυλακή, το Κάλι γίνεται το επόμενο big thing της Κολομβίας. Γνωστό για τον χορό του, το Κάλι διαθέτει περισσότερες από 200 καταγεγραμμένες σχολές σάλσα. Τον Σεπτέμβριο, διοργανώνεται το ετήσιο Festival Mundial de Salsa εδώ, οπότε επισκεφθείτε την πόλη για δωρεάν παραστάσεις, ζωντανή μουσική και αυθόρμητους χορούς στους λιθόστρωτους δρόμους, καθώς τα καλύτερα διεθνή ταλέντα της σάλσα συγκεντρώνονται με πολύχρωμες στολές για να χορέψουν μαζί.

Λιλ, Γαλλία

Αυτή η όμορφη και υποτιμημένη πόλη στη βόρεια Γαλλία έχει πολλά να προσφέρει. Πέρα από τους λιθόστρωτους δρόμους, τα φλαμανδικά σπίτια και τα κτίρια της αρτ νουβό, το Λιλ διαθέτει επίσης εντυπωσιακή σύγχρονη αρχιτεκτονική, όπως το Μουσείο Σύγχρονης, Σύγχρονης και Αουτσάιντερ Τέχνης Lille Metropole και το ελλειπτικό Stade Pierre-Mauroy. Ενώ οι λάτρεις του σχεδιασμού ίσως θελήσουν να περιμένουν το φεστιβάλ WDC στους δρόμους τον Δεκέμβριο, όλοι οι άλλοι θα πρέπει να επισκεφθούν την πόλη τον Σεπτέμβριο για την Braderie de Lille, τη μεγαλύτερη υπαίθρια αγορά της Ευρώπης, η οποία έχει εξελιχθεί σε μια τεράστια γιορτή στους δρόμους. Διοργανώνεται από το 1127, και όπως λένε, η εξάσκηση οδηγεί στην τελειότητα. Και φυσικά, δεν μπορείτε να επισκεφθείτε τη Γαλλία φέτος χωρίς να παρακολουθήσετε ένα από τα Ολυμπιακά αγωνίσματα, οπότε ρίξτε μια ματιά στους Παραολυμπιακούς Αγώνες που θα διεξαχθούν από τις 28 Αυγούστου έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2024.

Βοστώνη, ΗΠΑ

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να αγαπήσεις τη Βοστώνη: τα rolls αστακού, η γοητεία που προέρχεται από το γεγονός ότι είναι μία από τις παλαιότερες πόλεις των ΗΠΑ και οι κορυφαίοι αθλητικοί της σύλλογοι. Η πόλη είναι η έδρα των θρύλων του NFL, New England Patriots, και των αδελφών του μπέιζμπολ, Red Sox – και οι σεζόν και των δύο αθλημάτων συμπίπτουν τον Σεπτέμβριο, οπότε αν τα γήπεδα ανοίξουν ξανά για το κοινό, θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε (τουλάχιστον) ένα παιχνίδι από κάθε άθλημα ενώ βρίσκεστε στην πόλη. Αν τα σπορ δεν είναι το φόρτε σας, η Βοστώνη είναι υπέροχη την εποχή των φύλλων: για μια καταπληκτική διαδρομή παρατήρησης φύλλων, περιπλανηθείτε στον Δημόσιο Κήπο, μετά στους λιθόστρωτους δρόμους και τα σπίτια της Beacon Hill και κατά μήκος της Charles River Esplanade. Και για να βρείτε τα καλύτερα της πόλης σε ένα μέρος, επισκεφθείτε το Time Out Market Boston, που είναι ανοιχτό όλο το χρόνο.

Αγία Νάπα, Κύπρος

Αυτή η μικρή πόλη – θέρετρο βρίσκεται στην νοτιοανατολική γωνία της Κύπρου, και μην ξεγελαστείτε: δεν είναι μόνο για πάρτι. Υπάρχει κάτι για όλους εδώ: παραλίες για ηλιοθεραπεία, εξαιρετικό φαγητό και τα αξιοθέατα της πόλης, όπως οι αρχαίοι σπήλαιοι και το μοναστήρι. Με τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται στα μέσα της δεκαετίας του 20°C, ο Σεπτέμβριος είναι η τέλεια εποχή για να επισκεφθείτε αυτό το μέρος, για να αποφύγετε την καυτή ζέστη και την πολυκοσμία. Μην χάσετε τη θεαματική θέα από το Εθνικό Δασικό Πάρκο Cape Greco.

Γκέτεμποργκ, Σουηδία

Η δεύτερη πόλη της Σουηδίας είναι συνεχώς παρούσα στις υψηλές θέσεις του Global Destination Sustainability Index, χάρη στα δάση, τα πάρκα, το σύστημα δημόσιας συγκοινωνίας και την προώθηση της οικολογικής καινοτομίας από την κυβέρνηση. Απολαύστε περιπάτους ανάμεσα στα δέντρα στο Slottsskogen ή τις θέες του λιμανιού από το Keillers Park, κάνοντας στάσεις σε μια μεγάλη ποικιλία βιώσιμων εστιατορίων της πόλης – δοκιμάστε το οργανικό hotspot Taverna Averna, όπου καλλιεργούν τα δικά τους λαχανικά στη στέγη. Επισκεφθείτε την έκθεση Let a Hundred Flowers Bloom, η οποία παρουσιάζει έργα υφασμάτων από τις Elsa Pars-Berglund, Shabnam Faraee και Josefin Gafvert. Και με την σουηδική κυβέρνηση να δεσμεύεται με 4,3 εκατομμύρια λίρες για την ανάπτυξη διαδρομών νυχτερινών τρένων προς την Ευρώπη, ίσως έχετε την ευκαιρία να καυχηθείτε για το βιώσιμο ταξίδι σας με το “tagskryt”.

Σικάγο, ΗΠΑ

Η γοητευτική συνύπαρξη της μεγάλης πόλης με τον πολιτισμό και τη φιλικότητα της Μεσοδυτικής περιοχής συνιστά ένα άπαιχτο συνδυασμό. Επιλέξτε να το επισκεφθείτε τον Σεπτέμβριο για να εξασφαλίσετε μια θέση μπροστά από το Cloud Gate του Anish Kapoor (για τις απαραίτητες παραμορφωμένες selfies) και για να αποφύγετε τους μεγάλους όχλους που περιμένουν να ανέβουν στους ανελκυστήρες του Willis Tower και να θαυμάσουν το art deco Carbide & Carbon Building με την χρυσή κορυφή του. Ο καιρός είναι επίσης αρκετά καλός για εξωτερικά φεστιβάλ: ζήστε το όπως οι ντόπιοι και κατευθυνθείτε σε μια από τις δωρεάν τζαζ εκδηλώσεις της πόλης, όπως το Chicago Jazz Festival, που πραγματοποιείται στο Millennium Park στην αρχή του μήνα, ή το Hyde Park Jazz Festival στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Κορσική, Γαλλία

Η Γαλλία κατάφερε με κάποιον τρόπο να κρατήσει αυτήν την ηλιόλουστη, ορεινή νήσο, 174 χιλιόμετρα από την νότια ακτή της στη Μεσόγειο, ως μυστικό. Με περίπου 200 παραλίες, υπάρχει αρκετός χώρος για ήσυχες διακοπές. Διασκεδάστε στις κομψές παράκτιες πόλεις, όπου θα βρείτε μια μίξη γαλλικών, ιταλικών και βορειοαφρικανικών επιρροών και σχεδόν καθόλου άλλους αγγλόφωνους τουρίστες. Το Μπονιφάκιο, το οποίο βρίσκεται σε βράχους ασβεστόλιθου στην νότια άκρη του νησιού, προσφέρει πλακόστρωτα δρομάκια, ένα φρούριο που θυμίζει Game of Thrones και παράκτιες πεζοπορίες σε απομονωμένες παραλίες. Απολαύστε το τέλος της θερινής σεζόν, όταν οι πτήσεις είναι λίγο πιο φθηνές, αλλά η θάλασσα παραμένει ζεστή.

Νέα Ζηλανδία

Δεν υπάρχει κακή εποχή για να επισκεφθείτε τη Νέα Ζηλανδία. Αυτός ο τόπος είναι ένας παράδεισος, αλλά οι πρώτες μέρες της άνοιξης τον κάνουν να ξεχωρίζει ακόμα περισσότερο. Οι τελευταίες μέρες της σεζόν του σκι προσφέρουν τις δικές τους ευκαιρίες, αλλά είναι τα ανθισμένα λουλούδια που τραβούν την προσοχή καθώς η Νέα Ζηλανδία προετοιμάζεται για τους θερμότερους μήνες με τον μοναδικό τρόπο των Κιουικών. Δεν είναι ζεστά (να είστε προετοιμασμένοι για το κρύο), αλλά είναι πανέμορφα.

California Wine Country, ΗΠΑ

Η συγκομιδή σταφυλιών στο Golden State διαρκεί από τα τέλη Αυγούστου έως αρχές Οκτωβρίου, όταν η Οινοπαραγωγική Περιοχή είναι γεμάτη με εκδηλώσεις και γευσιγνωσίες. Για πολυτελή απόλαυση σε κομψά περιβάλλοντα, κατευθυνθείτε στη Napa Valley, όπου μπορείτε να πάρετε το Wine Train ή να κάνετε ποδηλασία μεταξύ οινοποιείων. Εάν προτιμάτε τον ίδιο υψηλής ποιότητας οίνο σε πιο χαλαρή ατμόσφαιρα, επισκεφθείτε τη Sonoma: η καταπράσινη πόλη Healdsburg διαθέτει πολλές αίθουσες γευσιγνωσίας που προσφέρουν ποικιλία τοπικών επιλογών από μεγάλους παραγωγούς καθώς και μικρότερες, οικογενειακές και τεχνίτες επιχειρήσεις. Όλα είναι σε κοντινές αποστάσεις, πράγμα που σημαίνει ότι θα απολαύσετε τον οίνο χωρίς να χρειάζεται οδήγηση.

