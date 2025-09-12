Συνταγή για υγιεινή μαγιονέζα με λίγες θερμίδες

Ανακαλύψτε μια απλή και γρήγορη συνταγή για υγιεινή μαγιονέζα με απλά υλικά που πιθανότατα υπάρχουν ήδη στην κουζίνα σας.

Ιδανική για όσους προσέχουν τη διατροφή τους ή βρίσκονται σε πρόγραμμα απώλειας βάρους.

Η λάτρης της υγιεινής διατροφής Sophie Richard, μοιράστηκε μέσα από τον λογαριασμό της στο TikTok, αυτή την απλή συνταγή για σπιτική μαγιονέζα, η οποία είναι χαμηλή σε θερμίδες, πλούσια σε πρωτεΐνη και κατάλληλη για όσους αποφεύγουν τα γαλακτοκομικά και τη γλουτένη.

Υλικά για τη συνταγή

4 βραστά αυγά (βρασμένα για 12 λεπτά)

45 γραμμάρια μουστάρδα

1/2 κουταλάκι του γλυκού μηλόξυδο

1 πρέζα αλάτι

1 σταγόνα γάλα καρύδας (ή άλλο γάλα της επιλογής σας, προαιρετικά για πιο κρεμώδη υφή)

1/2 κουταλάκι του γλυκού σάλτσα Worcestershire χωρίς γλουτένη (προαιρετικά για επιπλέον γεύση)

Οδηγίες για τη συνταγή

Τοποθετήστε τα τέσσερα βραστά αυγά σε ένα μπλέντερ.

Προσθέστε τη μουστάρδα, το μηλόξυδο και το αλάτι στο μπλέντερ.

Χτυπήστε τα υλικά μέχρι να δημιουργηθεί μια λεία, κίτρινη πάστα.

Ξύστε το μείγμα από τα τοιχώματα του μπλέντερ για να αναμειχθεί ομοιόμορφα.

(Προαιρετικά) Προσθέστε μια σταγόνα γάλα καρύδας (ή άλλο γάλα) για πιο κρεμώδη υφή και χτυπήστε ξανά.

(Προαιρετικά) Προσθέστε μισό κουταλάκι του γλυκού σάλτσα Worcestershire χωρίς γλουτένη για επιπλέον γεύση και αναμείξτε.

Δοκιμάστε και προσαρμόστε το αλάτι ή άλλα συστατικά ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Απολαύστε αυτή την υγιεινή μαγιονέζα σε σάντουιτς, σαλάτες ή ως συνοδευτικό με τα αγαπημένα σας πιάτα, χωρίς ενοχές.