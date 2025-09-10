Από το μήλο στο αβοκάντο 2 γενιές δρόμος

Προσπαθώντας να κατανοήσω την ανάγκη των ανθρώπων για το καινούργιο παρακολουθώ τους νέους γονείς με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ανεκτικότητα μαζί όντας εκτός απο παιδιατρος και νεόκοπο γιαγιά.

Μεγάλωσα με την νοοτροπία του όσο περισσότερο τρως τόσο πιο υγιής είσαι.

Μεγα λάθος που οδήγησε σε παχυσαρκία.

Το φαγητό εκτός απο στοιχείο επιβίωσης ειναι και φιλοσοφία βασιζόμενο κατ αρχάς στην ποιότητα αλλά και στην ισορροπία.

Σαν γιατρός εφαρμόζω την φιλοσοφία της μη πίεσης αλλά και της "αυστηροτητας" ότι δεν χρειάζεται οπωσδήποτε να αντικαταστήσει με κάτι άλλο σ ενα"δυσκολο" παιδι.

Υπάρχουν "δυσκολα" παιδια όπως υπάρχουν και "εύκολοι" γονείς δηλ. που εκδίδουν εύκολα.

Η διατροφή μας πρέπει να ειναι προσαρμοσμενη στις συνήθειες του λαού μας,το κλίμα, την εποχικοτητα.

Κάποτε η λέξη κατάψυξη ήταν άγνωστη όπως και οι λέξεις τσια, κινοα,διατροφική μαγιά κλπ.

Σήμερα η βιομηχανία τροφιμων έχει ρίξει στην αγορά προϊόντα που δεν αμφισβητώ απαραίτητα αλλά και δεν γνωρίζω.

Σέβομαι την προσπάθεια των νέων γονέων να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής και να κάνουν το φαγητό ελκυστικό με σχήματα και ζωγραφιές,έχει όμως χαθεί η ουσία της απόλαυσης έναντι της εκπαίδευσης.

Πάνω και κυρια απ όλα το παιδί πρέπει να ειναι μια οντότητα με χαρακτήρα ανεξάρτητο και κυρίως χαρούμενο.

ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΘΛΟ!

Δεν σε κάνει καλό γονέα μόνο να του προσφέρεις ότι κυκλοφορεί,αλλά να έχει παρακολούθηση απο παιδιατρο,να κάνει τα εμβόλια του, να παίζει στην φύση,να απορεί, να εξερευνά, να μαθαίνει και γι αυτά του φτάνουν τα μήλα και τ αχλάδια και μπορεί να ζήσει χωρίς μανγκο και αβοκάντο!

Και εν όψη της νέας σχολικής χρονιάς καλα lunch boxes(φαγητοδοχεια)!