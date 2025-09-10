Παράταξη Σκιαδαρέση: «Eκχώρηση της Υδροηλεκτρικής Ηλείας σε ιδιώτη»

Σε ανακοίνωσή της η παράταξη του Σπύρου Σκιαδαρέση αναφέρει:

"Την κάθετη αντίθεσή της στην εκχώρηση της Υδροηλεκτρικής Ηλείας (ΥΔΡΗΛ Α.Ε.), καταγγέλλοντας την περιφερειακή Αρχή Φαρμάκη για μεθοδευμένη υποβάθμιση και απαξίωση του Εργοστασίου, εξέφρασε και στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η παράταξη «Νέα Δυτική Ελλάδα», με επικεφαλής τον Σπύρο Ν. Σκιαδαρέση.

Την εισήγηση εκ μέρους της παράταξης έκανε ο αντιπρόεδρος του Π.Σ., περιφερειακός σύμβουλος Π.Ε. Ηλείας, Διονύσης Καπλάνης, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων πως «η περιφερειακή Αρχή παρουσιάζει ως «μονόδρομο» την παραχώρηση του Εργοστασίου σε ιδιώτη, αν και η πραγματικότητα είναι διαφορετική, αφού η ίδια είχε την κύρια ευθύνη για τη διοίκηση και τη λειτουργία της εταιρείας. Η Περιφέρεια, έχοντας το 80% του μετοχικού κεφαλαίου, δεν προχώρησε έγκαιρα σε καμία ουσιαστική παρέμβαση για τη συντήρηση και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, με αποτέλεσμα η παραγωγή να μειωθεί δραματικά και τα έσοδα να συρρικνωθούν. Αντί να στηρίξει την εταιρεία, η Περιφερειακή Αρχή επέλεξε την αδράνεια, αφήνοντας την ΥΔΡΗΛ κυριολεκτικά να «σαπίσει». Αντί να συζητάμε λοιπόν, για ένα σχέδιο ουσιαστικής εξυγίανσης και βιωσιμότητας, για την παραχώρηση του εργοστασίου. Δεν ζητήθηκε ή αν ζητήθηκε δεν το γνωρίζουμε καμία μελέτη βιωσιμότητας, δεν εξετάστηκαν σενάρια εξυγίανσης, δεν υπήρξε καν μια σοβαρή προσπάθεια να σωθεί και να ενισχυθεί η δημόσια επιχείρηση. Από την αρχή, η στρατηγική της Περιφερειακής αρχής ήταν προσανατολισμένη στην εκχώρηση, όχι στη διάσωση.

Η παραχώρηση που μας προτείνεται δεν είναι λύση, είναι ξεπούλημα.

Ο ιδιώτης θα αναλάβει τη λειτουργία και τα κέρδη, ενώ η Περιφέρεια θα μείνει με έναν τυπικό ρόλο επόπτη. Σε μια εποχή οπού η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα δηλώνουν στόχο την αύξηση της παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η Περιφέρεια αντί να επενδύει στη δημόσια ενεργειακή αυτάρκεια, εκχωρεί έναν υδροηλεκτρικό σταθμό. Αντί να κρατήσουμε ένα εργαλείο που μπορεί να αποφέρει έσοδα στην Περιφέρεια, να στηρίξει την τοπική κοινωνία και να διασφαλίσει θέσεις εργασίας, το χαρίζουμε ουσιαστικά σε έναν ιδιώτη που θα το εκμεταλλεύεται για δεκαετίες». Ο κ. Καπλάνης κατέθεσε και πρόταση, βάσει της οποίας ζητείται από την Περιφέρεια να προχωρήσει σε ανεξάρτητη μελέτη βιωσιμότητας και εξυγίανσης τηςΥΔΡΗΛ κι όχι αποτίμηση για παραχώρηση, όπως επίσης, και να αξιοποιήσει κάθε δυνατότητα κρατικής και ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, να εκπονήσει ένα πολυετές σχέδιο εκσυγχρονισμού και να επαναφέρει την εταιρεία σε συνθήκες πλήρους λειτουργίας.

«Η ΥΔΡΗΛ μπορεί να σωθεί και να αποδώσει, αν υπάρχει πολιτική βούληση και στρατηγική», τόνισε ο κ. Καπλάνης.

Παρέμβαση έκανε και ο περιφερειακός σύμβουλος Π.Ε. Αχαΐας, Θεοφάνης Αδαμόπουλος, επισημαίνοντας πως «η ΥΔΡΗΛ Α.Ε. ως αντικείμενο δραστηριότητας δεν έχει να ανταγωνιστεί κανέναν, παρά μόνο τις διοικήσεις που ήταν στον τιμόνι της όλα αυτά τα χρόνια. Ο εκάστοτε Αντιπεριφερειάρχης ορίζεται πρόεδρος του Διοικητικού της Συμβουλίου. Αυτό το μοντέλο λειτουργίας είδαμε ότι δεν λειτουργεί όλα αυτά τα χρόνια, όμως δεν αναζητήσαμε ένα καλύτερο ή διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας. Αφέθηκε το Εργοστάσιο να πηγαίνει φθίνοντας, ειδικά από το 2019 μέχρι σήμερα κι όχι μόνο δεν ενδιαφέρθηκε η περιφερειακή Αρχή, αλλά προχωρά στη μεταβίβαση της λειτουργίας του σε ιδιώτη. Αν αυτό δεν είναι ομολογία αποτυχίας σχετικά με τη λειτουργία του Εργοστασίου την τελευταία τετραετία, τότε τι είναι; Απέτυχε η περιφερειακή να λειτουργήσει το Εργοστάσιο βάσει της δυναμικής του κι επιλέγει εσκεμμένα την πολιτική του ξεπουλήματος»".