«Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή εδάφους» το πρώτο μήνυμα του ΝΑΤΟ στον Πούτιν - Ενεργοποιήθηκε το Άρθρο 4

Πολωνία: Επτά drones, τμήματα ενός πυραύλου έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής
Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, καταδίκασε την «επικίνδυνη συμπεριφορά» της Ρωσίας μετά από την είσοδο drones στον πολωνικό εναέριο χώρο, απέναντι στην οποία, σε συμβάν που όπως είπε, η Συμμαχία ανταποκρίθηκε «πολύ αποτελεσματικά».
Μια «πλήρης αξιολόγηση» βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά είτε αυτή η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου ήταν «σκόπιμη είτε όχι, είναι απολύτως ανεύθυνη και επικίνδυνη», δήλωσε ο Ρούτε σε δημοσιογράφους.
«Το μήνυμά μου προς τον Πούτιν είναι σαφές: Δώσε τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία (...) σταμάτα τις παραβιάσεις στον εναέριο χώρο μας και να ξέρεις ότι είμαστε σε εγρήγορση και θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του εδάφους του ΝΑΤΟ», πρόσθεσε.
Μέχρι στιγμής, η Ρωσία δεν έχει τοποθετηθεί επί του συμβάντος.
Ενεργοποιήθηκε το άρθρο 4 του NATO
Ενεργοποιήθηκε το άρθρο 4 του NATO
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Πολωνίας ανακοίνωσε στο μέσο της χώρας του ότι το ΝΑΤΟ ενεργοποίησε το Άρθρο 4 του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Ο λόγος αυτός επιτρέπει την επείγουσα διαβούλευση μεταξύ των κρατών μελών της Συμμαχίας. Πρόκειται για περιπτώσεις στις οποίες ένα από τα κράτη μέλη θεωρεί ότι απειλείται η εδαφική του ακεραιότητα, η πολιτική του ανεξαρτησία ή η ασφάλειά του. Η διάταξη αυτή επιτρέπει τη σύγκληση συνομιλιών υψηλού επιπέδου με σκοπό τη συζήτηση των απειλών και των τρόπων αντιμετώπισής τους.
Η Πολωνία ζήτησε από το ΝΑΤΟ την ενεργοποίηση του Αρθρου 4 του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, το οποίο προβλέπει διαβουλεύσεις μεταξύ των νατοϊκών συμμάχων σε περίπτωση που ένα από τα κράτη μέλη θεωρήσει ότι υπάρχει απειλή εναντίον του.
Οι διαβουλεύσεις με τους συμμάχους «λαμβάνουν αυτήν την στιγμή την μορφή επίσημου αιτήματος ενεργοποίησης του Αρθρου 4 του Βορειοατλαντικού Συμφώνου», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ ενώπιον του κοινοβουλίου.
Πρόκειται για κοινή πρωτοβουλία του ιδίου και του προέδρου της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι, τόνισε ο Ντόναλντ Τουσκ.
Πολωνία: Επτά drones, τμήματα ενός πυραύλου έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής
Η Πολωνία βρήκε 7 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και τμήματα ενός πυραύλου μετά τη διείσδυση drones στον πολωνικό εναέριο χώρο στη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε σε ενημέρωση των δημοσιογράφων η εκπρόσωπος του πολωνικού υπουργείου Εσωτερικών Καρολίνα Γκαλέτσκα, προσθέτοντας ότι ένα σπίτι κι ένα αυτοκίνητο υπέστησαν ζημιές.
«Βρήκαμε 7 drones και συντρίμμια ενός πυραύλου άγνωστης προέλευσης», σημείωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών.
Ένα σπίτι κι ένα αυτοκίνητο υπέστησαν ζημιές στο ανατολικό τμήμα της χώρας, πρόσθεσε η Γκαλέτσκα, επικαλούμενη προσωρινό απολογισμό.
Το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο, βασικό πολιτικό όργανο της Ατλαντικής Συμμαχίας, συνεδρίασε σήμερα σε επίπεδο πρεσβευτών των 32 χωρών του ΝΑΤΟ. Η συνεδρίαση ήταν προγραμματισμένη προ πολλού. Οι σύμμαχοι αποφάσισαν ωστόσο ότι η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στο πλαίσιο του Αρθρου 4 της Συνθήκης, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.
Το Αρθρο 4 προβλέπει την πραγματοποίηση διαβουλεύσεων μεταξύ των συμμάχων. «Οι πλευρές διαβουλεύονται κάθε φορά που, κατά την άποψη μίας από τις πλευρές, η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια μίας από τις πλευρές απειλείται».
Από την ίδρυση της Ατλαντικής Συμμαχίας, το 1949, είναι η 8η φορά που γίνεται επίκληση του Άρθρου 4 . Οι τρεις προηγούμενες φορές συνδέονταν με τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Αντίθετα, το Αρθρο 5 δεν έχει ενεργοποιηθεί παρά μία φορά από την ίδρυση του ΝΑΤΟ, κατά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ. Προβλέπει ότι μία επίθεση κατά μίας χώρας του ΝΑΤΟ αποτελεί επίθεση κατά όλων και υποχρεώνει τις 32 νατοϊκές συμμάχους «να συνδράμουν» την χώρα που δέχθηκε την επίθεση.
Παράλληλα, ο ρώσος επιτετραμμένος στην Βαρσοβία εκλήθη στο υπουργείο Εξωτερικών μετά την κατάρριψη ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο.
«Εκλήθην στο υπουργείο Εξωτερικών», δήλωσε ο Αντρέι Ορντάτς μετέδωσε το Ria Novosti και πρόσθεσε ότι η Βαρσοβία δεν έχει παράσχει «αποδείξεις» για την ρωσική ταυτότητα των drones αυτών και κατήγγειλε ως «αθεμελίωτες» τις κατηγορίες.
Τουλάχιστον 19 παραβιάσεις του πολωνικού εναερίου χώρου καταγράφηκαν και τουλάχιστον τρία ρωσικά drones καταρρίφθηκαν κατά την διάρκεια της νύκτας, δήλωσε σήμερα ο πολωνός πρωθυπουργός διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για τον πρώτο και προσωρινό απολογισμό της επιχείρησης που διήρκεσε όλη την νύκτα.
«Δεν έχουμε πληροφορίες για τραυματισμό ή θάνατο από τις ρωσικές ενέργειες», διευκρίνισε ο Ντόναλντ Τουσκ.
"Είναι αυτός που έσωσε τη ζωή μου" λέει ο Πέτρος Τατσόπουλος για τον γιατρό που συνελήφθη για φακελάκι
Πάτρα: Τραυματίστηκε στον ποδηλατόδρομο της... συμφοράς ο πατέρας του προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου, Γ. Παππά - ΦΩΤΟ
Θεσσαλονίκη: «Πρεμιέρα» για την πρώτη απογευματινή λαϊκή αγορά
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr