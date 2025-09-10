«Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή εδάφους» το πρώτο μήνυμα του ΝΑΤΟ στον Πούτιν - Ενεργοποιήθηκε το Άρθρο 4

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, καταδίκασε την «επικίνδυνη συμπεριφορά» της Ρωσίας μετά από την είσοδο drones στον πολωνικό εναέριο χώρο, απέναντι στην οποία, σε συμβάν που όπως είπε, η Συμμαχία ανταποκρίθηκε «πολύ αποτελεσματικά».

Μια «πλήρης αξιολόγηση» βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά είτε αυτή η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου ήταν «σκόπιμη είτε όχι, είναι απολύτως ανεύθυνη και επικίνδυνη», δήλωσε ο Ρούτε σε δημοσιογράφους.

«Το μήνυμά μου προς τον Πούτιν είναι σαφές: Δώσε τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία (...) σταμάτα τις παραβιάσεις στον εναέριο χώρο μας και να ξέρεις ότι είμαστε σε εγρήγορση και θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του εδάφους του ΝΑΤΟ», πρόσθεσε.

Μέχρι στιγμής, η Ρωσία δεν έχει τοποθετηθεί επί του συμβάντος.

Ενεργοποιήθηκε το άρθρο 4 του NATO

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Πολωνίας ανακοίνωσε στο μέσο της χώρας του ότι το ΝΑΤΟ ενεργοποίησε το Άρθρο 4 του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Ο λόγος αυτός επιτρέπει την επείγουσα διαβούλευση μεταξύ των κρατών μελών της Συμμαχίας. Πρόκειται για περιπτώσεις στις οποίες ένα από τα κράτη μέλη θεωρεί ότι απειλείται η εδαφική του ακεραιότητα, η πολιτική του ανεξαρτησία ή η ασφάλειά του. Η διάταξη αυτή επιτρέπει τη σύγκληση συνομιλιών υψηλού επιπέδου με σκοπό τη συζήτηση των απειλών και των τρόπων αντιμετώπισής τους.

Η Πολωνία ζήτησε από το ΝΑΤΟ την ενεργοποίηση του Αρθρου 4 του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, το οποίο προβλέπει διαβουλεύσεις μεταξύ των νατοϊκών συμμάχων σε περίπτωση που ένα από τα κράτη μέλη θεωρήσει ότι υπάρχει απειλή εναντίον του.

Οι διαβουλεύσεις με τους συμμάχους «λαμβάνουν αυτήν την στιγμή την μορφή επίσημου αιτήματος ενεργοποίησης του Αρθρου 4 του Βορειοατλαντικού Συμφώνου», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ ενώπιον του κοινοβουλίου.

Πρόκειται για κοινή πρωτοβουλία του ιδίου και του προέδρου της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι, τόνισε ο Ντόναλντ Τουσκ.

Πολωνία: Επτά drones, τμήματα ενός πυραύλου έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής

Η Πολωνία βρήκε 7 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και τμήματα ενός πυραύλου μετά τη διείσδυση drones στον πολωνικό εναέριο χώρο στη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε σε ενημέρωση των δημοσιογράφων η εκπρόσωπος του πολωνικού υπουργείου Εσωτερικών Καρολίνα Γκαλέτσκα, προσθέτοντας ότι ένα σπίτι κι ένα αυτοκίνητο υπέστησαν ζημιές.

«Βρήκαμε 7 drones και συντρίμμια ενός πυραύλου άγνωστης προέλευσης», σημείωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών.

Ένα σπίτι κι ένα αυτοκίνητο υπέστησαν ζημιές στο ανατολικό τμήμα της χώρας, πρόσθεσε η Γκαλέτσκα, επικαλούμενη προσωρινό απολογισμό.