Χριστίνα Αλεξοπούλου σε Τάκη Θεοδωρικάκο: «Περαιτέρω ενίσχυση των επιχειρήσεων της Αχαΐας»

Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, είχε η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου.

Οπως αναφερεται στη σχετικη ανακοινωση της Αχαιής βουλευτού:

Συζητήθηκαν οι πρωτοβουλίες για την περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην Αχαΐα, μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου, στη βάση της Κυβερνητικής κατεύθυνσης για ταχύτερες και πιο λειτουργικές διαδικασίες. Με τον τρόπο αυτό, θα διευκολυνθεί η πρόσβαση των επιχειρήσεων σε κίνητρα και χρηματοδοτήσεις, ενώ θα δημιουργηθεί ένα πιο ανθεκτικό περιβάλλον για τις επενδύσεις και την απασχόληση.

Ειδική αναφορά έγινε στη στήριξη της μεσαίας επιχειρηματικότητας, η οποία αποτελεί βασικό κορμό της οικονομίας, με επίκεντρο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της ανάπτυξής της, καθώς συμβάλλει καθοριστικά στην παραγωγική βάση και στην κοινωνική συνοχή.

Επίσης, συζητήθηκε η ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών στήριξης των επιχειρήσεων του νομού που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Η αποζημίωση, η χρηματοδότηση και η δυνατότητα επανεκκίνησης των δραστηριοτήτων τους, με στόχο την ταχεία αποκατάσταση των ζημιών και την προστασία της τοπικής οικονομίας.

Η συνάντηση αποτέλεσε συνέχεια της διαρκούς συνεργασίας με το Υπουργείο Ανάπτυξης για την προώθηση ζητημάτων και λύσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επιχειρηματικής κοινότητας.



Σε δήλωσή της η κα. Αλεξοπούλου σημειώνει:

«Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην Αχαΐα μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για τις επενδύσεις και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Παράλληλα, η μεσαία επιχειρηματικότητα, που στηρίζει την κεντρική και περιφερειακή οικονομία, χρειάζεται σταθερή και συνεπή υποστήριξη, προκειμένου να διατηρήσει τον ρόλο της στην ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή.

Εξάλλου, προτεραιότητα για τον τόπο είναι η στήριξη των επιχειρήσεων που υπέστησαν καταστροφές και από τις πυρκαγιές. Η αποζημίωση και η άμεση πρόσβασή τους σε χρηματοδοτικά εργαλεία είναι αναγκαία, ώστε να επανεκκινήσουν τη δραστηριότητά τους και να επαναφέρουν τις θέσεις απασχόλησης».