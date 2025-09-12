Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14-9-2025

Μνημόσυνα
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΟΥ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΩΣ ΔΟΥΜΟΥΡΑ - ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΝ/ΧΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ 6ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΤΩΝ 82
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ,
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΙ ΛΙΝΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΑ, ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ,
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΖΩΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
-------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 8:30 πμ στον Ιερό Ναό Αγ. Ιωάννη Παραλίας Πατρών, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 82)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ & ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πρεσβυτέρα ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ & Ιερέας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
-------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ TO ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΟΥΣΙ ΑΧΑΪΑΣ, 40/ΘΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΤ. ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 86
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΔΕΗ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ,
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ,
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΑΛΕΚΟΣ ΤΑΡΑΜΠΕΡΗΣ,
ΕΙΡΗΝΗ ΧΗΡ. ΧΡΗΣΤ. ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΦΩΤΕΙΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ,
ΖΩΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡ. ΠΑΝ. ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ,
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΙΔΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: vadarakisfunerals@gmail.com
---------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ TO ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΟΥ, 40/ΘΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΧΗΡ. ΚΩΝ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
{ΕΤΩΝ 79}
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΓΙΑΝΝΗΣ & ΟΛΓΕΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΝΑΤΑΛΙΑ
Η ΕΓΓΟΝΗ:
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: vadarakisfunerals@gmail.com
---------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 13/9/2025 & ώρα 9 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Γολέμι Ερυμάνθου, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΙΩΑΝΝΗ ΑΘΑΝ. ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 89)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Η σύζυγος: Άννα
Τα παιδιά: Αθανάσιος & Ανδριάνα, Μαρία & Θεοφάνης, Πέτρος & Καλυψώ
Τα αδέλφια: Δήμητρα & Θεόδωρος Ντάσκας, Νίτσα χήρα Δημ. Πίτσου, Λεωνίδας & Δέσποινα Παπασημακοπούλου
Τα εγγόνια: Νικόλαος, Άννα, Μαρία, Ιωάννης
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ 184 – ΠΑΤΡΑ.
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 – 6973 698 042 – 690 66 11 060
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.
----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε 40ήμερο μνημόσυνο το Σάββατο 13/9/2025 και ώρα 8.30 π.μ. εις στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β’ Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών, για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας
ΕΛΙΣΑΒΕΤ χήρας ΒΑΣ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 69
Τα παιδιά της: Διονύσιος Σπυρόπουλος και Παναγιώτα Μενύχτα, Βασιλική Σπυροπούλου και Nicola Bruzzi.
Η εγγονή της: Ελισάβετ-Νικολίνα
Τα αδέλφια της
Τα ανίψια
Οι λοιποί συγγενείς.
--------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΧΡ. ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ
ΕΤΩΝ 71
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
-------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΦΩΤ. ΔΟΥΒΡΗ
ΕΤΩΝ 84
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΙΑ ΔΟΥΒΡΗ, ΕΒΕΛΥΝ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΣΟΦΙΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΙΛΙΚΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΔΟΥΒΡΗ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΑΤΗΝΙΩΤΗ.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 6-9-2025 και ώρα 8.30 π.μ., 40/ήμερο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Λάγγουρα Πατρών για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας αδελφής & θείας
ΔΗΜΗΤΡΑΣ χήρας ΒΑΣ. ΑΣΤΕΡΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
ΕΤΩΝ: 70
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας
Η ΑΔΕΛΦΗ: Γιώτα Καλογήρου
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ: Θάνος & Γιώτα,
Θόδωρος & Δώρα,
Δήμητρα
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13/9/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8:30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΦΟΡΕΪΚΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΣΥΖ. ΓΕΩΡΓ.
ΣΑΡΡΗ
ΕΤΩΝ 75
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΩΤΗΡΙΑ ΣΑΡΡΗ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ & ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΡΟΖΑΛΙΑ (ΧΗΡΑ ΠΑΝ.) ΣΑΡΡΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΗΡΩ (ΧΗΡΑ ΒΑΣ.) ΚΑΤΣΑΡΔΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email goupos@yahoo.gr
---------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ Τ0 ΣΑΒΒΑΤΟ 13/9/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΝΕΟ) ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ.
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 69
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ
Η ΚΟΡΗ:
ΘΕΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Ο AΔΕΛΦΟΣ:
ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email goupos@yahoo.gr
-----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ Τ0 ΣΑΒΒΑΤΟ 13/9/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΝΕΟ) ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΙΩΑΝ.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 90
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΥΠΑΡΙΣΣΩ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΝΕΟΚΛΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΦΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΡΑΣ
ΤΑ AΔΕΛΦΙΑ:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΑΦΕΙΡΗΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email goupos@yahoo.gr
------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΜΕΝΙΚΑ, 40/ΘΝΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ. ΚΟΛΟΒΟΥΡΗ
ΕΤΩΝ 69
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΓΕΝΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΟΒΟΥΡΗ,
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΛΟΒΟΥΡΗΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ χήρα ΚΩΝ. ΚΟΛΟΒΟΥΡΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΟΒΟΥΡΗ,
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΟΥΚΛΙΑ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΚΛΙΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
-----------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 13-9-2025 & ώρα 8.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Πλατανίου Ρίου, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας
ΑΝΔΡΕΑ ΙΩΑΝ.
ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ
ΕΤΩΝ 77
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ :
ΝΙΚΗ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΕΡΓΕΤΗ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ :
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΑΝΔΡΕΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 13-9-2025 & ώρα 8.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Ελίκης Αιγίου 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΓΕΩΡΓ.
ΠΡΩΪΜΟΥ
ΕΤΩΝ 66
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΟΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΚΑΝΕΛΛΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΜΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (χήρα) ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΦΥΚΑ, ΣΟΦΙΑ (χήρα) ΧΡ. ΨΑΡΡΑΚΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΡΩΪΜΟΥ.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΟΝ. ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ
ΣΥΝ/ΧΟΥ ΕΦΟΡΙΑΚΟΥ - ΕΤΩΝ 91
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΖΩΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
--------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14/9/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 40-ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΥΙΟΥ, ΣΥΖΥΓΟΥ, ΠΑΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΟΥ κ ΘΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΒΑΚΡΟΥ
ΕΤΩΝ 49
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η Σ Υ Ζ Υ Γ Ο Σ:
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΚΡΟΥ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
Η Θ Υ Γ Α Τ Ε Ρ Α:
ΜΑΡΙΑ ΒΑΚΡΟΥ
Ο Γ Ο Ν Ι Ο Σ:
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΚΡΟΣ
Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α:
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΡΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ κ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΕΤΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ κ ΑΣΗΜΙΝΑ ΒΑΚΡΟΥ, ΕΥΣΤΑΘΙΑ κ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ, ΣΟΦΙΑ κ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Ι Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι
Ο Ι Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι
Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ
ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ, Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357.
----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 14-9-2025 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α ́ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών, 6/μηνο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΕΩΝ.
ΛΙΒΑΘΙΝΟΥ
ΕΤΩΝ 73
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΠΕΤΡΟΣ, ΧΑΡΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑΣ χήρας ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΟΛΟΜΒΟΥ
ΕΤΩΝ 95
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΟΜΒΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΟΜΒΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ, ΜΑΡΙΑ, ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΝΤΙΑΝΑ, ΕΙΡΗΝΗ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΣΜΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
----------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΓΡΙΛΙΑΣ, ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜ. ΚΟΛΛΙΑ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΛΟΥΚΑΣ, ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
-------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14/9/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΝΕΟ) ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΣΠΥΡ.
ΜΠΑΡΔΑΚΗ
ΕΤΩΝ 46
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΛΑΝΗ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ:
ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΡΔΑΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΑΛΑΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΜΑΡΙΟΣ & ΧΡΥΣΑ ΜΠΑΡΔΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email goupos@yahoo.gr
-----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14/9/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΦΟΡΕΪΚΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΜ.
ΓΑΒΑΛΑ
ΕΤΩΝ 88
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΦΩΤΕΙΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email goupos@yahoo.gr
------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14/9/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΑΞΟΥ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ, ΜΗΤΕΡΑΣ, ΘΥΓΑΤΕΡΑΣ, ΑΔΕΛΦΗΣ & ΘΕΙΑΣ
ΣΟΦΙΑΣ ΣΥΖ. ΓΕΩΡ.
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 42
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΑΓΓΕΛΙΚΗ,
ΗΛΙΑΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ:
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΛΟΚΥΘΑ
ΗΛΙΑΣ & ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email goupos@yahoo.gr
-------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14/9/2025 & ΩΡΑ 9:00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗΣ (χήρας) ΚΩΝ. ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ
ΕΤΩΝ 77
ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΥΙΟΣ : ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΘΑΛΕΙΑ (ΧΗΡΑ) ΚΩΝ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ,
ΑΡΓΥΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
-------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 14-9-2025 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Αργυρά Πατρών, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΝΙΚΟΛΙΑΣ ΚΩΝ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 73
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ & ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΝΙΚΟΛΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-----------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 14-9-2025 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α ́ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣ. ΜΑΤΣΟΥΚΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ - ΕΤΩΝ 91
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΑΤΣΟΥΚΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΝΑ ΜΑΤΣΟΥΚΑ & ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΡΕΒΕΔΟΥΡΟΣ.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
OI ETTONOI:
ΕΛΙΝΑ & ΚΩΣΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-----------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 14-9-2025 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου-Αγίων Αποστόλων Ζαβλανίου, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓ.
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 80
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
OI AΔΕΛΦOI:
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΝΑΝΤΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΜΕΛΙΝΑ, ΕΒΕΛΙΝΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
--------------------
