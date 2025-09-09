Ν. Παπανδρέου: Να πιέσουμε όσους καθυστερούν την τραπεζική ένωση

Την αναγκαιότητα να προχωρήσει η τραπεζική ένωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε με ομιλία του ευρωκοινοβούλιο ο Νίκος Παπανδρέου.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ αναφερόμενος στην έκθεση της κας Aurore Lalicq και του κου Mario Draghi υπογράμμισε πως επισημαίνουν τις διαφορές μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ.

«Από τη μία βλέπουμε τεράστιο πλούτο στην Αμερική, βλέπουμε ευρωπαϊκή χρήματα να πηγαίνουν στο Palo Alto και από την άλλη εδώ – το έχουμε πει όλοι – μένουμε πίσω.

Νομίζω ότι εάν έχουμε έναν σωστό καπιταλισμό – κι αυτό είναι και μαρξιστική θέση – έναν εύρωστο καπιταλισμό θα έχουμε τα χρήματα για να πληρώσουμε και για την άμυνα και για το κράτος πρόνοιας, που μας «καίει» σαν Σοσιαλιστές και Δημοκράτες.

Μόνο ένας εύρωστος καπιταλισμός, τον οποίο εμείς θα έρθουμε και θα τον φορολογήσουμε και θα τον μοιράσουμε και θα έχουμε και την πράσινη ανάπτυξη», ανέφερε χαρακτηριστικά και κατέληξε λέγοντας:

«Μέχρι τώρα δεν το έχουμε κατορθώσει. Ο ρόλος μας εδώ στις Βρυξέλλες είναι – δυστυχώς – να χτυπήσουμε τα κεφάλια των τραπεζών και των κυβερνήσεων, που καθυστερούν την τραπεζική ένωση»