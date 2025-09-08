Στο Παρίσι σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας

Στο συμβούλιο της Ευρώπης στο Παρίσι βρίσκεται σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου 2025, ο Αλέξης Τσίπρας.

Στην ομιλία του, στο συνέδριο του Economist, ο πρώην πρωθυπουργός απευθύνθηκε σε όλους τους δημοκρατικούς πολίτες, επισημαίνοντας τα ζητήματα που απασχολούν όσους εκφράζουν δυσαρέσκεια για την τρέχουσα κυβερνητική πολιτική.

Στόχος της παρέμβασης ήταν να τεθεί η ατζέντα για την Ελλάδα του 2030, ανοίγοντας τη συζήτηση για μελλοντικές πολιτικές συνεργασίες. Η ομιλία είχε ήπιο τόνο, χωρίς χαρακτηρισμούς ή τοξικές αναφορές.

Παράλληλα, ο πρώην πρωθυπουργός σχολίασε από τα social media τις φορολογικές εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη, χαρακτηρίζοντάς τες ως «καθαρά ψηφοθηρικές». Σημείωσε ότι η κυβέρνηση επιστρέφει ένα μέρος από το υπερπλεόνασμα, ενώ η κύρια πηγή του είναι οι έμμεσοι φόροι και ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων, που επιβαρύνουν κυρίως τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα.

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε επίσης σε ζητήματα διαφθοράς και αναξιοκρατίας, επισημαίνοντας ότι «η διαφθορά που ξεκινάει από θύλακες της κυβέρνησης διαβρώνει το κράτος» και ότι η μεροληψία υπέρ φίλων, συγγενών και κομματικών παραγόντων απαξιώνει τη Δικαιοσύνη και την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Σε ό,τι αφορά την οικονομική πολιτική, τόνισε ότι η χώρα και η οικονομία εκπέμπουν SOS, κάνοντας συγκρίσεις με την περίοδο 2015–2019, όταν η κυβέρνησή του παρέδωσε την Ελλάδα με σταθερή οικονομία, μειωμένο χρέος και διεθνή αξιοπιστία.

Τέλος, ο Τσίπρας αναφέρθηκε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογραμμίζοντας ότι η εντιμότητα αποτελεί κρίσιμο πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό ζητούμενο για την Ελλάδα, και ότι η διαφθορά, η αναξιοκρατία και η εύνοια στους «δικούς μας» έχουν τραυματικές συνέπειες για την οικονομία και τη σχέση πολιτών-κράτους.