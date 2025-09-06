Γαλλία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς - Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες

Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στην Μανς της Γαλλίας με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ακόμη πέντε άτομα τραυματίστηκαν. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι στο όχημα επέβαιναν δύο άτομα ενώ είναι άγνωστο εάν έχουν συλληφθεί.

