#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 7 και τη Δευτέρα 8-9-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΓΕΩΡΓΙΟ ΘΕΟΧ. ΔΗΜΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ - ΕΤΩΝ 89

Κηδεύουμε την Κυριακή 7-9-25 & ώρα 1 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αναλήψεως Ζούδας Αν. Μάνης


Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ


ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ, ΛΕΑΝΔΡΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

---

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά αδελφή & θεία

ΠΑΝΩΡΑΙΑ (ΡΟΥΛΑ) ΧΗΡΑ ΘΩΜ. ΤΣΙΩΝΑ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ: 70

Θανούσα κηδεύουμε Δευτέρα 8-9-2025 και ώρα 2.00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Πατρών.
{Η ταφή θα γίνει στο Β΄κοιμητήριο Αγίου Μηνά Πατρών}

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Διονυσία Διονυσοπούλου
Νεκταρία & Φώτιος Ζησιμόπουλος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Γεώργιος, Παναγιώτα, Δήμητρα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930

---

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ (χήρα) ΣΤΑΥΡ. ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΟΥ
(ΕΤΩΝ 94)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 8/09/2025
& ΩΡΑ 11:00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ
Β΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 10:45 π.μ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ
Α΄ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΕΥΒΟΙΑΣ 131 ΠΑΤΡΑ, τηλ.: 2610 324501
Β΄ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3 ΑΙΓΙΟ, τηλ.: 26910 27444
ΚΙΝ.: 6932 885964

-----------------

