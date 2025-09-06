Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 7 και τη Δευτέρα 8-9-2025

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΓΕΩΡΓΙΟ ΘΕΟΧ. ΔΗΜΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ - ΕΤΩΝ 89

Κηδεύουμε την Κυριακή 7-9-25 & ώρα 1 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αναλήψεως Ζούδας Αν. Μάνης



Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ



ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ, ΛΕΑΝΔΡΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά αδελφή & θεία

ΠΑΝΩΡΑΙΑ (ΡΟΥΛΑ) ΧΗΡΑ ΘΩΜ. ΤΣΙΩΝΑ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ: 70

Θανούσα κηδεύουμε Δευτέρα 8-9-2025 και ώρα 2.00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Πατρών.

{Η ταφή θα γίνει στο Β΄κοιμητήριο Αγίου Μηνά Πατρών}

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Διονυσία Διονυσοπούλου

Νεκταρία & Φώτιος Ζησιμόπουλος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Γεώργιος, Παναγιώτα, Δήμητρα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ (χήρα) ΣΤΑΥΡ. ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΟΥ

(ΕΤΩΝ 94)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 8/09/2025

& ΩΡΑ 11:00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ

Β΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 10:45 π.μ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

