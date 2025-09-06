Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 7 και τη Δευτέρα 8-9-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΓΕΩΡΓΙΟ ΘΕΟΧ. ΔΗΜΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ - ΕΤΩΝ 89
Κηδεύουμε την Κυριακή 7-9-25 & ώρα 1 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αναλήψεως Ζούδας Αν. Μάνης
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ, ΛΕΑΝΔΡΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
---
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά αδελφή & θεία
ΠΑΝΩΡΑΙΑ (ΡΟΥΛΑ) ΧΗΡΑ ΘΩΜ. ΤΣΙΩΝΑ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ: 70
Θανούσα κηδεύουμε Δευτέρα 8-9-2025 και ώρα 2.00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Πατρών.
{Η ταφή θα γίνει στο Β΄κοιμητήριο Αγίου Μηνά Πατρών}
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Διονυσία Διονυσοπούλου
Νεκταρία & Φώτιος Ζησιμόπουλος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Γεώργιος, Παναγιώτα, Δήμητρα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
---
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ (χήρα) ΣΤΑΥΡ. ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΟΥ
(ΕΤΩΝ 94)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 8/09/2025
& ΩΡΑ 11:00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ
Β΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 10:45 π.μ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ
Α΄ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΕΥΒΟΙΑΣ 131 ΠΑΤΡΑ, τηλ.: 2610 324501
Β΄ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3 ΑΙΓΙΟ, τηλ.: 26910 27444
ΚΙΝ.: 6932 885964
-----------------
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr