Ναύπακτος: 19 λεωφορεία συνόδευσαν τον γαμπρό στην εκκλησία

Το μυστήριο τελέστηκε σε εκκλησία της Ναυπάκτου και ο γάμος αυτός θα μείνει χαραγμένος στο μυαλό των κατοίκων

Ένας ξεχωριστός γάμος έγινε το Σάββατο στη Ναύπακτο καθώς ο γαμπρός πήγε στην εκκλησία συνοδεία 19 λεωφορείων, τα οποία βεβαίως είχαν στολιστεί κατάλληλα, λόγω της ημέρας.

Τα λεωφορεία ξεκίνησαν από το σπίτι του γαμπρού και διέσχισαν την περιμετρική της Ναυπάκτου, πέρασαν από το λιμάνι της πόλης δημιουργώντας εκκωφαντικό θόρυβο.

Το μυστήριο τελέστηκε σε εκκλησία της Ναυπάκτου και ο γάμος αυτός θα μείνει χαραγμένος στο μυαλό των κατοίκων.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Γάμος Ναύπακτος

