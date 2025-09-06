Back to Top
Ηλεία: Συνελήφθη γιατί έκλεβε ρεύμα

Σε περιοχή της Ανδραβίδας – Κυλλήνης

Ένας άνδρας συνελήφθη στην Ηλεία για ρευματοκλοπή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. συνελήφθη, χθες το πρωί, σε περιοχή της Ανδραβίδας – Κυλλήνης, από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ελέγχων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε από αρμόδιο συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διαπιστώθηκε ότι είχε συνδέσει με καλώδιο απευθείας την οικία του στο
δίκτυο ηλεκτροδότησης του ΔΕΔΔΗΕ, με αποτέλεσμα να μην καταγράφεται η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια.

