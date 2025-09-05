ΔΕΥΑ Αιγιαλείας: Τα αναγκαία δικαιολογητικά για την απόδειξη πολυτεκνικής ιδιότητας

Ανακοίνωση για τα αναγκαία δικαιολογητικά για την απόδειξη πολυτεκνικής ιδιότητας από καταναλωτές της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας, εξέδωσε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας Παναγόπουλος Παναγιώτης.

Συγκεκριμένα αναφέρει τα εξής:

Όσοι πολύτεκνοι καταναλωτές ενδιαφέρονται να υπαχθούν στο ειδικό καθεστώς τιμολόγησης που έχει θεσπιστεί με την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας, με παροχή έκπτωσης 50% επί της αξίας κατανάλωσης ύδατος και όσοι έχουν ήδη υπαχθεί και επιθυμούν να διατηρήσουν το ευεργέτημα αυτό, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, για την απόδειξη της πολυτεκνικής τους ιδιότητας θα πρέπει να προσκομίζουν το αργότερο έως τον Μάρτιο εκάστου έτους πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου, στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένοι, συνοδευόμενο από το πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας, που εκδίδεται από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) με την διαδικασία που ορίζεται στην ΚΥΑ 267/2023 (ΦΕΚ Β΄6027/19.10.2023).

Το πιστοποιητικό αυτό είναι αναγκαίο δικαιολογητικό για κάθε ευεργέτημα που χορηγείται σε πολυτέκνους γονείς.