Ζάκυνθος: Οι 10 λόγοι που αγαπάμε τόσο πολύ το νησί του Ιουνίου

4. Οι πιο όμορφες παραλίες της Ελλάδας Η Ζάκυνθος διαθέτει έναν αμέτρητο αριθμό παραλιών, καθιστώντας δύσκολη την επιλογή της αγαπημένης σας. Αν αναζητάτε απομόνωση και ηρεμία, το Πόρτο Βρώμη και η παραλία του Κερίου είναι εξαιρετικές επιλογές. Για μια πιο κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, οι παραλίες του Λαγανά και του Άγιου Νικόλαου, με τα water sports και τις ανέσεις τους, είναι ιδανικές για διασκέδαση.

3. Ο έρωτας με την πρώτη μπουκιά Όποιο γλυκό κι αν δοκιμάσετε στη Ζάκυνθο, δύσκολα θα το ξεπεράσετε. Το μαντολάτο, το παστέλι και η σιμιγδαλένια φυτούρα είναι μόνο μερικές από τις γεύσεις που θα σας ταξιδέψουν. Επιπλέον, μπορείτε να πάρετε το πιο αρωματικό μέλι από τοπικές μέλισσες και το καλύτερο ελαιόλαδο, κορωνέικη ποικιλία, το οποίο είναι πλούσιο σε θρεπτική αξία, ευεργετικές πολυφαινόλες (πικρή και πικάντικη επίγευση) και χαρακτηριστικά αρώματα φρεσκοκομμένου χόρτου, ντομάτας, αγκινάρας και αμυγδάλου.

2. Γαλάζιες Σπηλιές και Σπήλαια Κεριού Το μπλε της Ζακύνθου είναι μοναδικό, δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο όμοιό του. Από το βαθύ κυανό έως το τυρκουάζ, κάθε απόχρωση λάμπει μέσα στο φως του ήλιου. Οι Γαλάζιες Σπηλιέςστα βόρεια του νησιού και τα σπήλαια Κεριού στα νότια είναι δύο από τα πιο μαγευτικά μέρη για εξερεύνηση. Αν επιθυμείτε κάτι πιο ξεχωριστό, νοικιάστε κανό ή βάρκα και απολαύστε την εξερεύνηση των σπηλαίων από κοντά.

1. Ναυάγιο: το αγαπημένο του Instagram Ποιος μπορεί να αντισταθεί στην αξεπέραστη ομορφιά του πιο πολυφωτογραφημένου σημείου της Ζακύνθου; Η παραλία Ναυάγιο αποτελεί το πιο δημοφιλές τοπίο για όσους αγαπούν την Instagrammable ομορφιά. Κάθε φωτογραφία εδώ είναι μια απόδειξη της εκπληκτικής φύσης του νησιού. Δυστυχώς για ακόμη μία χρονιά η παραλία θα παραμείνει κλειστή για συντήρηση και η πρόσβαση απαγορεύεται.

Κι ενώ υπάρχουν άπειροι λόγοι να την αγαπήσετε, οι 10 που ακολουθούν την κάνουν πραγματικά ακαταμάχητη.

Η Ζάκυνθος , με τη μοναδική της Ιστορία, έχει εμπνεύσει κάθε άποικο που την έχει επισκεφτεί, δημιουργώντας μία πλούσια πολιτισμική ταυτότητα.

Η ομορφιά της είναι ακαταμάχητη, και κάθε επισκέπτης δεν μπορεί παρά να παραδοθεί στην γοητεία της, σχεδόν χωρίς να το καταλάβει.

5. Το πάθος για την οινοποιία

Με πάνω από 76.000 στρέμματα αμπελώνων, η Ζάκυνθος είναι μια περιοχή γεμάτη αμπελουργική παράδοση. Δοκιμάστε τον αυθεντικό κόκκινο οίνο Αυγουστιάτη ή τη Ρομπόλα, και επισκεφθείτε τα τοπικά οινοποιεία για να μοιραστείτε το πάθος των ντόπιων οινοπαραγωγών για τη δημιουργία κρασιού.

6. Το ηλιοβασίλεμα που σε παρασύρει

Στη Ζάκυνθο, το ηλιοβασίλεμα αποκτά μια αίσθηση ρομαντισμού. Από το χωριό Κερί, μπορείτε να απολαύσετε έναν απίστευτο θέαμα, καθώς ο ήλιος βυθίζεται στο Ιόνιο, ρίχνοντας όλες τις αποχρώσεις του κόκκινου και του χρυσού πάνω στη θάλασσα.

7. Ο πολιτισμός αιώνων που εμπνέει

Η Ζάκυνθος, με την ιστορία της, αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για γενιές. Στη Μπόχαλη, το μικρό χωριό πάνω από την πόλη, θα βρείτε το Ενετικό Κάστρο και το μουσείο του Διονύσιου Σολωμού, του ποιητή που έγραψε τον «Ύμνο προς την Ελευθερία», ο οποίος αποτέλεσε τη βάση για τον ελληνικό εθνικό ύμνο.

8. Χίλιοι τρόποι να εξερευνήσεις τη φύση

Η Ζάκυνθος είναι ιδανική για εξερεύνηση και επαφή με τη φύση. Από πεζοπορία σε μονοπάτια που διασχίζουν αμπελώνες και μοναστήρια, μέχρι εξερεύνηση με άλογο ή κατάδυση στα κρυστάλλινα νερά του Κορακονησίου, οι επιλογές είναι ατελείωτες.

9. Η αυθεντικότητα που σου χαρίζουν τα χωριά

Η αυθεντικότητα των χωριών της Ζακύνθου είναι αξεπέραστη. Επισκεφθείτε τον Κοιλιομένο και τη Λούχα για να απολαύσετε την παραδοσιακή Ζακυνθινή ατμόσφαιρα, τα πετρόχτιστα σπίτια και τα πλακόστρωτα δρομάκια. Αν βρεθείτε σε πανηγύρι, δεν χάνετε την ευκαιρία να ακούσετε τις φημισμένες καντάδες, τη χαρακτηριστική μουσική του νησιού.

10. Λίμνη Κερί και Μαραθωνήσι, εκεί που συχνάζει η Καρέτα-Καρέτα

Το Μαραθωνήσι είναι ένα μικρό ιδιωτικό νησί που βρίσκεται στον κόλπο με τις χελώνες σε πολύ κοντινή απόσταση από την παραλία της Λίμνης Κερί. Το νησί είχε κατοίκους μέχρι τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ενώ σήμερα είναι ακατοίκητο και χωρίς κατασκευές. Σήμερα είναι ένας από τους τόπους αναπαραγωγής της χελώνας Καρέτα-Καρέτα. Το Μαραθονήσι είναι επισκέψιμο με ιδιωτικό σκάφος ή λαμβάνοντας μέρος σε οργανωμένες εκδρομές με καΐκι και για τους πιο τολμηρούς υπάρχει η δυνατότητα ν προσπαθήσουν τον διάπλου με κανό έχοντας έτσι αρκετές πιθανότητες να συναντήσουν κάποια χελώνα.

H ζακυνθινή κουζίνα

Η κουζίνα της Ζακύνθου χαρακτηρίζεται από την αγάπη των Ζακυνθινών για το σκόρδο, που μπαίνει σχεδόν σ’ όλα τα φαγητά τους, γεγονός που δημιουργεί γεύσεις δυνατές με ρωμαλέες εντάσεις που πολλές φορές οι εξοικειωμένοι με ήπιες γεύσεις να θεωρούν τη ζακυνθινή κουζίνα βαριά.

Το σκόρδο χρησιμοποιείται κυρίως σε δύο σάλτσες, η μία για dressing που είναι το σκορδολαδολέμονο, με το οποίο αρτίζουν τις τηγανητές πατάτες, τις σαλάτες και γενικώς τα τηγανητά, και η άλλη είναι το σκορδοστούμπι, δηλαδή το ξύδι με το κοπανιστό σκόρδο που μπαίνει στο λάδι του φαγητού και συναντιέται με την λιωμένη ντομάτα και άλλα αρτύματα δημιουργώντας μοναδικής γευστικής έντασης σάλτσες που συνοδεύουν κρέατα, χόρτα, ζαρζαβατικά ή ακόμα και αυγά.

Φαγητό και καφές

Ο επισκέπτης, που θέλει να γνωρίσει καλά τη Ζάκυνθο, δεν θα περιοριστεί στις φυσικές ομορφιές, που έτσι και αλλιώς είναι πάρα πολλές, αλλά παράλληλα με την αναζήτησή του για υπέροχες παραλίες και ονειρικά ηλιοβασιλέματα, μπορεί να ανακαλύψει και την γεύση του νησιού, μέσα από την κουζίνα και τα ντόπια προϊόντα του. Ταβέρνες, μαγειρεία, ψαροταβέρνες, υπόσχονται να μας συστήσουν και τις γευστικές ομορφιές της Ζακύνθου.

